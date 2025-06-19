مالك Rays في “المحادثات المتقدمة” لبيع امتياز بقيمة 1.7 مليار دولار

رياضة
مالك Rays في "المحادثات المتقدمة" لبيع امتياز بقيمة 1.7 مليار دولار

كشفت الأشعة يوم الأربعاء أن المالك Stu Sternberg في “محادثات متقدمة” لبيع الفريق.

تقدر الصفقة المحتملة أن MLB Club بمبلغ 1.7 مليار دولار مع مجموعة بقيادة Jacksonville Homebuilder Patrick Zalupski بعد أن نفذ خطاب نوايا لشراء النادي ، في Sportico.

وقال الفريق في بيان “أعلن تامبا باي رايز أن الفريق قد بدأ مؤخرًا مناقشات حصرية مع مجموعة بقيادة باتريك زالوبسكي وبيل كوسجروف وكين بابي ومستثمرين بارزين في تامبا باي فيما يتعلق ببيع محتمل للفريق”. “لن يكون للأشعة ولا المجموعة مزيد من التعليق خلال المناقشات.”

تحتوي الأشعة بشكل دائم على واحدة من أصغر كشوف المرتبات في لعبة البيسبول في الدوري الكبرى ، لكنها كانت واحدة من أنجح الفرق منذ عام 2008 ، مع ثالث أعلى نسبة فوز في ذلك الوقت.

فقط يانكيز والهراوات لديهم نسبة فوز أعلى.

اشترى ستيرنبرغ ، المالك الرئيسي للامتياز ، الأشعة في عام 2004 مقابل 200 مليون دولار ، لكنه واجه ضغوطًا متزايدة لبيع الفريق في السنوات الأخيرة.

وفقا للمفوض الرياضي ، فإن مفوض MLB روب مانفريد وغيره من المالكين يحاول إقناع ستيرنبرغ بالبيع.

أمضت الأشعة وقتًا كبيرًا في محاولة بناء ملعب جديد لاستبدال حقل Tropicana.

كان لديهم صفقة في مكانها للبدء في بناء ملعب جديد قدره 30000 سعة كجزء من تطوير متعدد الاستخدامات في منطقة نبات الغاز التاريخية في وسط مدينة سانت بطرسبرغ.

ومع ذلك ، مع إقرار الموعد النهائي لتمويل 31 مارس ، أعلن ستيرنبرغ أن الخطط قد ألغيت بسبب تأخير التمويل.

في الوقت الحالي ، لا يمكن للأشعة اللعب في Tropicana Field بعد أن تعرض الملعب أضرارًا هائلة من إعصار ميلتون في أكتوبر 2024. وبدلاً من ذلك يلعبون خارج جورج م. شتاينبرنر في تامبا ، وهو موقع مرفق تدريب يانكيز الربيعي وموطن ناديهم المرتفع.

سيكون بيع Rays هو ثالث امتياز MLB لتغيير الأيدي في السنوات الأخيرة.

في عام 2020 ، تم بيع Mets إلى ستيف كوهين ، وفي عام 2024 ، اشترت مجموعة بقيادة ديفيد روبنشتاين الأوريولز.

https://www.youtube.com/watch؟v=vy7ggpx9ilq

جاءت أخبار البيع المحتملة للامتياز قبل ساعات فقط من الإبلاغ عن حصة الأغلبية من ليكرز في الدوري الاميركي للمحترفين إلى مارك والتر ، صاحب Dodgers في MLB ، في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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