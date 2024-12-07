مارثا ستيوارت ما يجب فعله وما لا يجب فعله لبدء صندوق السماد للمبتدئين

إذا لم تقم أبدًا بصنع السماد الخاص بك وكانت العملية برمتها تبدو شاقة بعض الشيء، فلا تثبط عزيمتك. بمجرد أن تدرك مدى سهولة الأمر، سوف تتساءل لماذا لم تبدأ مبكرًا. لن يؤدي التسميد في المنزل إلى تقليل كمية الطعام ونفايات الفناء فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحصول على حدائق أكثر صحة وسعادة. لا تستخدم مارثا ستيوارت السماد بانتظام بنفسها فحسب، بل لديها أيضًا مقطع فيديو كامل على YouTube يحتوي على توصيات مفيدة لأولئك الذين بدأوا للتو في رحلة التسميد.
من المهم اختيار الصندوق المناسب للسماد الخاص بك. تعتبر سلة المهملات الدائمة التي تحتوي على غطاء محكم، مثل النوع الذي يستخدمه ستيوارت، أو الكوب الدوار مثاليًا. مع الخيار الأول، حاول اختيار واحدة بها فتحة في الأسفل في الصندوق، حتى تتمكن من حصاد السماد الجاهز بينما تستمر في إضافة المواد إلى الأعلى. ولكن إذا كنت تفضل الخيار الثاني، فاحصل على واحدة ذات غرف مزدوجة. بهذه الطريقة، يمكنك ترك الجانب الكامل يتحلل أثناء إضافة النفايات إلى الغرفة الثانية. يعد بهلوان السماد ذو الحجرة المزدوجة من Miracle-Gro مثالاً رائعًا على هذا الأسلوب.
كما لاحظ ستيوارت، يمكن تصنيف بقايا الطعام وغيرها من “مكونات” السماد الشائعة بشكل عام إما على أنها مواد خضراء تضيف النيتروجين، أو مواد بنية تساهم بالكربون. هذا المزيج مهم لأنه يخلق التوازن اللازم لتغذية الميكروبات التي تحلل كل شيء في السماد الخاص بك. حاول وضع طبقات من اللون الأخضر والبني بالتساوي، حيث سيساعد ذلك في تسريع عملية التحلل. في حين أن هناك العديد من المواد في مطبخك وفناءك والتي تعتبر مثالية لإضافتها إلى سلة المهملات، إلا أن هناك أيضًا بعض العناصر التي يجب على صانعي السماد في الفناء الخلفي تجنبها.
ما يمكنك إضافته إلى صندوق السماد الخاص بك
كما توضح مارثا ستيوارت، يمكن أن يذهب الكثير من حطام الفناء والمطبخ إلى صندوق السماد الخاص بك. يتضمن ذلك المواد الخضراء مثل قصاصات الخضروات من مطبخك، وبقايا قصاصات العشب، والزهور المستهلكة، وقشور البيض المسحوقة، وحتى بقايا القهوة. تعتبر النفايات من الفناء والحديقة الخاصة بك مثل الأوراق المجففة وزركشة الشجيرات الصغيرة وإبر الصنوبر مثالية أيضًا لإضافتها إلى السماد وتعتبر مواد بنية اللون. تعتبر الأوراق والكرتون أيضًا رائعة كنفايات بنية اللون، لكن تأكد من تمزيقها إلى قطع صغيرة أولًا، وتجنب أي شيء مطلي بطبقة بلاستيكية. كما يشير ستيوارت، يجب عليك دائمًا أن تحاول تقطيع كل شيء قبل وضعه في السماد، حتى يتحلل بشكل أسرع.
في حين أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تدخل في السماد الخاص بك، فإن هذا لا يعني أنه يمكنك رمي أي شيء فيه. يجب ألا تضع أي نوع من منتجات اللحوم، بما في ذلك العظام، في صندوق السماد في الفناء الخلفي لمنزلك، لأنها غالبًا ما تخلق رائحة وقد تجتذب الحشرات والآفات الأخرى. أنت أيضًا لا ترغب في وضع المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان والجبن في سلة المهملات. وينبغي أيضًا تجنب الأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية. قبل كل شيء، ما لم تكن حيواناتك الأليفة دجاجًا أو ديدانًا، فلا تضيف أبدًا نفايات الحيوانات الأليفة إلى السماد الخاص بك. لا يصبح صندوق التسميد في الفناء الخلفي ساخنًا بدرجة كافية لقتل جميع مسببات الأمراض الضارة التي يمكن أن تولدها هذه المواد أثناء تحللها. إذا اتبعت هذه الإرشادات، بعد بضعة أشهر فقط، يجب أن تحصل على سماد صحي داكن اللون غني بالدبال والذي سيثري التربة في حديقتك.