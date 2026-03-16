مايك براون غير مستعد لتغيير تشكيلة نيكس الأساسية على الرغم من الغضب من البداية البطيئة

تم وضع علامة على مايك براون في البداية ولكنه لا يفكر في تغيير التشكيلة.

على الأقل ليس بعد.

قال براون يوم الأحد بعد فوز فريقه على ووريورز 110-107، ولكن ليس قبل أن يتراجع بفارق 21 نقطة في الربع الأول: “في الوقت الحالي، لا أشعر بالحاجة إلى ذلك”. “ولكن كما قلت، إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، سأفعل ذلك. لا أشعر بالحاجة إلى ذلك الآن.”

عندما كان نيكس يتمتع بصحة جيدة، كانت تشكيلة نيكس الأساسية تضم باستمرار جالين برونسون، وميكال بريدجز، وجوش هارت، وأوغي أنونوبي، وكارل أنتوني تاونز.

ومع ذلك، فإن الإصابات الأخيرة التي تعرض لها هارت، على وجه الخصوص، أدت إلى تقلب التشكيلة.

لقد كان Landry Shamet هو البرنامج الإضافي الأكثر موثوقية.

في هذه الأثناء، عانى بريدجز بقوة وتم وضعه على مقاعد البدلاء مرة أخرى في الربع الرابع يوم الأحد.

لقد سجل 21 دقيقة فقط حيث استحوذ شاميت وجوردان كلاركسون على الكثير من وقت اللعب بين الحارسين.

قال براون عن تغيير التشكيلة: “لم يفت الأوان بعد لفعل أي شيء. وإذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، سأفعل ذلك”. “لا أفكر في ذلك الآن. أنا لا أركز على كل فرد لأنه، كما قلت، بدأنا أشخاصًا مختلفين في أوقات مختلفة.”

قال براون إنه يشعر بخيبة أمل في البدايات في أربع من آخر خمس مباريات، بما في ذلك سلسلة انتصاراتهم الحالية المكونة من ثلاث مباريات – كل ذلك ضد خصوم دون المستوى.

وبعد أن قام مدرب ووريورز ستيف كير بحملة يوم الأحد من أجل عدد أقل من المباريات في الجدول الزمني، وافق هارت على أن ذلك سيساعد منتج الدوري الاميركي للمحترفين لكنه شكك في أن الأطراف ذات الصلة – أي المالكين واللاعبين – ستضحي بالمال.

وقال هارت “هل أعتقد أنه سيكون أفضل للعبة والجودة في الملعب؟ أعتقد ذلك. هل أعتقد أن ذلك سيحدث؟ ربما ليس لأن الجميع متعطشون للمال ويحركهم المال”. “أعتقد أن الجميع يضع ذلك فوق كل شيء آخر.”

كان كير يسعى علنًا إلى تقليل الجدول الزمني بسبب سلسلة الإصابات، معتقدًا أن الحمل الخفيف سيسمح للاعبين بأن يكونوا أكثر فعالية ومتاحين. أصبحت مباراة الأحد مثالاً آخر على المنتج المتضائل الذي يعرضه التلفزيون الوطني في أوقات الذروة.

كان نيكس بصحة جيدة تمامًا خارج مايلز ماكبرايد.

لكن فريق ووريورز كان يفتقد جميع لاعبيه البارزين تقريبًا، بما في ذلك ستيفن كاري ودرايموند جرين وجيمي بتلر الثالث.

قال كير: “بالنظر إلى البيانات، سماع الخبراء في مجموعتنا يتحدثون عن العبء الذي يواجهه هؤلاء الرجال، ثم يأتي اللاعبون الأكبر سنًا مثل ستيف أو آل (هورفورد) أو جيمي – علينا إدارتهم حتى سن 82”. “لذلك هناك ليال حيث عليك فقط أن تقول،” لا أستطيع أن ألعب هذا الرجل “. أتلقى رسائل بريد إلكتروني طوال الوقت من المشجعين يقولون: “لقد أنفقت 2000 دولار على التذاكر للذهاب إلى هذه المباراة ولم يلعب ستيف”.

“ولم يكن ذلك بسبب الإصابة، وقد قمت بإبعاده. ألا ينبغي علينا التوفيق بين ذلك بطريقة أو بأخرى؟”

وقال كير يوم الأحد إنه سيخفض راتبه.

وقال: “أنا على استعداد للتأكيد على ذلك وأقول إنني أؤيد ذلك لأنني أعتقد أن جودة المنتج هي أهم شيء”.