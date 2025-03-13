ماسون بلوملي ، ستيفن آدمز أخرج بعد شجر الصخور

رياضة
ماسون بلوملي ، ستيفن آدمز أخرج بعد شجر الصخور

قام ماسون بلوملي وستيفن آدمز بتعبئته في وقت مبكر من ليلة الأربعاء.

تم إصدار الفنيين وتم طردهما من لعبة Rockets-Suns في الربع الثاني بعد لحظة نارية شهدت كلا المقعدين واضحة.

بدأ كل شيء مع الصواريخ في حيازة وجالين جرين يأخذ 15 قدم.

بينما كانت الكرة في الهواء ، قام بلوملي وآدمز بإغلاق الأسلحة بالقرب من الطوق يبحثون عن انتعاش.

حتى عندما دخلت الكرة إلى الشبكة ، يبدو أن كلا اللاعبين رفضا التخلي.

مع اقترابهم من القوس المكون من 3 نقاط ، حاول ممثلون من كلا الفريقين تفكيك المشهد المتوترة قبل أن ينهار بلوملي فوق آدمز ، حيث ظهر السابق لبدء المعالجة.

بعد فصلهما ، تم إصدار الفنيين وإزالته بسرعة من اللعبة.

حصل بلوملي على أربع نقاط وستة كرات مرتدة للشمس قبل الطرد ، بينما كان لدى آدمز نقطة واحدة وأربع كرات مرتدة ومساعد في 11 دقيقة لهيوستن.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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