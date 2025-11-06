مارشون نيلاند، نهاية دفاع كاوبويز، مات بعد 24 يومًا من اللعب في اللعبة

توفي مارشون نيلاند، مدافع فريق كاوبويز، عن عمر يناهز 24 عامًا، حسبما أعلن الفريق صباح الخميس.

وقال وكيل أعماله، جون بيرزلي، في بيان، إن نيلاند توفي ليلة الأربعاء. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

لعب نيلاند، الذي تم اختياره في الجولة الثانية لعام 2024، 17 لقطة خلال خسارة كاوبويز أمام الكاردينالز ليلة الاثنين.

وسجل هدفا من ركلة جزاء محجوبة في الهزيمة 27-17.

“بحزن شديد، أعلن فريق دالاس كاوبويز أن مارشون نيلاند توفي بشكل مأساوي هذا الصباح. كان مارشاون زميلًا محبوبًا وعضوًا في منظمتنا. وقال كاوبويز في بيان: “أفكارنا وصلواتنا فيما يتعلق بمارشون مع صديقته كاتالينا وعائلته”.

وقال اتحاد كرة القدم الأميركي في بيان: “نشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأساوية المتعلقة بوفاة لاعب كاوبويز مارشون نيلاند”. “أفكارنا وصلواتنا مع صديقته كاتالينا وعائلته وأصدقائه وزملائه. لقد كنا على اتصال مع رعاة البقر وقدمنا ​​الدعم وموارد المشورة “.

هذه قصة متطورة.