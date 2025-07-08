ماري لو ريتون لقطات القدح تبين لها وهي تبدو في حالة ذهول ومشعر

نجم الجمباز الأولمبي السابق ماري لو ريتون من الزجاج والمعنى في لقطات القدح التي تم تكييفها حديثًا من إلقاء القبض على وثيقة الهوية الوحيدة.

نظرت ريتون – التي كانت تُعرف باسم “حبيبتي أمريكا” عندما أخذت الذهب إلى المنزل في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 – على حافة الدموع وهي تحتل الكاميرا في لقطات القدح ، التي اتخذتها شرطة فرجينيا الغربية.

تم إلقاء القبض على الفتاة البالغة من العمر 57 عامًا في ولاية ماونتن بعد أن سحبت الشرطة بورشها ووجدتها في مقعد السائق مع زجاجة نبيذ.

رفضت اختبار دمها أثناء الاعتقال.