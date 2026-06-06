مارلين مونرو كانت ستبلغ 100 عام في عام 2026 – ربما تم استبعاد هذه المشكلة الصحية من قصتها

لقد تخللت حياة مارلين مونرو الساحرة على ما يبدو العديد من الصراعات الصحية التي طارت تحت رادارات الناس. خلال محادثة عام 2026 مع مجلة People، قال بريان جونز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ICON Collection، إنه على مر السنين، عانت أيقونة هوليوود بشكل خاص من التهاب بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة تحددها الأنسجة التي تشبه البطانة الداخلية للرحم التي تنمو خارج العضو. وفقًا لجونز، على الرغم من دخول مونرو إلى المستشفى بسبب هذه الحالة في عدة نقاط، إلا أن العاملين في الصناعة عمومًا لم يصدقوا أنها كانت صادقة بشأن صحتها.
في كتاب أنتوني سامرز عام 1985 بعنوان “الإلهة: الحياة السرية لمارلين مونرو”، ادعى أنه لم تكن هناك العديد من العلاجات الفعالة لمرض بطانة الرحم في ذلك الوقت، وكان على مونرو الاعتماد لاحقًا على مسكنات الألم المختلفة لتخفيف آلامها. من المحتمل أن هذه الحالة، التي يمكن أن تسبب العقم، قد أثرت بشكل خطير على الحياة الشخصية لنجمة “البعض يفضلونها ساخنة”. وكتب: “كانت الحالة خطيرة للغاية لدرجة أنها دمرت زواجها، ورغبتها في إنجاب الأطفال، ومسيرتها المهنية، وحياتها في نهاية المطاف”.
وفقًا للفيلم الوثائقي لعام 2022 “لغز مارلين مونرو: الأشرطة غير المسموعة” (عبر Yahoo!)، فقد تعرضت الممثلة الشهيرة لثلاث حالات حمل في زواجها الأول من آرثر ميلر. ويعتقد أن حملها الثاني كان خارج الرحم، وهي حالة ناجمة عن زرع البويضة المخصبة نفسها خارج الرحم. علاوة على ذلك، ادعى سامرز في كتابه أن مونرو رفضت بشدة الخضوع لعملية استئصال الرحم، وهي واحدة من العلاجات القليلة المتاحة لمرض بطانة الرحم، لأنها أرادت إنجاب الأطفال.
سلطت صراعات مارلين مونرو مع التهاب بطانة الرحم الضوء على القضايا التي لا تزال النساء تواجهها اليوم
ليس هناك من ينكر أنه في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، يمكن تفسير التهاب بطانة الرحم بشكل أفضل من خلال أسبابه وأعراضه وعلاجاته مقارنة بتشخيص مارلين مونرو به. ومع ذلك، أشارت الأبحاث إلى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لفهم الحالة بشكل كامل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2026 في Sage Open Medicine، فإن 46.87% من الأشخاص الذين تم إحالتهم إلى مستشفى في إندونيسيا بين عامي 2020 و2024 تلقوا تشخيصًا خاطئًا قبل أن يتم تحديد حالتهم الصحية بشكل صحيح على أنها التهاب بطانة الرحم.
وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة التشخيص (برلين) أنه تم تشخيص 75.2% من النساء بمشكلة عقلية أو جسدية مختلفة، عادة من قبل طبيب أمراض النساء أو الممارس العام، قبل تلقي تشخيص التهاب بطانة الرحم. في المتوسط، كان التأخير في تلقي التشخيص الصحيح 8.5 سنة. قالت كاثي هوانغ، مديرة مركز التهاب بطانة الرحم التابع لجامعة نيويورك لانغون الصحية، إن أحد الأسباب الرئيسية لتشخيص الحالة بشكل خاطئ هو أن أعراضها كانت مشابهة لحالات أخرى وأنها قد تكون موجودة مع مشاكل صحية أخرى. يعتقد الدكتور هوانغ أنه من المهم العثور على مقدم رعاية صحية يريد النظر في الألم المصاحب لمرض بطانة الرحم بدلاً من التخلص منه.
ولسوء الحظ، فإن التشخيص الخاطئ ليس سوى واحد من العوامل العديدة الأخرى التي تجعل علاج بطانة الرحم صعبًا للغاية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال سبب هذه الحالة مجهولا، على الرغم من تشخيص ما يقدر بنحو 190 مليون امرأة في سن الإنجاب بالإصابة بها. على الرغم من أن العلاج يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض والعقم الناجم عن التهاب بطانة الرحم، إلا أن الحالة نفسها ليس لها علاج.