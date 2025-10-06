مارك سانشيز زميل فريق Jets السابق في حالة صدمة على الطعن والاعتقال

كان مركز جيتس السابق نيك مانجولد في موسمه الرابع عندما كان مارك سانشيز هو قورتربك الصاعد الذي قاد المدرب ريكس ريان إلى مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لعام 2009 ، بخسارة 30-17 أمام المهور في إنديانابوليس ، مكان الجريمة المزعومة يوم السبت الماضي.

“لقد عرفت مارك منذ عام 2009 ، هذا هو 16 عامًا ، وليس لديه عظم عدواني في جسده” ، قال مانغولد لصحيفة بوست. “من أجل حدوث شيء من هذا ، من الواضح أن شيئًا لم يكن صحيحًا في تلك الليلة ، وآمل أن يصلوا إلى أسفله.”

مانجولد ، الذي لعب مع سانشيز خلال موسم 2012 ، كتب سانشيز عندما علم أن زميله السابق قد تعرض للطعن لكنه لم يسمع.

طعن سانشيز ، 38 عامًا ، في صدره خارج حانة أثناء مشاجرة مع سائق شاحنة الشحوم البالغ من العمر 69 عامًا في الساعة 12:30 صباحًا يوم السبت.

تم القبض على سانشيز ، الذي كان في إنديانابوليس للاتصال بلعبة كولتس-ريدرز لصالح فوكس ، ووجهت إليه تهمة في المستشفى يوم السبت حيث تعتقد السلطات أنه المعتدي.

الجدول الزمني لمارك سانشيز طعن واعتقال ليلة الجمعة يوجد مارك سانشيز ، 38 عامًا ، في إنديانابوليس ليكون بمثابة محلل الرياضة في فوكس في لعبة Raiders-Colts يوم الأحد. لقد لاحظ أنه يتصرف “بشكل خاطئ” ، وهو يقوم “بسباق الرياح” في الزقاق خلف حانة Loughmiller والمطعم في وسط المدينة. بعد منتصف الليل فقط سائق شاحنة الشحوم يلتقط زيت الطهي من فندق قريب من متنزه شاحنته في رصيف التحميل ، ويمنع الزقاق حيث يقوم سانشيز بعمل سباق.

يقترب سانشيز من السائق في محاولة لحمله على التحرك وفي النهاية يدخل مشاجرة حيث يتجه نحو الجسد باتجاه الجدار ثم إلى الأرض.

قام السائق برش سانشيز برذاذ صولجان أو فلفل ، لكن لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي يواصل مهاجمته.

يسحب السائق سكينًا ويطعن سانشيز مرتين أو ثلاث مرات في صدره ، معتقدًا ، “هذا الرجل يحاول قتلي”.

سانشيز يستدير ويتجه إلى الزقاق. 12:30 صباحا يرد ضباط شرطة إنديانابوليس متروبوليتان على تقرير عن شخص ما. يحددون Sanchez في حانة Loughmiller.

تم الإبلاغ لاحقًا عن أن سانشيز غير متعاون مع الضباط المستجيبين. يخبر المحقق أنه لا يستطيع إلا أن يتذكر “الاستيلاء على نافذة” ولا شيء آخر عن الحادث.

تم نقل سانشيز إلى المستشفى في حالة حرجة.

عانى السائق أيضًا من “إصابات كبيرة” ، بما في ذلك التمزق في خده وفكه ، بقطع يزعم أنه مر بالخد وضرب لسانه. السبت يخضع سانشيز لعملية جراحية لجروح الطعن في الصدر ، وهو مستقر.

تم إلقاء القبض عليه في المستشفى ووجهت إليه تهمة جنحة البطارية مما أدى إلى الإصابة والتسمم العام والدخول غير القانوني لسيارة. الأحد يتم تفريغ سانشيز من المستشفى صباح الأحد وتم نقله مباشرة إلى الحجز المركزي في سجن مقاطعة ماريون ، حيث يقال إنه ينشر سنده النقدي البالغ 300 دولار. الاثنين

قال مانجولد: “إنه أمر خارج عن الشخصية تمامًا”. “العلامة التي أعرفها لن تفعل ذلك. من الواضح أنه لديهم لقطات فيديو له يفعل ذلك ، لكن يبدو أنه غير ذي طابع.”

تم إطلاق سراح سانشيز منذ ذلك الحين من المستشفى وتم نقله مباشرة إلى السجن.

قال المدعي العام لمقاطعة ماريون ريان مايرز صباح الاثنين إن التهم الموجهة إلى سانشيز تمت ترقيتها إلى بطارية جناية من المستوى 5 تسبب إصابة خطيرة.