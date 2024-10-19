ماذا يمكن أن يعني ظهور حب الشباب بعد بلوغك سن الخمسين؟

عيد ميلاد سعيد 50 بالنسبة لك؟ ربما لا إذا كنت تعاني من موجة مفاجئة (ومزعجة بشكل مفهوم) من البثور والرؤوس السوداء.
على الرغم من أن حب الشباب يميل إلى الارتباط بمرحلة المراهقة، إلا أنه ليس مجرد ظاهرة في سن المراهقة. يمكن للأشخاص من جميع الأعمار – بما في ذلك جمهور AARP – أن يجدوا أنفسهم يواجهون حب الشباب. في الواقع، كما يظهر مقال نُشر عام 2018 في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقية، يمكن أن يتوقع ما يصل إلى 22٪ أن يصابوا بحب الشباب عند البالغين. والأسوأ من ذلك هو أن حب الشباب لدى البالغين قد يكون في ارتفاع.
وفقًا لمقالة نشرتها مجلة Dermatology Times عام 2022، من المرجح أن تعاني النساء البالغات من حب الشباب أكثر من أي وقت مضى. وفي عقد من الزمن، ارتفعت معدلات حب الشباب بين الإناث البالغات بنسبة 10٪.
من الواضح أنه من المثير للقلق سماع هذه الأنواع من الإحصائيات. ومن المحبط أكثر أن تنظر إلى المرآة وأنت في الخمسين من عمرك وترى البثور والعيوب. ومع ذلك، بدلاً من مجرد الرثاء لحب الشباب، استمع إليه. عندما يظهر حب الشباب في وقت لاحق من الحياة، فقد يكون ذلك يخبرك أن شيئًا آخر يحدث في جسمك.
يؤدي إلى حدوث تغييرات في حب الشباب في السنوات اللاحقة
لفهم العلاقة بين حب الشباب والشيخوخة، طلبت هيلث دايجست الاستعانة بخبرة طبيب الأمراض الجلدية التجميلية والطبية (ومؤسس شركة Skincare Junkie) الدكتور بلير ميرفي روز. وكما توضح، فإن حب الشباب لدى البالغين ليس أمرًا غير شائع ويمكن أن يظهر لعدة أسباب.
تؤكد مورفي روز أن “الأسباب الأكثر احتمالاً لظهور حب الشباب المتأخر هي التغيرات الهرمونية واستخدام منتجات العناية بالبشرة أو مستحضرات التجميل التي تعزز حب الشباب”، على الرغم من أنها تضيف أن هذه ليست السبب الوحيد لحب الشباب في سن متأخر. “الأسباب المحتملة الأخرى لظهور حب الشباب الجديد في الخمسينيات من العمر تشمل بعض الأدوية الجهازية المسببة لحب الشباب، والتغيرات الغذائية، وزيادة التوتر.”
لنبدأ بكل تلك التعرجات والتعرجات الهرمونية: مع تقدم الأشخاص في العمر (وخاصة النساء) في العمر، يمكن أن يفقد توازنهم الهرموني – وفي بعض الأحيان ينبع عدم التوازن من مصادر خارجية، مثل الإجهاد. وكما لاحظت الدكتورة ماري شو، طبيبة الأمراض الجلدية والمدير الطبي لمركز جونز هوبكنز للأمراض الجلدية والتجميل، في مقابلة مع مجلة جونز هوبكنز الطبية، فإن الإجهاد يمكن أن يدمر الهرمونات، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب. يوضح شو: “يمكن أن يزيد التوتر من هرمونات معينة، مثل الكورتيزول. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الالتهابات، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وتفاقمه”.
دراسة قديمة من عام 2017 تم عرضها في طب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقية تدعم العلاقة بين التوتر وحب الشباب. خلال الدراسة، قام الباحثون بفحص العلاقة بين مستويات التوتر الملحوظة وحب الشباب لدى مجموعة مختارة من الإناث البالغات. ووجدوا أنه كلما زاد التوتر الذي شعر به المشاركون، أصبح حب الشباب أسوأ.
حب الشباب الذي لا يكون بسبب التوتر
وبطبيعة الحال، النساء لسن الوحيدات اللاتي يمكن أن يصابن بحب الشباب مع تقدمهن في السن. يمكن للرجال أيضًا. على سبيل المثال، تشير عيادة كليفلاند إلى أن تناول المنشطات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب لدى الذكور البالغين.
ولكن ماذا يعني كل هذا الانفجار من الاختراقات؟ يحذر مورفي روز من افتراض أن النوبات المستمرة من حب الشباب ترتبط فقط بالإجهاد أو التغيرات الهرمونية. في الواقع، تنصح بإجراء فحص غير عادي لحب الشباب للتأكد من أنه ليس من أعراض مشكلة مزمنة أو حادة.
