مالك براونز جيمي هاسلام يرفض اجتماع مايلز غاريت حيث يحصل المواجهة على قبيح

رياضة
مالك براونز جيمي هاسلام يرفض اجتماع مايلز غاريت حيث يحصل المواجهة على قبيح

يتم حفر الشفاء ، والمواجهة بين كليفلاند براونز والنهاية الدفاعية النجمة مايلز غاريت أصبحت قبيحة.

غاريت ، الذي طلب تجارة من براونز في أوائل فبراير ، كان صامدًا في رغبته في المغادرة ولكن الفريق لم يكن راغبًا في لعب الكرة.

ذكرت NFL Network أن غاريت ، 29 عامًا ، طلب اجتماعًا مع مالك الفريق جيمي هاسلام ، الذي رفض على ما يبدو العرض للتحدث.

ذكرت موقع Cleveland.com أيضًا أن مالك Browns أخبر Garrett أنه ينبغي توجيه الاستفسارات للالتقاء إلى المدير العام أندرو بيري.

قال غاريت إن هذا لا يتعلق بالمال ، فقط أنه يريد فرصة للفوز.

وأضاف أنه غير مهتم بأي تمديد عقد مع Browns.

براونز ، رغم ذلك ، لا يرون أنفسهم بعيدًا عن كونه منافسًا.

إنه “جزء من الحاضر. وقال كيفن ستيفانسكي المدير الفني لفريقه: “إنه جزء من المستقبل”.

بقي غاريت عامين فقط في عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 125 مليون دولار ، وبعد ذلك سيصبح وكيلًا حرًا ، على الرغم من أن البراون لديه القدرة على امتيازه إذا اختاروا ذلك.

تم ربط النسور بـ Garrett ، على الرغم من أن NFL Network لاحظت أنه قد يكون أكثر من حلم الأنابيب.

كان براونز يأملون في التنافس على Super Bowl عندما تم تداولهم مع Deshaun Watson وأعطوه تمديد العقد الوحشي.

بعد الذهاب 11-6 في عام 2023 ، بدا براونز وكأنه قذيفة لأنفسهم في عام 2024 ، ويذهب 3-14 والحصول على الاختيار الثاني في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 القادمة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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