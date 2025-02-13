ماذا يفعل هرمون التستوستيرون كل يوم على وجهك

يأخذ الناس هرمون تستوستيرون لأسباب مختلفة. قد يخضع كبار السن من الرجال في العلاج ببدائل التستوستيرون لأن مستويات هرمون تستوستيرون تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر. سواء كان الرجال الأصغر سناً في حاجة إليها أم لا ، فقد يأخذون هرمون التستوستيرون لإعطاء دفعة لقيادتهم الجنسية. قد يتم رسم لاعبي كمال الأجسام إلى المنشطات الابتنائية لمساعدتهم على بناء العضلات. قد يستخدم البعض أشكالًا معينة من هرمون تستوستيرون لعلاج سرطان الثدي النقيلي. يمكن أيضًا استخدام هرمون تستوستيرون لأولئك الذين يخضعون لعلاجات تأكيد الجنسين.
(اكتشف التأثيرات الحقيقية التي تحدثها هرمون تستوستيرون على جسمك)
سواء كان هرمون تستوستيرون في شكل حقن أو حبوب منع الحمل أو هلام ، فإن أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هو حب الشباب. قد يكون من المنطقي أن هلام هرمون تستوستيرون يمكن أن يسبب تهيج الجلد ، ولكن حب الشباب؟ أوضح الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيبين في One Oak Medical ، لـ Health Digest لماذا يمكن أن يسبب هرمون التستوستيرون هروبًا ، حتى لو كنت تتجاوز سنوات المراهقة.
وقال سينغ: “إن أخذ هرمون تستوستيرون يميل إلى زيادة إنتاج الزهم الذي يخلق بيئة تعزز حب الشباب”. “إنها تفعل ذلك من خلال توفير العناصر الغذائية للبكتيريا الجلدية والمسامات المسدودة مع الجلد الميت الذي يعد مواتية للنمو البكتيري.”
كيف ترتبط الهرمونات بالخروج
حب الشباب شائع جدًا خلال سنوات المراهقين والمراهقين مع حدوث تغييرات هرمونية. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث هروبات أثناء مرحلة البلوغ بسبب هرموناتك. قد تلاحظ النساء ZIT أو يومين قبل أيام قليلة ، ويمكن أن تضيف هروبات مماثلة إلى ضغوط انقطاع الطمث.
عامل رئيسي واحد في حب الشباب هو الأندروجينات. كل شخص لديه أندروجينات (مثل هرمون تستوستيرون) في أجسامهم. تقوم بشرتك بتحويل هرمون تستوستيرون إلى ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) ، وهو هرمون يشحن الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزهم (الزيت). بعض المناطق ، مثل الوجه والجزء العلوي من الجسم ، قد تنتج أكثر بكثير من DHT – ما يصل إلى 20 مرة أكثر من مناطق الجلد الأخرى. هذا الإنتاج المتزايد يمكن أن يجعل هذه المناطق أكثر عرضة للهروب ، لكل دراسة أقدم في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية.
تلعب الهرمونات الأخرى أيضًا دورًا في ما إذا كنت تحصل على هروب ، وفقًا لمراجعة 2021 في الخلايا. الاستروجين يمكن أن موازنة تأثير الأندروجينات على إنتاج الزهم. لهذا السبب قد ترى النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل بشرته. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) بركل الأندروجينات إلى العتاد عندما تصل إلى البلوغ ، مما يزيد من إنتاج الزهم. يمكن أن ترفع الوجبات الغذائية عالية السكر في الدم مستويات هرمون IGF-1. هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول عامل إضافي في حب الشباب من خلال تحفيز إنتاج الزهم.
قد يكون بعض الأشخاص الذين لديهم حب الشباب أكثر حساسية وراثياً لهذه التحولات الدقيقة في الهرمونات. هذا يمكن أن يؤدي إلى هروب أكثر تواترا أو شديدة.
علاج حب الشباب المرتبطة هرمون تستوستيرون
إذا اندلعت بشرتك بسبب علاج هرمون تستوستيرون ، يقول سينغ إن العناية بالبشرة المتسقة هي المفتاح. ويوصي بغسل وجهك مرتين في اليوم مع منظف لطيف لمكافحة الزيت الزائد على بشرتك. وقال: “استخدم مرطبات غير كوموجين ومنتجات العناية بالبشرة ، وفكر في الريتينويدات الموضعية مثل الأديابالين التي تطبيع دوران خلايا الجلد”. “من المهم أيضًا الحفاظ على الترطيب المناسب لحاجز الجلد أفضل.”
قد لا يظهر حب الشباب الناجم عن هرمون تستوستيرون على وجهك. قد ترى أيضًا هروبًا على جذعك. Trifarotene هو شبكية موضعية تمت الموافقة عليها لعلاج حب الشباب على وجهك وجذعك. خيار آخر لعلاج حب الشباب هو مضادات الموضعية الموضعية تسمى Winlevi (Clascoterone). هذا يمنع الهرمونات من صنع الكثير من الزهم.
وقال سينغ: “بالنسبة للحالات الأكثر شدة ، استخدمت المضادات الحيوية عن طريق الفم ، خاصةً إذا كان حب الشباب يسبب التهابًا شديدًا”. يمكن أن تكون المضادات الحيوية علاجًا فعالًا إذا كان حب الشباب يؤثر على العديد من مناطق جسمك. ومع ذلك ، لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية كخيار طويل الأجل لأن البكتيريا التي تسبب حب الشباب قد تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.