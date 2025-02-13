ماذا يفعل هرمون التستوستيرون كل يوم على وجهك

يأخذ الناس هرمون تستوستيرون لأسباب مختلفة. قد يخضع كبار السن من الرجال في العلاج ببدائل التستوستيرون لأن مستويات هرمون تستوستيرون تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر. سواء كان الرجال الأصغر سناً في حاجة إليها أم لا ، فقد يأخذون هرمون التستوستيرون لإعطاء دفعة لقيادتهم الجنسية. قد يتم رسم لاعبي كمال الأجسام إلى المنشطات الابتنائية لمساعدتهم على بناء العضلات. قد يستخدم البعض أشكالًا معينة من هرمون تستوستيرون لعلاج سرطان الثدي النقيلي. يمكن أيضًا استخدام هرمون تستوستيرون لأولئك الذين يخضعون لعلاجات تأكيد الجنسين.

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سواء كان هرمون تستوستيرون في شكل حقن أو حبوب منع الحمل أو هلام ، فإن أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هو حب الشباب. قد يكون من المنطقي أن هلام هرمون تستوستيرون يمكن أن يسبب تهيج الجلد ، ولكن حب الشباب؟ أوضح الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيبين في One Oak Medical ، لـ Health Digest لماذا يمكن أن يسبب هرمون التستوستيرون هروبًا ، حتى لو كنت تتجاوز سنوات المراهقة.

وقال سينغ: “إن أخذ هرمون تستوستيرون يميل إلى زيادة إنتاج الزهم الذي يخلق بيئة تعزز حب الشباب”. “إنها تفعل ذلك من خلال توفير العناصر الغذائية للبكتيريا الجلدية والمسامات المسدودة مع الجلد الميت الذي يعد مواتية للنمو البكتيري.”