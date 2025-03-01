ماركات المناشف الورقية التي تمنحك أكبر قدر من الضجة

من المحتمل أن يكون من نافلة القول ، لكن المناشف الورقية هي ضرورة مطلقة للأسرة لمعظم. في حين أن استخدام شيء مثل الخرق يمكن أن يكون خيارًا أكثر ملاءمة للبيئة وفعال من حيث التكلفة ، فإن استخدامه وإعادة استخدامه يمكن أن يؤدي إلى الكثير من البلى بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى أن يكونوا أقل كفاءة لأغراض التنظيف. هذا هو الحال ، من المفهوم أن العديد من الأسر تعطي الأولوية للراحة على الاستدامة من خلال الحفاظ على إمدادات ثابتة من المناشف الورقية. في الوقت نفسه ، إذا كنت من بين العديد من الذين يختارون هذا النهج ، فإن اختيار العلامة التجارية المناسبة أكثر أهمية مما تعتقد. لذلك ، من أجل مساعدتك في الحصول على أفضل قيمة ممكنة ، فإننا نستكشف العلامات التجارية ذات التصنيف الورقي الأعلى على أساس القدرة على تحمل التكاليف ، والامتصاص ، والمتانة ، ومراجعات العملاء في جميع المقاييس.
بعد كل شيء ، في المرتبة الثانية بعد الخروج بأفكار تخزين المناشف الورقية الكافية ، قد يكون اختيار العلامة التجارية المناسبة أمرًا صعبًا. الأمور أغلى من أي وقت مضى ، كما أن القيام برحلات إلى متجر البقالة لأنك غير راض عن جودة العلامة التجارية التي اشتريتها يمكن أن تؤثر على صحة أموالك. لهذا السبب من المهم تحديد علامة المناشف الورقية الصحيحة بناءً على احتياجاتك حتى لا تضطر إلى تبديل العلامات التجارية كل أسبوع. لذلك ، دون مزيد من اللغط ، دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل العلامات التجارية للمنشفة الورقية التي تمنحك أكبر قدر من الضجة الخاصة بك ولماذا.
الخيار الأكثر بأسعار معقولة
يمكن أن يعتمد اتخاذ قرار بشأن أفضل علامة على المناشف الورقية لعائلتك على عدد من العوامل. أولها ، والتي من المحتمل أن تكون الأهم بالنسبة لكثير من الناس ، لن تكون سوى التكلفة. على الرغم من أن بعض العلامات التجارية قد يتم تسعيرها بشكل أكبر بسبب حقيقة أنها أكثر كفاءة وتستمر لفترة أطول ، بالنسبة لأولئك منا الذين يبحثون ببساطة عن علامة تجارية كافية لن تكسر البنك ، فإن المناشف الورقية التي تستوعبها Scott Fast.
بسعر 5 دولارات فقط مقابل 6 عبوات من المناشف الورقية ذات الطبقات الواحدة في Walgreens ، هذه العلامة التجارية هي قوة يجب حسابها. ومع ذلك ، إذا كانت أسرتك هي التي تمر عبر المناشف الورقية بسرعة ، فقد يكون هناك 6 حزم من Rolls Scott Triple Rolls مقابل حوالي 10 دولارات في Target خيار أفضل بدلاً من ذلك. على الرغم من أنه يتضاعف سعر الخيار الأول ، إلا أنه يحتوي أيضًا على ثلاثة أضعاف كمية الأوراق. هذا يعني أن إمدادك سيستمر لفترة أطول ويمنحك ضجة أفضل لباك الخاص بك على المدى الطويل. ومع ذلك ، فإن السعر المنخفض للمناشف الورقية Scott Brand يأتي بتكلفة (لا يقصد التورية) ، حيث اشتكى العديد من العملاء من نحافةهم وعدم امتصاصهم (راجع هذه المخترقات البسيطة للمنشفة الورقية للحصول على حل محتمل على هذا). لذا ، إذا كنت غير راغب في التضحية بالقدرة الكبيرة على تحمل التكاليف للامتصاص ، فلا تقلق – فسيتم تغطيتك لهذا الخيار التالي.
