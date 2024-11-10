مالك نبرس، ناجي هاريس، جافونتي ويليامز

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تبدأ قائمة الأسبوع العاشر يوم الأحد مبكرًا بمباراة بين الفهود والعمالقة في ألمانيا.

نستمر في اللعب طوال اليوم مع الكثير من الألعاب رفيعة المستوى وسأعود لتقديم دعائم اللاعبين المفضلين لدي على اللوحة.

لقد حصلت على 2-1 في اختياراتي في هذا العمود الأسبوع الماضي، مما رفع الرقم القياسي للموسم في هذا العمود إلى 20-5.

بشكل عام، حصلت على 78-53 من حيث دعم اللاعبين هذا الموسم مقابل 29.76 وحدة من الربح.

مالك نابرز أكثر من 72.5 ياردة (-114، FanDuel)

مرحبًا بكم في أسبوع عيد مالك النبرس.

يتمتع فريق Carolina Panthers بدفاع تمريري رهيب يحتل المرتبة 31 حسب DVOA وEPA، وأتوقع أن يستفيد Nabers بشكل كامل.

عانى كريس أولاف من ارتجاج مؤسف في القيادة الثانية الأسبوع الماضي، ولكن قبل ذلك، سمح الفهود لخمس سيارات WR1 متتالية بمسح هذه الدعامة.

وفقًا لبيانات التتبع الخاصة بـ ESPN، يتصدر Nabers اتحاد كرة القدم الأميركي بدرجة مفتوحة سخيفة تبلغ 99 – أقرب جهاز استقبال عريض هو 84. يعمل الصاعد على مستوى مختلف من الوجود هذا الموسم.

كانت المشكلة تتمثل في خط هجوم ضعيف الأداء ودقة دانييل جونز المتذبذبة، لكن من المفترض أن يكون ذلك أقل مشكلة هذا الأسبوع.

يحتل الفهود المرتبة الأخيرة من حيث معدل الضغط هذا الموسم، وقد احتفل نابرز عندما ظل جونز نظيفًا في جيبه. عند عدم مواجهة الضغط، لدى Nabers هدف مذهل بنسبة 44% لكل معدل تشغيل مسار و3.12 ياردة لكل معدل تشغيل مسار.

من المقرر أيضًا أن يكون لدى نابرز بعض التراجع الإيجابي في التمريرات العميقة – فهو يحتل المركز الثالث في اتحاد كرة القدم الأميركي برصيد 17 هدفًا عميقًا لكنه لم يلتقط سوى ثلاثة منهم.

يحتل الفهود المركز 27 في DVOA ضد التمريرات العميقة، لذلك يجب أن يحدث الانحدار هذا الأسبوع في ألمانيا.

أطول اندفاع لجافونتي ويليامز تحت 10.5 ياردة (-105، بيت365)

لقد دعمت جافونتي ويليامز للوصول إلى أقل من هذا الرقم الأسبوع الماضي ضد فريق رافينز، وسأعود إليه هنا.

يتمتع فريق The Chiefs بأحد أفضل الدفاعات في الدوري هذا الموسم. وفقًا لـ FTN، يحتلون المرتبة الأولى في ساحات الخط المعدلة المسموح بها للركض للخلف والثانية في كل من ساحات المستوى الثاني وساحات الحقول المفتوحة المسموح بها.

بالنسبة الى بيانات نقاط الخيال، سمح الرؤساء بثاني أقل معدل اندفاع متفجر في اتحاد كرة القدم الأميركي وثاني أقل ياردات بعد الاتصال لكل محاولة.

في هذه الأثناء، يحتل ويليامز المركز 39 من أصل 47 ظهيرًا مؤهلاً بمعدل اندفاع متفجر 2.9٪ والمرتبة 42 بمسافة 2.06 ياردة بعد الاتصال لكل محاولة.

لا أتوقع حجمًا كبيرًا لوليامز مع فريق برونكو باعتبارهم مستضعفين على الطريق بسبع نقاط، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن طاقم تدريب دنفر يرغب في إشراك اللاعب الصاعد أودريك إستيم في المضي قدمًا.

لقد ذهب ويليامز تحت هذا الخط في أربع من خمس مباريات هذا الموسم مع 12 محاولة اندفاع أو أقل.

ناجي هاريس أكثر من 63.5 ياردة (-115، DraftKings)

بعد بداية صعبة للموسم، اشتعلت النيران في ناجي هاريس مؤخرًا، حيث نجح في تطهير أكثر من 100 ياردة في ثلاث مباريات متتالية.

منذ الأسبوع السادس، احتل المرتبة الثانية من بين 40 لاعبًا ظهيرًا مؤهلاً بمسافة 3.56 ياردة بعد الاتصال لكل محاولة و0.37 تدخلات ضائعة قسرية لكل محاولة، وفقًا لبيانات Fantasy Points.

يواجه هاريس هذا الأسبوع القادة، الذين يحتلون المركز 28 في معدل النجاح السريع المسموح به. لقد تحسن دفاع واشنطن التمريري بشكل كبير تحت قيادة دان كوين، لكن الدفاع الجاري يظل ضعيفًا للغاية.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

تحتل بيتسبرغ المركز الثاني في الدوري بمعدل لعب سريع يبلغ 52.7%، وهو ما لن يتغير هنا.

واشنطن معرضة بشكل خاص ضد مخططات فجوة الرجل، مما يسمح بأكبر عدد من الياردات لكل حمل (6.17) ورابع أعلى معدل نجاح (57٪) في اتحاد كرة القدم الأميركي. يبلغ متوسط ​​​​هاريس 6.14 YPC ومعدل نجاح 59.1٪ في مخطط فجوة الرجل منذ الأسبوع السادس، وهو سادس أفضل العلامات في اتحاد كرة القدم الأميركي.

عاد كورداريل باترسون هذا الأسبوع، وهو ما يشتري لنا بعض القيمة على الخط، لكنني ما زلت أرى الأرضية المطلقة لهاريس بأكثر من 14 محاولة في هذه اللعبة، والتي حققها في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة هذا الموسم.

إذا حصل على هذا الحجم، فمن الصعب ألا تتوقع أن يتجاوز هذا الرقم، نظرًا للتنافس المثالي.

(ضع في اعتبارك أن الخطوط تتحرك على مدار الأسبوع، وأحيانًا بشكل كبير، لذا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن ما إذا كانت الأرقام لا تزال قابلة للتشغيل أم لا، فاتصل بي على X في @wayne_bets)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

جاكوب واين يعيق كرة القدم الجامعية واتحاد كرة القدم الأميركي لصحيفة نيويورك بوست. لقد حقق 84.5 وحدة في الرياضتين مع عائد استثمار قدره 6.27%.