ماذا يعني ذلك عندما يكون السرطان “في الموقع” ولماذا هو الأكثر قابلية للشفاء

غالبًا ما يأتي تشخيص السرطان مع عواطف ساحقة وفيضان من المصطلحات الطبية غير المألوفة التي يمكن أن تثير المزيد من الخوف. لكن فهم هذه المصطلحات يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من السيطرة على صحتك. مصطلح واحد قد تسمعه هو “في الموقع”. هذا يعني أن الخلايا السرطانية لا تزال موجودة في المكان بالضبط حيث تطورت لأول مرة. بمعنى آخر ، لم ينتشروا إلى الأنسجة القريبة أو أجزاء أخرى من الجسم.

هذا يعتبر عمومًا أخبارًا جيدة. غالبًا ما تكون السرطانات الموجودة في الموقع قابلة للعلاج بدرجة عالية وقد تتم إزالتها تمامًا ، وعادة ما تكون من خلال الجراحة. من الناحية الطبية ، يتم تصنيف هذا على أنه مرحلة 0 السرطان. قد تسمع أيضًا أنه يطلق عليه سرطان غير موسع أو مسبق. (اكتشف الحقيقة وراء الأساطير الشائعة حول مخاطر الطعام والسرطان.)

يمكن اعتبار سرطانات الموقع “قابلة للشفاء” لأنك لن تحتاج إلى مزيد من العلاج للسرطان. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يفضل الأطباء أن يقولوا إن السرطان “في مغفرة” بدلاً من علاجه لأنه لا يوجد ضمان بأن السرطان لا يمكن أن يعود.

يعد التقاط السرطان في هذه المرحلة المبكرة أحد الفوائد الرئيسية للفحص المنتظم ، وخاصة لسرطان الثدي والقولون والجلد. غالبًا ما تبدأ هذه السرطانات في الموقع ، وإيجادها في وقت مبكر يمنحك أفضل فرصة للعلاج الناجح.