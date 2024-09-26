ماكنزي هيوز يبدأ كأس الرؤساء بشرب البيرة البرية

انطلقت بطولة كأس الرؤساء لعام 2024 بداية قوية يوم الخميس في نادي رويال مونتريال للغولف عندما احتسى لاعب الجولف الكندي ماكنزي هيوز الجعة لإثارة حماسة الجمهور.

لم يتم اختيار هيوز للمشاركة في الجلسة الافتتاحية بأربع كرات، لكنه خرج في أول نقطة الإنطلاق لإثارة جمهور كيبيك وفريقه الدولي.

يعد لاعب الجولف البالغ من العمر 33 عامًا واحدًا من ثلاثة كنديين في الفريق في بطولة هذا الأسبوع، وقد حقق أقصى استفادة من اللعب أمام مواطنيه.

أخرج هيوز علبة ستيلا أرتوا وجثا على ركبة واحدة، وألقى المشروب البالغ، مما أسعد الجماهير.

بعد أن انتهى من تناول الجعة، نهض هيوز ولوح بذراعيه في الهواء لإثارة المزيد من التشويق للحاضرين.

كان هيوز أحد اختيارات الكابتن مايك وير لبطولة هذا العام، والتي تضع لاعبي الغولف الأمريكيين في مواجهة فريق من جميع أنحاء العالم.

كانت اللحظة الفيروسية تذكرنا بشرب البيرة خلال كأس رايدر 2021 في Whistling Straits في ويسكونسن.

قام كل من جاستن توماس ودانيال بيرجر بشرب البيرة قبل جلسة بعد الظهر من تلك البطولة، مما أثار حماسة هذا الجمهور.

سيطر الأمريكيون على كأس الرؤساء لبعض الوقت، حيث فازت الولايات المتحدة بجميع البطولات باستثناء واحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتستمر البطولة من الخميس إلى الأحد.