العلامة التجارية الأكثر امتصاصا
إذا كنت تبحث عن علامة تجارية بأسعار معقولة نسبيًا تتجاوز عندما يتعلق الأمر بالامتصاص والقوة ، فستكون قطعة قماش توقيع Viva هي واحدة لك. هذه المناشف الورقية لها شعور يشبه القماش مشابهًا لخرقة الطبق ، مما يجعلها رائعة لتنظيف الأسطح والنوافذ المتربة. إنها قوية وامتصاصة ومن غير المرجح أن تمزقها بسهولة عند تنظيف الانسكابات على السجاد أو السجاد. ومع وجود أكثر من 4000 مراجعة وتصنيف 4.5 نجوم على موقع Walmart ، يبدو أن العملاء سعداء للغاية.
في ملاحظة التكلفة ، يمكن شراء قماش Viva Signature مقابل أقل من 15.58 دولار مقابل 6 حزم في Walmart المحلية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن السعر يزداد قليلاً إذا اخترت شراء حزمة من الهدف ، حيث ، إن لم يكن للبيع ، ستستمر نفس الكمية إلى 17 دولارًا. ومع ذلك ، فإن هذا من شأنه أن يجعل هذه العلامة التجارية بفعالية واحدة من العناصر المنزلية التي يجب ألا تشتريها أبدًا في Target ، لأنها أرخص بكثير عند شراؤها من Walmart بدلاً من ذلك. في الوقت نفسه ، بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون جدًا بالتكاليف ، وبدلاً من ذلك ، فإنهم أكثر قلقًا بشأن مستوى أكبر من الكفاءة مما يمكن أن توفره Viva ، سيكون هذا الخيار التالي جيدًا كما يحصل.
الاختيار النهائي للمتانة والجودة
عندما يتعلق الأمر بشراء المناشف الورقية ، قد لا يكون أفضل فكرة للتضحية بتكلفة الجودة. الآن ، إذا كنت منخفضًا في الأموال ، فإن 5 دولارات لـ 6 عبوات من المناشف الورقية Scott رائعة. ومع ذلك ، إذا انتهى الأمر بالركض عبر الحزمة بأكملها في أقل من أسبوع ، فلن ينتهي بك الأمر إلى توفير المال على المدى الطويل (وهذا هو السبب في أنك قد ترغب أيضًا في إعادة التفكير في شراء هذه العلامات التجارية الشهيرة من ورق التواليت.) هذا العلامة التجارية التي ستمنحك أفضل الانفجار لربك فيما يتعلق بالجودة وطول العمر ليس سوى بونتي المحدد.
لا تدع اللمسات الناعمة تخدعك ؛ هذه المناشف الورقية المكافأة متينة بشكل لا يصدق. لا تمزق عند استخدامها ضد الأسطح الخشنة ، وإذا تركت ورقة تجف بعد الاستخدام ، فقد تكون فعالة بنفس القدر مثل واحدة جديدة. أيضًا ، نظرًا لتكوينها السميك ، لديهم إمكانات امتصاص فائقة من Viva ، مما يعني أن ورقة واحدة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً. وقد اقترحت بعض مراجعات العملاء حتى أن 12 عبوة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر! الآن ، على الرغم من أن Bounty يُنظر إليه على نطاق واسع على نطاق واسع نسبيًا ، اعتمادًا على المكان الذي تتسوق فيه ، إلا أنها قد لا تكسر البنك بالفعل. على سبيل المثال ، يمكنك شراء حزمة مقابل ما بين 12 دولارًا إلى 15 دولارًا مقابل 6 حزم من الزوجي في Walgreens المحلية. ومع ذلك ، إذا كنت تعيش بدلاً من ذلك بالقرب من Walmart ، فستكون أكثر في حدود 20 دولارًا.