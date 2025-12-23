قد تفضل اتباع نهج خالٍ من المواد الكيميائية في إدارة الآفات، لكن جيرانك قد لا يفضلون ذلك. للأسف، قد يؤدي ذلك إلى ترك ممتلكاتك وحديقتك عرضة لـ “انجراف المبيدات الحشرية”، حيث ينتشر ضباب من المواد الكيميائية من موقع التطبيق إلى أهداف غير مقصودة. وهذا يمكن أن يكون له آثار خطيرة. اعتمادًا على سمية المبيد الحشري وقربك من الرش، قد يسبب الاتصال المباشر تهيج الجلد أو الحروق أو الصداع. قد تصبح الأعشاب والخضروات المعرضة للانجراف غير صالحة للأكل ويجب إزالتها. من الممكن أن يجعلك هذا الموقف غاضبًا وقلقًا بشأن سلامة أسرتك.

إذًا، ماذا يمكنك أن تفعل إذا انجرف مبيد جارك إلى حديقتك؟ ابدأ بتوثيقها. إذا كنت بالخارج ورأيت القائم على رش المبيدات الحشرية، فالتقط صورًا له ولحديقة منزلك بأدب لجمع الأدلة. لاحظ ما إذا كانت أي نباتات حساسة مبللة مباشرة بعد الرش أو ما إذا كان بإمكانك شم أي روائح ملحوظة. ضع في اعتبارك أن تلف المبيدات الحشرية قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام حتى يصبح واضحًا. قد يكون هذا بسبب أنه ليس كل إصابات مبيدات الأعشاب تعزى مباشرة إلى ملامسة الجسيمات. في بعض الأحيان، تتطاير وتنتقل عبر الهواء، مما يؤدي إلى إتلاف نباتاتك. الهدف هو البدء في التوثيق عندما تلاحظ علامات الإصابة، مثل تجعد الأوراق أو تغير اللون أو النحل الميت. وبهذا الدليل جهز نفسك لـ “الحديث المهذب” مع جارك. ولكن إذا لم ينجح ذلك، فكر في تقديم شكوى إلى وزارة الزراعة في ولايتك، ووكالة تنظيم مبيدات الآفات الحكومية (SPRA)، ووكالة حماية البيئة.