ماذا يعني ذلك عندما يكون السرطان “في الموقع” ولماذا هو الأكثر قابلية للشفاء

غالبًا ما يأتي تشخيص السرطان مع عواطف ساحقة وفيضان من المصطلحات الطبية غير المألوفة التي يمكن أن تثير المزيد من الخوف. لكن فهم هذه المصطلحات يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من السيطرة على صحتك. مصطلح واحد قد تسمعه هو “في الموقع”. هذا يعني أن الخلايا السرطانية لا تزال موجودة في المكان بالضبط حيث تطورت لأول مرة. بمعنى آخر ، لم ينتشروا إلى الأنسجة القريبة أو أجزاء أخرى من الجسم.
هذا يعتبر عمومًا أخبارًا جيدة. غالبًا ما تكون السرطانات الموجودة في الموقع قابلة للعلاج بدرجة عالية وقد تتم إزالتها تمامًا ، وعادة ما تكون من خلال الجراحة. من الناحية الطبية ، يتم تصنيف هذا على أنه مرحلة 0 السرطان. قد تسمع أيضًا أنه يطلق عليه سرطان غير موسع أو مسبق. (اكتشف الحقيقة وراء الأساطير الشائعة حول مخاطر الطعام والسرطان.)
يمكن اعتبار سرطانات الموقع “قابلة للشفاء” لأنك لن تحتاج إلى مزيد من العلاج للسرطان. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يفضل الأطباء أن يقولوا إن السرطان “في مغفرة” بدلاً من علاجه لأنه لا يوجد ضمان بأن السرطان لا يمكن أن يعود.
يعد التقاط السرطان في هذه المرحلة المبكرة أحد الفوائد الرئيسية للفحص المنتظم ، وخاصة لسرطان الثدي والقولون والجلد. غالبًا ما تبدأ هذه السرطانات في الموقع ، وإيجادها في وقت مبكر يمنحك أفضل فرصة للعلاج الناجح.
غالبًا ما يتم اكتشاف سرطانات الموقع من خلال الفحص
ما يصل إلى 25 ٪ من تشخيصات سرطان الثدي هي سرطان بطل في الموقع (DCIS) ، وفقا لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي. على الرغم من أن DCIS قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر غزوًا ، إلا أنه لا يعتبر مهددًا للحياة. تبدأ هذه الخلايا السرطانية وعادة ما تبقى في قنوات الحليب ونادراً ما تنتشر إلى أنسجة الثدي المحيطة. غالبًا ما لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من DCIS بالتشكيل ، وهذا هو السبب في أن هذا النوع من السرطان يتم اكتشافه عادة من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية وتأكيده مع خزعة من الأنسجة المشبوهة. عادة ما تتم إزالة الورم من خلال استئصال الورم للحفاظ على أنسجة الثدي المحيطة ، وفي بعض الحالات ، يوصى بالعلاج الإشعاعي لاستهداف أي خلايا سرطانية متبقية.
معظم تشخيصات سرطان الجلد هي إما سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية ، ولكن يمكن أيضًا العثور على ورم الميلانوم النادر والورم الميلانيني في الموقع. اعتمادًا على صحتك العامة وموقع سرطان الجلد في الموقع ، غالبًا ما تكون الجراحة هي الخط الأول للعلاج. للأشخاص الذين ليسوا مرشحين جيدين للجراحة ، يمكن استخدام كريم يسمى Imiquimod. يعمل هذا العلاج من خلال تحفيز نظام المناعة الخاص بك لمحاربة السرطان (لكل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة).
غالبًا ما لا يسبب سرطان القولون أعراضًا ملحوظة حتى يصل إلى مراحل لاحقة ، وفقًا لمركز Moffitt للسرطان. لهذا السبب يعد الفحص المنتظم ، مثل تنظير القولون ، مهمًا جدًا للكشف المبكر. إذا تم العثور على سرطان القولون الخاص بك في الموقع ، فإن الخلايا غير الطبيعية تقتصر على الطبقة الأعمق لجدار القولون. يمكن عادةً إزالة هذه الخلايا أثناء تنظير القولون باستخدام نطاق جراحي ، مما يمنع السرطان من التقدم.
لماذا لا تزال سرطانات في الموقع تتطلب اهتمامًا جادًا
حتى لو تم تشخيص إصابتك بسرطان في الموقع ، فهذا لا يعني أنه ينبغي أن يؤخذ طفيفة. تشير مؤسسة أبحاث سرطان الثدي إلى أن ما يصل إلى 50 ٪ من حالات سرطان الأقنية غير المعالجة في الموقع (DCIS) يمكن أن تتطور إلى سرطان الثدي الأكثر توغلاً. والخبر السار هو أن الأشخاص الذين يتلقون العلاج لـ DCIS لديهم معدل بقاء بنسبة 98 ٪ بعد 10 سنوات.
سرطان الجلد في الموقع يعني أن الخلايا غير الطبيعية تقتصر على الطبقات العليا من الجلد. ولكن بدون علاج ، لا يزال من الممكن أن تصبح هذه السرطانات خطيرة. سرطان الجلد ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون مهدد الحياة إذا ترك دون علاج لأنه ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الجسم. وفقًا لعلم الأمراض الجلدية في ويستليك ، يمكن أن يكون سرطان الجلد غير المعالج قاتلاً في أقل من أربعة أسابيع. من المهم أيضًا أن تأخذ سرطان الخلايا الحرشفية على محمل الجد. على الرغم من أن سرطانات الخلايا الحرشفية لا تميل إلى الانتشار بالسرعة التي يتمتع بها سرطان الجلد ، إلا أنها لا تزال قاتلة إذا تم تجاهلها.
عادة ما ينمو سرطان القولون ببطء أكثر من أنواع السرطان الأخرى. يمكن أن يستغرق القولون الموجود في القولون الخاص بك ما يصل إلى 10 سنوات للتطور إلى السرطان (لكل عيادة كليفلاند). لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تأخير فحص سرطان القولون. ويقدر المعهد الوطني للسرطان أن أكثر من 154000 شخص في الولايات المتحدة سيتم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم في عام 2025 ، مما يجعله رابع أكثر سرطانًا شيوعًا وراء سرطان الثدي والبروستاتا والرئة. من المتوقع أيضًا أن يكون السبب الرئيسي الثاني للوفيات المرتبطة بالسرطان ، وراء سرطان الرئة.