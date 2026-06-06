مارلين مونرو كانت ستبلغ 100 عام في عام 2026 – ربما تم استبعاد هذه المشكلة الصحية من قصتها

لقد تخللت حياة مارلين مونرو الساحرة على ما يبدو العديد من الصراعات الصحية التي طارت تحت رادارات الناس. خلال محادثة عام 2026 مع مجلة People، قال بريان جونز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ICON Collection، إنه على مر السنين، عانت أيقونة هوليوود بشكل خاص من التهاب بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة تحددها الأنسجة التي تشبه البطانة الداخلية للرحم التي تنمو خارج العضو. وفقًا لجونز، على الرغم من دخول مونرو إلى المستشفى بسبب هذه الحالة في عدة نقاط، إلا أن العاملين في الصناعة عمومًا لم يصدقوا أنها كانت صادقة بشأن صحتها.

في كتاب أنتوني سامرز عام 1985 بعنوان “الإلهة: الحياة السرية لمارلين مونرو”، ادعى أنه لم تكن هناك العديد من العلاجات الفعالة لمرض بطانة الرحم في ذلك الوقت، وكان على مونرو الاعتماد لاحقًا على مسكنات الألم المختلفة لتخفيف آلامها. من المحتمل أن هذه الحالة، التي يمكن أن تسبب العقم، قد أثرت بشكل خطير على الحياة الشخصية لنجمة “البعض يفضلونها ساخنة”. وكتب: “كانت الحالة خطيرة للغاية لدرجة أنها دمرت زواجها، ورغبتها في إنجاب الأطفال، ومسيرتها المهنية، وحياتها في نهاية المطاف”.

وفقًا للفيلم الوثائقي لعام 2022 “لغز مارلين مونرو: الأشرطة غير المسموعة” (عبر Yahoo!)، فقد تعرضت الممثلة الشهيرة لثلاث حالات حمل في زواجها الأول من آرثر ميلر. ويعتقد أن حملها الثاني كان خارج الرحم، وهي حالة ناجمة عن زرع البويضة المخصبة نفسها خارج الرحم. علاوة على ذلك، ادعى سامرز في كتابه أن مونرو رفضت بشدة الخضوع لعملية استئصال الرحم، وهي واحدة من العلاجات القليلة المتاحة لمرض بطانة الرحم، لأنها أرادت إنجاب الأطفال.