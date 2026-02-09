مارسيل أوزونا يوقع عقدًا بقيمة 12 مليون دولار مع فريق القراصنة

ستشمل تشكيلة القراصنة المُجددة عدو ميتس منذ فترة طويلة.

أفاد جون هيمان مراسل صحيفة The Post يوم الاثنين أن لاعب فريق All-Star ثلاث مرات ولاعب Braves مارسيل أوزونا وافق على عقد لمدة عام واحد بقيمة 12 مليون دولار مع بيتسبرغ.

تتضمن صفقة Ozuna، في انتظار المادية، خيارًا متبادلاً بقيمة 16 مليون دولار لعام 2027 وشراء بقيمة 1.5 مليون دولار، وفقًا لجيف باسان من ESPN.

كان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في طليعة الشائعات التجارية الموسم الماضي، نظرًا لوكالته المجانية التي تلوح في الأفق وموسم 2025 المخيب للآمال للشجعان، والذي شهد غياب الفريق عن التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2017.

قال أوزونا لصحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن في مارس الماضي: “العمل هو العمل”. “لا أريد أن أفكر، ماذا لو وقعوا معي أم لا؟” أريد فقط أن ألعب وأقدم أفضل ما لدي لزملائي في الفريق”.

لقد بقي في نهاية المطاف في الموعد النهائي للتجارة، محققًا رقمًا قويًا قدره .232/.355/.400 مع 21 جولة على أرضه و68 RBIs (114 wRC+) عبر 137 مباراة.

شهدت مسيرة أوزونا الرائعة لمدة ست سنوات في أتلانتا قيادة الدوري الوطني في أصحاب الأرض وRBIs خلال موسم 2020 المختصر بسبب فيروس كورونا، وزوج من المواسم الهجومية النخبة في 2023 و24.

لقد سجل 40 ضربة منزلية و 100 RBIs في عام 2023 وأتبعها بـ 39 قنبلة و 104 RBIs في عام 2024 ، وحصل على إيماءة كل النجوم للمرة الثالثة.

يضيف Ozuna قوة جدية إلى فريق بيتسبرغ الذي وقع على اللاعب الأعسر Ryan O’Hearn في اتفاقية مدتها سنتان بقيمة 29 مليون دولار واستحوذ على لاعب مخضرم براندون لوي في صفقة ثلاثية الفرق مع Rays and Astros.

يعد لاعب مارلينز وكاردينالز السابق ضاربًا محددًا بشكل صارم في هذه المرحلة من حياته المهنية، حيث ظهر آخر مرة في الملعب خلال حملة 2023.