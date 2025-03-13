ماسون بلوملي ، ستيفن آدمز أخرج بعد شجر الصخور

قام ماسون بلوملي وستيفن آدمز بتعبئته في وقت مبكر من ليلة الأربعاء.
تم إصدار الفنيين وتم طردهما من لعبة Rockets-Suns في الربع الثاني بعد لحظة نارية شهدت كلا المقعدين واضحة.
بدأ كل شيء مع الصواريخ في حيازة وجالين جرين يأخذ 15 قدم.
بينما كانت الكرة في الهواء ، قام بلوملي وآدمز بإغلاق الأسلحة بالقرب من الطوق يبحثون عن انتعاش.
حتى عندما دخلت الكرة إلى الشبكة ، يبدو أن كلا اللاعبين رفضا التخلي.
مع اقترابهم من القوس المكون من 3 نقاط ، حاول ممثلون من كلا الفريقين تفكيك المشهد المتوترة قبل أن ينهار بلوملي فوق آدمز ، حيث ظهر السابق لبدء المعالجة.
بعد فصلهما ، تم إصدار الفنيين وإزالته بسرعة من اللعبة.
حصل بلوملي على أربع نقاط وستة كرات مرتدة للشمس قبل الطرد ، بينما كان لدى آدمز نقطة واحدة وأربع كرات مرتدة ومساعد في 11 دقيقة لهيوستن.