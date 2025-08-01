مايكل فيلبس يساعد بالتيمور رافينز مارلون همفري السباحة

في حين أن العديد من لاعبي Baltimore Ravens قد تميزوا بالتأكيد على شبكة كرة القدم ، يبدو أن بعض الرياضيين في اتحاد كرة القدم الأميركي يكافحون في حمام السباحة.

بعد الظهر الدفاعي ، اعترف مارلون همفري وبعض زملائه في فريق Ravens أنهم لا يعرفون كيفية السباحة ، تحول الفريق إلى خبير محلي للحصول على التوجيه.

مايكل فيلبس ، أولمبي أكثر تزيين في كل العصور ، يعرف بالتأكيد شيئًا أو اثنين عن تقنيات السباحة.

نشر همفري مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى السباح المتقاعد التنافسي ومواطن بالتيمور لإقراض فريق كرة القدم في المدينة.

أظهر الفيديو همفري ، سلامة كايل هاميلتون ، هجوم هجومي روني ستانلي ، ونهاية ضيقة تشارلي كولار تقف في المسبح.

وقال هاميلتون في الفيديو: “هل تعلم أن واحدًا من بين كل ثلاثة غربن لا يمكنه السباحة”.

ويضيف همفري: “تعال إلى معسكر تدريب Ravens في مركز المائية الجميل هذا وعلمنا كيفية السباحة”.

بدا فيلبس قابلاً للفكرة ، رداً على ذلك: “لقد حصلت على yall !!! دعنا نفعل ذلك !!”

قال كولار بعد التدريب يوم الأربعاء إنه لم يدرك أن همفري سينشر الفيديو.

قال كولار: “كان يجب أن أعرف. إنه على علامات تجارية”. “اعتقدت أنها ستكون مثل قصة أو ربما تم إرسالها إليه ، لكن كان ينبغي أن أعرف بشكل أفضل. كان ينبغي أن أعرف بشكل أفضل.”

فاز فيلبس 23 ميدالية ذهبية خلال مسيرته الأولمبية الطوابق.

تم اختياره كحامل العلم لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في حفل افتتاح أولمبياد الصيف 2016 في ريو دي جانيرو.

ساهمت وكالة أسوشيتد برس في هذا التقرير.