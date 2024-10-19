ماذا يمكن أن يعني ظهور حب الشباب بعد بلوغك سن الخمسين؟

عيد ميلاد سعيد 50 بالنسبة لك؟ ربما لا إذا كنت تعاني من موجة مفاجئة (ومزعجة بشكل مفهوم) من البثور والرؤوس السوداء.

على الرغم من أن حب الشباب يميل إلى الارتباط بمرحلة المراهقة، إلا أنه ليس مجرد ظاهرة في سن المراهقة. يمكن للأشخاص من جميع الأعمار – بما في ذلك جمهور AARP – أن يجدوا أنفسهم يواجهون حب الشباب. في الواقع، كما يظهر مقال نُشر عام 2018 في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقية، يمكن أن يتوقع ما يصل إلى 22٪ أن يصابوا بحب الشباب عند البالغين. والأسوأ من ذلك هو أن حب الشباب لدى البالغين قد يكون في ارتفاع.

وفقًا لمقالة نشرتها مجلة Dermatology Times عام 2022، من المرجح أن تعاني النساء البالغات من حب الشباب أكثر من أي وقت مضى. وفي عقد من الزمن، ارتفعت معدلات حب الشباب بين الإناث البالغات بنسبة 10٪.

من الواضح أنه من المثير للقلق سماع هذه الأنواع من الإحصائيات. ومن المحبط أكثر أن تنظر إلى المرآة وأنت في الخمسين من عمرك وترى البثور والعيوب. ومع ذلك، بدلاً من مجرد الرثاء لحب الشباب، استمع إليه. عندما يظهر حب الشباب في وقت لاحق من الحياة، فقد يكون ذلك يخبرك أن شيئًا آخر يحدث في جسمك.