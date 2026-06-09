ماذا يعني طلب ديلان لاركن التجاري بالنسبة لرينجرز، فنسنت تروشيك

رياضة
ماذا يعني طلب ديلان لاركن التجاري بالنسبة لرينجرز، فنسنت تروشيك

لم يعد فنسنت تروتشيك من فريق رينجرز هو المركز الأول في السوق في أعقاب الطلب التجاري الذي قدمه ديلان لاركين من فريق مسقط رأسه، ريد وينجز.

أخبار رغبة لاركين في الخروج من ديترويت، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل إليوت فريدمان من Sportsnet، قطعت قلوب مشجعي Wings، لكن لا يمكن تصنيفها على أنها صدمة من قبل أولئك داخل أو خارج عملية المدير العام ستيف يزرمان.

ومع ذلك، من الصعب أن نتخيل فريق Red Wings بدون مواطن ميشيغان الذي احتل المركز الخامس عشر في عام 2014 وتم تعيينه لاحقًا كقائد في سن 24 عامًا.

مع وجود شرط عدم التحرك لموسم 2026-27 القادم والقادم، يتحكم لاركن بشكل كامل في مصيره. ذكرت صحيفة ديترويت فري برس يوم الاثنين أن لاركن قدم لإيزرمان قائمة تضم ثلاثة فرق يرغب في اللعب لها: Wild و Golden Knights و Panthers.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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