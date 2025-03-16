مافريكس يواجهون فقدان أزمة الإصابة العميقة

تستمر لعنة لوكا دونسيتش.

كما لو أن موسم دالاس مافريكس لم يستطع أن يزداد سوءًا ، فقد يتعين عليهم بالفعل فقدان الألعاب قريبًا.

يواجه Mavericks حاليًا سلسلة من الإصابات الكبيرة التي أثرت بشدة على طموحاتهم في القائمة والتصفيات.

ويقول بوبي ماركس من ESPN ، وفقًا لقواعد الدوري الاميركي للمحترفين ، يمكن إجبار MAVS على البدء في فقدان الألعاب قريبًا إذا استمرت الإصابات في التراكم.

ويشمل تقرير الإصابات الواسعة لشركة مافريكس كيري إيرفينغ ، الذي سيخرج لهذا الموسم مع ACL ممزقة ، أنتوني ديفيس ، الذي أبقى المقرن له على تهميش ، وينهش ، الذي كان يجلس مع إصابة في الكاحل على المدى الطويل ، والكاحل ، ويعاني من عظم ، ويعاني من عظم ، ويعاني من عظم ، ويعاني ، في يده.

لم يلعب كاليب مارتن في خسارة يوم الأحد أمام 76ers مع سلالة الورك.

تتطلب قواعد الدوري الاميركي للمحترفين من فريق أن يرتدي ما لا يقل عن ثمانية لاعبين يتمتعون بصحة جيدة ، أو كان عليهم أن يخسروا ، ولم يناسب دالاس سوى ثمانية لاعبين أصحاء في الآونة الأخيرة ، بما في ذلك سبنسر دينويدي ، ناجي مارشال ، ماكس كريستي ، كلاي تومبسون ، مارتن ، دوايت باول ، واثنين من اللاعبين في اتجاهين كيسلر ديدوارد وبراندونز.

لا يمكن أن يكون إدواردز نشطًا فقط لثلاث ألعاب أخرى ، وويليامز لمدة ستة فقط ، ما لم يتم تحويلها إلى عقود قياسية ، بسبب قيود اللاعبين في اتجاهين.

لقد خرجت واشنطن من إصابة في الكاحل ولكن من المتوقع أن تلعب يوم الأحد.

لا يمكن لـ Mavericks توقيع لاعب آخر على عقد قياسي حتى 10 أبريل ، والذي يصادف أنه آخر يوم للتنازل عن لاعب في عقد منتهية الصلاحية.

لعب موسى براون موسى كوينز مع مافريكس في عقد لمدة 10 أيام في وقت سابق من هذا الموسم ، لكنه كان خارج القائمة لمدة أسبوعين.

يقع Mavs ، الذين يتراوح أعمارهم بين 33-36 هذا الموسم وخسر ثمانية من آخر تسع مباريات ، في المركز العاشر في المؤتمر الغربي وسيكونون في اللعب إذا انتهى الموسم اليوم.

لديهم 14 مباراة تركوا ويحملون 1.5–حافة اللعبة على فينيكس صنز.