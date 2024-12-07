مارثا ستيوارت ما يجب فعله وما لا يجب فعله لبدء صندوق السماد للمبتدئين

إذا لم تقم أبدًا بصنع السماد الخاص بك وكانت العملية برمتها تبدو شاقة بعض الشيء، فلا تثبط عزيمتك. بمجرد أن تدرك مدى سهولة الأمر، سوف تتساءل لماذا لم تبدأ مبكرًا. لن يؤدي التسميد في المنزل إلى تقليل كمية الطعام ونفايات الفناء فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحصول على حدائق أكثر صحة وسعادة. لا تستخدم مارثا ستيوارت السماد بانتظام بنفسها فحسب، بل لديها أيضًا مقطع فيديو كامل على YouTube يحتوي على توصيات مفيدة لأولئك الذين بدأوا للتو في رحلة التسميد.

من المهم اختيار الصندوق المناسب للسماد الخاص بك. تعتبر سلة المهملات الدائمة التي تحتوي على غطاء محكم، مثل النوع الذي يستخدمه ستيوارت، أو الكوب الدوار مثاليًا. مع الخيار الأول، حاول اختيار واحدة بها فتحة في الأسفل في الصندوق، حتى تتمكن من حصاد السماد الجاهز بينما تستمر في إضافة المواد إلى الأعلى. ولكن إذا كنت تفضل الخيار الثاني، فاحصل على واحدة ذات غرف مزدوجة. بهذه الطريقة، يمكنك ترك الجانب الكامل يتحلل أثناء إضافة النفايات إلى الغرفة الثانية. يعد بهلوان السماد ذو الحجرة المزدوجة من Miracle-Gro مثالاً رائعًا على هذا الأسلوب.

كما لاحظ ستيوارت، يمكن تصنيف بقايا الطعام وغيرها من “مكونات” السماد الشائعة بشكل عام إما على أنها مواد خضراء تضيف النيتروجين، أو مواد بنية تساهم بالكربون. هذا المزيج مهم لأنه يخلق التوازن اللازم لتغذية الميكروبات التي تحلل كل شيء في السماد الخاص بك. حاول وضع طبقات من اللون الأخضر والبني بالتساوي، حيث سيساعد ذلك في تسريع عملية التحلل. في حين أن هناك العديد من المواد في مطبخك وفناءك والتي تعتبر مثالية لإضافتها إلى سلة المهملات، إلا أن هناك أيضًا بعض العناصر التي يجب على صانعي السماد في الفناء الخلفي تجنبها.