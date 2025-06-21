مارك فينتوس يقترب من عودة إصابة ميتس

فيلادلفيا – قد تتلقى تشكيلة Mets المحتاجين دفعة يوم الاثنين.

من المتوقع أن يلعب مارك فينتوس ، الذي تم تهميشه منذ 2 يونيو بسلالة أوتار الركبة الصحيحة ، مع Triple-A Syracuse حتى يوم الأحد قبل أن يقرر Mets ما إذا كان سيتم تنشيطه.

وقال المدير كارلوس ميندوزا إنه إذا قام Vientos بفحص كل صندوق وشعر بالارتياح ، فيمكنه الانضمام إلى الفريق في الوقت المناسب لبدء سلسلة Braves في Citi Field يوم الاثنين.

لعب Vientos في مباراة إعادة التأهيل الثالثة يوم الجمعة ، وبدأ في القاعدة الثالثة للمرة الثانية ودمج مزدوجًا ثلاثيًا ، على الرغم من أنه لم يبدأ بقوة في الذهاب مقابل 10 في أول خفافيش في الدوري الصغرى.

سيحصل على يومين آخرين على الأقل للعثور على توقيته في اللوحة.

لم يبدأ هذا الموسم ساخنًا ، حيث بلغ.

عندما يكون Vientos جاهزًا ، سيكون لدى Mets قرار اتخاذها في القاعدة الثالثة.

كان بريت باتي قد تهدئة قبل أن يجبره الفخذ على تفويت سلسلة Braves بأكملها ، على الرغم من أن باتي عاد إلى التشكيلة ولعب المركز الثالث مع بدء سلسلة يوم الجمعة في Citizens Bank Park.

لم يركض روني موريسيو بفرصة.

دخل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا للعب مع .591 OPS في أول 13 مباراة له.

لم يكن هناك تحديث فوري على المخلص ماكس كرانيك ، الذي تم وضعه في القائمة المصابة يوم الخميس مع إجهاد في كوعه الأيمن.

كان قد عاد إلى نيويورك لامتحان التصوير بالرنين المغناطيسي ، وحتى بعد ظهر يوم الجمعة ، قال ميندوزا إنه لا يزال ينتظر لتعلم النتائج.

لجعل مساحة قائمة لبدء إبريق Blade Tidwell ، اختار Mets Righty Justin Hagenman إلى Syracuse.

كان من المتوقع أن يبدأ Hagenman يوم الجمعة حتى يلزم الحاجة إلى يوم الخميس مقابل 2 ²/₃ أدوار بدون أهداف.

وقال ميندوزا إنه كان من المتوقع أن ينطلق بروكس رالي في مباراة إعادة التأهيل الثانية مع سانت لوسي يوم الجمعة.

ألقى اليساري ، الذي تعافى من جراحة تومي جون ووقع في الموسم ، يوم الثلاثاء الشوط بدون أهداف مع السماح لضرب واحد وضرب اثنين.

وقال ميندوزا: “كانت أول نزهة جيدة” ، مضيفًا أن كرة رالي السريعة كانت 88-89 ميلاً في الساعة ولمست 91 ميلاً في الساعة.