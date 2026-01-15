مايك براون يستدعي كارل أنتوني تاونز للعب البطيء في خسارة نيكس

ساكرامنتو – دعا مايك براون كارل أنتوني تاونز إلى اللعب البطيء.

مع بقاء أقل من دقيقتين على نهاية الربع الثاني من خسارة نيكس أمام كينجز 112-101 مساء الأربعاء، قاد تاونز وسقط بعد أن جرده بريشوس أتشيوا من الطلاء.

بقي لاعب وسط نيكس على الأرض بدلاً من التراجع إلى الدفاع، مما سمح لأتشيوا بالحصول على كرة مرتدة هجومية بلا منازع حول منتصف الملعب.

انتهى التسلسل عندما سجل راسل وستبروك لاعب سكرامنتو رمية ثلاثية من زاوية مفتوحة ليمنح الملوك التقدم بـ17 نقطة.

قال براون: “لقد قاد سيارته. حدث شيء ما حيث سقط. كان يقود سيارته، وسقط على الأرض”. “عندما تسقط، عليك النهوض والركض على الأرض. وحتى عندما تكون آخر شخص ينزل على الأرض، عليك النزول إلى هناك فقط في حالة وجود ارتداد طويل. ولكن لم يكن هناك إلحاح. لم تكن هذه هي المسرحية الوحيدة. كان هناك عدد قليل من المسرحيات التي فعلنا ذلك. ولكن لم يكن هناك شعور بالإلحاح في تلك المسرحية بالذات للعودة. وكان تأرجحًا بخمس نقاط.

“إذا سقط على الأرض على الأقل، وارتد كرة طويلة، فسوف يحصل عليها لأنه يتأخر في اللعب. شاهدنا اللعب في الشوط الأول ولم يعبر حتى نصف الملعب. هذا يلخص ما كانت عليه ليلتنا.”

سدد نيكس 20% من الرميات الثلاثية. لكن غرفة خلع الملابس أجمعت تقريبًا على توجيه اللوم إلى مكان آخر، فالدفاع كان هو المشكلة.

قال جوش هارت: “الهجوم ثانوي بالنسبة لمدى ضعف دفاعنا”. “التخلي عن 40 رمية حرة؟ غير منضبط. لم ألتزم بخطة اللعب. لقد كان الأمر محرجًا. اليوم لا أهتم حقًا بالهجوم. علينا أن نكتشف ذلك من الناحية الدفاعية.”

كان فريق الملوك (11-30)، وهو فريق مرتبط باليانصيب، لديه أربعة لاعبين مبتدئين يسجلون 18 نقطة على الأقل.

ولم يستبعد براون أن يلعب ميتشل روبنسون في أول مباراة متتالية له هذا الموسم.

سجل روبنسون، الذي يتولى إدارة كاحله الذي تم إصلاحه جراحيًا، الخسارة لمدة 19 دقيقة.

ويواجه نيكس غولدن ستايت مساء الخميس.

وقال براون: “لست متأكداً في نهاية المطاف أنه سيكون اختيار الفريق الطبي”. “مع تقدمنا، زادت دقائقه وأصبح قادرًا على القيام بالمزيد من الأشياء عمليًا فيما يتعلق بأعينهم. لذا مهما كان ما يقولونه لنا (ليلة الخميس)، فسوف نستمع إليه”.