“من المهم استبعاد الأسباب الكامنة المحتملة بما في ذلك الأدوية المسببة لحب الشباب والحالات الطبية الجهازية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)” ، يؤكد ميرفي روز. يضيف موقع Healthline أن سبب حب الشباب الآخر المرتبط طبيًا يمكن أن يكون متلازمة كوشينغ. يؤثر كل من متلازمة تكيس المبايض ومتلازمة كوشينغ على الهرمونات، على الرغم من أنهما، كما توضح أخبار مرض كوشينغ، ليسا نفس الحالة ويحتاجان إلى التشخيص حتى يمكن وضع خطة علاج مناسبة.
إليك حقيقة أخرى تستحق إضافتها إلى هذا المزيج: قد لا يكون “حب الشباب” لديك حب الشباب على الإطلاق. يمكن أن تكون حالة جلدية مختلفة. يقول ميرفي روز: “قد يبدو الوردية مشابهًا جدًا لحب الشباب وغالبًا ما يظهر لأول مرة خلال العقد الرابع أو الخامس من العمر.” لهذا السبب توصي بزيارة مقدم الرعاية الصحية حتى تتمكن من علاج حب الشباب (أو ما يبدو عليه) بشكل مناسب.
جعل حب الشباب عند البالغين يتلاشى
لنفترض أنك أثبتت أن حب الشباب الذي تعاني منه ليس بسبب حالة طبية. في هذه الحالة، حان الوقت لمعرفة كيفية التعامل معها. ولكي نكون منصفين، قد ينتهي بك الأمر إلى تجربة القليل من المنتجات إذا كانت لديك عيوب في سن المراهقة.
كما يوضح ميرفي روز، “العديد من علاجات حب الشباب هي نفسها سواء كانت البداية في سن المراهقة أو في وقت لاحق من الحياة.” لذلك، قد تتعرف على بعض العلامات التجارية والحلول التي استخدمتها عندما كنت أصغر سنًا للتخلص من تفشي المرض، مثل الأدوية الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة طبيًا أو الأدوية عن طريق الفم.
كجزء من مهمتك للتخلص من حب الشباب، قد ترغب في مراجعة منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها. تقترح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية البحث عن ملصقات تحتوي على كلمات طنانة مثل “خالي من الزيوت” و”غير كوميدوغينيك” لأنها أقل عرضة لتهيج بشرتك. تأكدي من القيام بذلك مع الكريمات والأمصال وواقيات الشمس الأخرى وحتى العطور التي تضعينها على بشرتك. خلاف ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى التسبب في حب الشباب التجميلي عن غير قصد.
فقط تأكد من أنك صبور أثناء هذه العملية – واعلم أنه لن تعمل جميع الخطوات الوقائية بشكل جيد أو على الفور لمنع ظهور حب الشباب مرة أخرى. تعترف ميرفي روز أن العديد من مرضاها الذين يعانون من حب الشباب يسألون: “ما الخطأ الذي أفعله؟” في كثير من الأحيان، تجيب: “لا شيء”، لأن حب الشباب يمكن أن يتطور حتى لو كنت تتبع نظامًا صحيًا للعناية بالبشرة.
ملاحظات جانبية حول الحد من التوتر
نظرًا لأن التوتر غالبًا ما يظهر في المناقشات حول حب الشباب، فمن الجدير بالذكر بعض التقنيات التي تم استقبالها جيدًا لتقليل التوتر (وبالتالي تقليل مسببات حب الشباب المعروفة). في حين أنه لا يوجد ضمان بأن تخفيف التوتر سيخفف من حب الشباب الذي يصيبك عند البالغين، إلا أنه أمر جيد. الفكرة بشكل عام. تشير عيادة كليفلاند إلى أنه عندما تسيطر على التوتر، فإنك تهيئ نفسك لقلق أقل، ومزيد من الطاقة، ومشاكل أقل في الأمعاء المزعجة.
هناك العشرات من تقنيات تقليل التوتر التي يمكنك تجربتها، لذا لا تتردد في تجربتها. على سبيل المثال، قد ترغب في دمج التأمل في روتينك اليومي. ركزت إحدى الدراسات التي نُشرت عام 2023 في مجلة Scientific Reports على نتائج إخضاع المشاركين لتدريب اليقظة الذهنية لمدة 10 أسابيع. وبحلول نهاية الدراسة، أفاد المشاركون الذين مارسوا تمارين اليقظة الذهنية عن درجة أعلى من الرفاهية. بالإضافة إلى التأمل، توصي مايو كلينيك بممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والتواصل الاجتماعي كطرق أخرى لترويض التوتر.
فقط تذكر أن البالغين يصابون بحب الشباب أيضًا. ومع ذلك، قد يكون أكثر مما تراه العين. لذلك، فإن البحث بشكل أعمق في ما يجعلها تظهر يمكن أن يساعدك على التحكم في صحتك الجسدية والعقلية.