ماريلاند صنع مستأجر ميريلاند بودز ويليامز بعد فوضى كيفن ويلارد

تمتلك ماريلاند مدربًا جديدًا بعد إخفاق كيفن ويلارد.

وقعت Terrapins Buzz Williams من Texas A&M على صفقة مدتها ست سنوات لتكون مدربهم التالي ، وفقًا لـ ESPN.

أمضى ويليامز ، 52 عامًا ، المواسم الستة الأخيرة مع فريق Aggies ، حيث قاد الفريق إلى ثلاثة مباريات على التوالي في بطولة NCAA.

هذا الموسم ، ذهبت Texas A&M 23-11 قبل أن تسقط إلى ميشيغان في جولة 32.

يصادف التوظيف حقبة جديدة لماريلاند ، الذي كان لديه تفكك قبيح مع ويلارد ، حيث قام مدرب سيتون هول السابق بالتجول في فيلانوفا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أمضى ثلاث سنوات في قيادة Terrapins.

قبل تشغيل بطولة NCAA بولاية ماريلاند ، والتي انتهت بخسارة 16 حلوة أمام المصنفة الأولى في فلوريدا ، قام ويلارد بتمثيل معالجة الجامعة مع برنامج كرة السلة.

“أنا بحاجة إلى إجراء تغييرات أساسية على البرنامج” ، قال ويلارد. “هذا ما ركزت عليه الآن. لهذا السبب ربما لم يتم إجراء صفقة (للبقاء مع البرنامج) لأنني أريد أن أرى ، أحتاج إلى رؤية التغييرات الأساسية.

خصص ويلارد ميزانية إيرادات NIL في المدرسة وميزانية السفر كإثنين من أكبر قبضة له.

وقال ويلارد: “يجب أن أقوم أيضًا بإجراء تغيير أساسي حيث يمكنني القيام بالأشياء التي أريد القيام بها مع برنامجي”. “أردت أن أقضي ليلة إضافية في نيويورك هذا العام للاحتفال بعيد الميلاد مع فريقي وقيل لي إنه لا يمكننا فعل ذلك لأنه مكلف للغاية. لذا ، لا أعرف كيف يمكننا أن نكون برنامجًا من الدرجة الأولى ولا يمكنني قضاء ليلة إضافية في نيويورك لأنها مكلفة للغاية.”

حتى قبل أن ينتهي جولة March March March ، كانت الشائعات تدور حول ويلارد التي تتولى وظيفة فيلانوفا.

بعد التخلص منها ، لن يرتكب ويلارد بطريقة أو بأخرى ، على ما يبدو أن الطريق لمغادرته في نهاية المطاف.

قال ويلارد: “لا أعرف ما أفعله. لم أتحدث إلى وكيلي ولم أتحدث مع زوجتي”. “لدي وكيل ، وأنا متأكد من أنه يتحدث إلى الناس ، لكنني لا أعرف”.