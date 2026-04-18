مايك براون من نيكس جاهز للتعامل مع “Hack-A-Mitch” المحتمل

من المحتمل أن يأتي Hack-A-Mitch وقال مايك براون إنه مستعد.

وقال مدرب نيكس: “لقد تحدثنا عن ذلك. لدينا أشياء مختلفة في ذهننا سنفعلها”. “الكثير منهم سوف يلتزمون بالوقت ويسجلون ويشعرون. لكننا نتفهم أن هذا ما قد ترغب الفرق في القيام به، خاصة إذا كان هجومنا ينقر في تلك المرحلة الزمنية.”

تم استخدام خطأ ميتشل روبنسون بشكل منتظم في تصفيات العام الماضي، حيث قام جي بي بيكرستاف من ديترويت وجو مازولا من بوسطن برفع الكرة إلى مستويات أعلى لإيقاف هجوم نيكس. أطلق روبنسون 56 رمية حرة في 18 مباراة فاصلة، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف معدله في الموسم العادي.

شارك روبنسون أيضًا في 39 بالمائة فقط من تلك المحاولات، مما جعله عبئًا وأخرجه من الملعب في لحظات محورية.

تشير إجابة براون يوم الجمعة إلى أن استبدال روبنسون أثناء “Hack-A-Mitch” سيعتمد على عدة عوامل.

ضد هوكس، يعد توفر روبنسون مهمًا بشكل خاص بسبب الميزة التي يقدمها لنيكس. لا أحد في دورة أتلانتا يمكنه أن يضاهي حجمه أو ارتداده.

وقال تشارلز أوكلي، أسطورة نيكس، في برنامج “ذا بوتوم لاين سبورتس شو”: “ميتشل روبنسون هو مفتاح (نيكس) خارج مقاعد البدلاء، مهما فعلوا”. “يحتاج إلى متوسط ​​25 دقيقة، 27 دقيقة، من أول مباراة فاصلة حتى آخر مباراة، لأنه مع المرتدات الهجومية، لا يمكن لأحد أن يمنعه.

“إنه مثل موسى مالون. يمنحهم التسديدات الثانية. وهذه هي الطريقة التي فاز بها فريق بولز بالبطولات، حيث حصل دينيس رودمان على كرات مرتدة هجومية، وأعادها للخارج، و(جون) باكسون أو أي شخص آخر يسجل 3 ثواني مفتوحة. تحصل على ثلاث نقاط 3 إضافية في المباراة، وهذا كبير.”

لا يزال نيكس يحصل على تقاريره الاستكشافية وقواعد اللعب الخاصة به. ولكن هناك اختلاف في كيفية تقديمها بين توم ثيبودو وبراون.

قال مايلز ماكبرايد: “أعتقد أن الأمر أصبح رقميًا أكثر”.

قام ثيبودو، الذي طرده نيكس بعد خمسة مواسم (وأربع مباريات في فترة ما بعد الموسم)، بتوزيع كتيبات اللعب البدنية الكثيفة على لاعبيه في كل جولة فاصلة.

لم يدخل ميكال بريدجز في الاختلافات في التحضير للمباراة بين براون وتيبودو.

وقال بريدجز: “أعتقد أن كلاهما يستعدان بشكل رائع”. “وهذا ما آخذه منه.”