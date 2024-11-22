ماذا يعني عندما يعاني الرجال في الثلاثينيات من العمر من الضعف الجنسي لدى الرجال؟

يصبح ضعف الانتصاب (ED) أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، لكن الرجال الأصغر سنًا قد يواجهون أيضًا مشاكل في الحصول على الانتصاب. وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في المجلة الدولية للممارسة السريرية، فإن حوالي 8% من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالضعف الجنسي هم أصغر من 40 عامًا. مثل الرجال الأكبر سنًا، تكون أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسي إذا كنت تعاني من حالة طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم. مرض السكري، أو الاكتئاب.
يمكن أن يعاني الرجال الأصغر سنًا من الضعف الجنسي بسبب مجموعة من العوامل الجسدية والنفسية، وفقًا لمقال نُشر عام 2017 في مجلة أمراض الذكورة والمسالك البولية. يمكن أن يكون لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن ولا يمارسون الرياضة مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون الذي يمكن أن يسبب الضعف الجنسي. يمكن أن يسبب الاكتئاب والقلق الضعف الجنسي، ويمكن أن يؤدي الضعف الجنسي إلى تفاقم الاكتئاب والقلق إذا كانت الصورة الذاتية للرجل مرتبطة بأدائه الجنسي.
على الرغم من أنه قد يكون من المحرج التحدث مع طبيبك حول الضعف الجنسي، فمن المهم تحديد سبب حالتك. يمكن أن تكون هناك مشكلة عرضية في الحصول على الانتصاب بسبب تناول الكحول أو التوتر، ولكن الضعف الجنسي قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
غالبًا ما يكون ضعف الانتصاب مشكلة في الأوعية الدموية
النوع الأكثر شيوعًا من الضعف الجنسي هو الضعف الجنسي الوعائي، والذي يحدث بسبب انسداد أو تلف الأوعية الدموية في القضيب. قد يشير هذا إلى وجود مشكلة أكبر في نظام القلب والأوعية الدموية لديك. وقال طبيب المسالك البولية تشارلز ووكر، الذي كان سابقا في جامعة ييل: “إن الشرايين الموجودة في القضيب هي الأصغر، لذلك يمكننا أن نرى بداية تصلب الشرايين وأمراض القلب في القضيب قبل أن نراها في الشرايين التاجية أو القلب”. الدواء. “لذا، إذا كنت شابًا ستصاب بنوبة قلبية في الخمسينيات أو الستينيات من عمرك، فسنرى ذلك في القضيب أولاً.”
ذكرت مراجعة نشرت عام 2013 في المجلة العربية لجراحة المسالك البولية أن العلاقة بين الضعف الجنسي وأمراض القلب والأوعية الدموية قوية للغاية لدرجة أن الرجال المصابين بالضعف الجنسي يعتبرون مرضى القلب أو الأوعية الدموية حتى يتم استبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالمثل، يتم سؤال الرجال المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية عن وظيفة الانتصاب لديهم. من بين الرجال الذين يعانون من مرض الشريان التاجي بدون أعراض (CAD)، أبلغ ثلثاهم عن إصابتهم بالضعف الجنسي. يمكن أن يكون الضعف الجنسي أيضًا مؤشراً لأزمة قلبية أو سكتة دماغية. يمكنك تناول أدوية مثل الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب، ولكن قد تحتاج أيضًا إلى إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مثل تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.
الأسباب الأخرى للضعف الجنسي لدى الرجال الأصغر سنا
إذا استبعد طبيبك أمراض القلب والأوعية الدموية أو الاضطرابات النفسية، فقد يكون الضعف الجنسي لديك أيضًا بسبب حالات عصبية. على عكس الضعف الجنسي الوعائي، الذي يحدث بسبب انسداد الأوعية الدموية، فإن الضعف الجنسي العصبي يحدث بسبب مشاكل في مسارات الأعصاب. ما يصل إلى 19% من حالات الضعف الجنسي هي حالات عصبية، وفقًا لمقال نُشر عام 2016 في مجلة أمراض الذكورة والمسالك البولية. ترسل أعصاب قضيبك وأجزاء أخرى من جسمك إشارات إلى دماغك للتحكم في تدفق الدم وتقلصات العضلات في قضيبك. إصابات النخاع الشوكي، والصرع، والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون ليست سوى بعض من الحالات العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى الضعف الجنسي العصبي.
يمكن أيضًا ربط الضعف الجنسي لدى الرجال في الثلاثينيات من العمر بالأدوية أو نمط الحياة. مضادات الاكتئاب والمهدئات ومثبطات الشهية وأدوية القرحة يمكن أن يكون لها تأثير جانبي على الضعف الجنسي. التدخين والإفراط في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات غير المشروعة يمكن أن يسبب الضعف الجنسي أيضًا. يجب عليك تجنب تناول أدوية الضعف الجنسي مثل الفياجرا إذا لم تكن تعاني من الضعف الجنسي. إن تناول الفياجرا إذا لم تكن تعاني من الضعف الجنسي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرتك على الانتصاب بنفسك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في مجلة الطب الجنسي.