ماذا يعني عندما يعاني الرجال في الثلاثينيات من العمر من الضعف الجنسي لدى الرجال؟

يصبح ضعف الانتصاب (ED) أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، لكن الرجال الأصغر سنًا قد يواجهون أيضًا مشاكل في الحصول على الانتصاب. وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في المجلة الدولية للممارسة السريرية، فإن حوالي 8% من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالضعف الجنسي هم أصغر من 40 عامًا. مثل الرجال الأكبر سنًا، تكون أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسي إذا كنت تعاني من حالة طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم. مرض السكري، أو الاكتئاب.

يمكن أن يعاني الرجال الأصغر سنًا من الضعف الجنسي بسبب مجموعة من العوامل الجسدية والنفسية، وفقًا لمقال نُشر عام 2017 في مجلة أمراض الذكورة والمسالك البولية. يمكن أن يكون لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن ولا يمارسون الرياضة مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون الذي يمكن أن يسبب الضعف الجنسي. يمكن أن يسبب الاكتئاب والقلق الضعف الجنسي، ويمكن أن يؤدي الضعف الجنسي إلى تفاقم الاكتئاب والقلق إذا كانت الصورة الذاتية للرجل مرتبطة بأدائه الجنسي.

على الرغم من أنه قد يكون من المحرج التحدث مع طبيبك حول الضعف الجنسي، فمن المهم تحديد سبب حالتك. يمكن أن تكون هناك مشكلة عرضية في الحصول على الانتصاب بسبب تناول الكحول أو التوتر، ولكن الضعف الجنسي قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.