ماذا يمكن أن يحدث إذا لم تحصل على تصريح قبل تجديد منزلك

تعد تجديدات المنزل طريقة ممتازة لتخصيص المساحة الخاصة بك، وربما زيادة قيمة إعادة بيع منزلك، وإصلاح أي مراوغات مزعجة جاءت مع المنزل عند شرائه. خطوة مهمة في تجديد المنزل هي الحصول على التصريح المناسب. إذا قمت بتعيين مقاول مرخص، فسوف يتولى عادةً سحب تصاريح المشروع. لكن بعض أصحاب المنازل الذين يختارون تصميم رينو منازلهم أو استئجار مقاول غير مرخص قد يميلون إلى تخطي التصاريح لتوفير الوقت والمال والجهد.
وقد يجد أصحاب المنازل الذين يتخلون عن هذه الخطوة أنفسهم يدفعون غرامات بمرور الوقت أكبر من تكلفة التصريح، ويحصلون على التصاريح بأثر رجعي، ويعيدون العمل للوفاء بالقوانين المناسبة. التصاريح مطلوبة للعديد من مشاريع تجديد المنازل لأنها تضمن أن كل شيء يتوافق مع قوانين البناء ومعايير السلامة. إنها جزء مهم من تجديدات المنازل، خاصة بالنسبة للمنازل القديمة التي قد لا تتوافق مع قوانين البناء الحالية. إن فهم كيفية التنقل في تصاريح التجديد أمر بسيط نسبيًا.
قد يكلفك تخطي تصاريح رينو المنزلية بأكثر من طريقة
إذا لم تقم بسحب التصاريح المطلوبة لتجديد منزلك، فقد ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بصداع كبير. بالنسبة للمبتدئين، قد يتم فرض غرامة كبيرة عليك من قبل مدينتك أو مقاطعتك. سيعتمد مبلغ الغرامة على الانتهاكات المحددة، وقد تفرض بعض المناطق غرامة على كل يوم بناء. إذا كان أحد المقاولين متورطًا في مشروع غير مسموح به، فقد يتم فرض رسوم عليكما.
ومن المفارقات أن تخطي التصريح لتوفير الوقت قد يكلفك الوقت الضائع. إذا تم القبض عليك دون الحصول على التصاريح المناسبة، فقد يُطلب منك التوقف عن العمل، والتقدم بطلب للحصول على تصريح بعد وقوعه، وربما حتى هدم العمل وإعادة تنفيذه. هذا هو نوع تكلفة التجديد الخفية المحتملة التي يمكن أن تدمر ميزانيتك تمامًا.
في حين أن عدم الحصول على تصريح يمكن أن يؤثر على تجديد منزلك على الفور، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضًا عواقب طويلة الأمد. إذا لم يكن لديك تصاريح للتجديد وتعرضت لحريق أو فيضان، فقد ترفض شركة التأمين الخاصة بك التغطية. قد تواجه أيضًا مشكلات في إعادة بيع منزلك لأنك لن تمتلك الوثائق المناسبة لتزويد المشترين المحتملين. أخيرًا، قد تواجه صعوبة في الحصول على تقييم دقيق إذا كانت هناك غرف لا تتوافق مع التعليمات البرمجية أو “غير موجودة” بشكل قانوني، باستثناءها من المساحة المربعة لمنزلك.
كيف يمكن لأي شخص أن يعرف إذا لم تحصل على تصريح؟
لقد فهمنا ذلك – من الصعب التحلي بالصبر وقد يكون من المغري التقليل من الأمور عندما يتعلق الأمر بمشاريع تجديد المنازل. ولكن هناك عدة طرق يمكن لحكومتك المحلية أن تكتشف بها أنك لا تملك تصريحًا لمشروعك. قد يقوم جيرانك بالإبلاغ عن المشاريع غير المسموح بها، خاصة إذا كانت هناك مواد بناء أو لوازم تسد الممرات أو في الشارع. إذا تلقت المدينة شكوى، فيمكن للمفتش أن يتوقف عند منزلك للتحقق من التصاريح المطلوبة. يميل مقيمو الضرائب العقارية أيضًا إلى استخدام تصاريح البناء كنقطة بيانات عند تقييم قيمة العقار. إذا كان من المقرر إعادة تقييم منزلك، فيمكن للمقيم أن يكتشف مشروعك غير المصرح به.
بشكل عام، لا يستحق الأمر محاولة تخطي الحصول على التصاريح المناسبة لتجديد المنزل. تعد معرفة أنواع تجديدات المنازل التي تحتاج إلى تصاريح طريقة مهمة للحفاظ على نفسك في المقدمة. وعلى الرغم من أن تكلفة تصاريح تجديد المنازل يمكن أن تختلف، فمن المحتمل أن تكون أقل مما ستدفعه كغرامات إذا تم القبض عليك دون الوثائق الصحيحة. إذا كنت تخطط لمشروع تجديد منزلك، فاعمل معروفًا لنفسك وتقدم بطلب للحصول على التصاريح اللازمة حتى لا تقلق بشأن ما يحدث إذا تم القبض عليك بدونها.