مايك برين يمزق التغيير التلفزيوني في تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين بعد يوم دفع بقيمة 76 مليار دولار

سيفتقد مشجعو نيكس مايك برين وكلايد فرايزر في سلسلة الجولة الافتتاحية ضد هوكس.

لأول مرة على الإطلاق، تقوم الرابطة الوطنية لكرة السلة بدفع جميع شبكات البث المحلية خارج التصفيات لصالح شبكات التلفزيون الوطنية، التي دفعت ثمناً باهظاً مقابل حقوق بث منتج المباراة الفاصلة.

في السنوات الماضية، تم بث الجولة الأولى من التصفيات على القنوات المحلية مع فريق البث المنزلي محليًا، مع تقديم أيضًا بثًا وطنيًا للجماهير خارج السوق.

مايك برين، وهو صوت اللعب عن طريق اللعب لفريق نيكس وأيضًا المعلق الرئيسي لـ ESPN، سحق القرار في اليوم الأخير من الموسم العادي لنيكس.

قال برين في بث MSG خلال خسارة نيكس 110-96 أمام هورنتس والتي جلس فيها معظم اللاعبين الأساسيين: “المرة الأولى على الإطلاق التي لم يعد بإمكان مذيعي الفريق المضيف والمذيعين بث الجولة الأولى تلفزيونيًا”.

“إن التصفيات بأكملها حصرية لمذيعي التلفزيون الوطني. لقد ذكرت ذلك في وقت سابق من هذا الموسم. أعتقد شخصيًا، كلايد، أنه قرار سيئ. يريد المشجعون سماع مذيعي فريقهم المضيف، على الأقل في الجولة الأولى. بالنسبة للكثيرين منا، يصبحون جزءًا من العائلة. أفهم ذلك. تدفع الشبكات ثروة مقابل التفرد، وأنا أعمل في إحدى الشبكات، لكن المشجعين يستحقون أن يُرموا بعظمة من حين لآخر فيما يتعلق بالسماح للفريق المضيف بالحصول على القليل من الأول جولة.”

بدأت الصفقة التلفزيونية الجديدة لـ NBA هذا الموسم، حيث اتفقوا على صفقة حقوق البث بقيمة 76 مليار دولار، والتي فصلت المنتج عبر منصات متعددة لبث الدوري على مدار 11 موسمًا مقبلًا.

اعتقد برين أن “رمي عظمة للجماهير” كان يجب أن يكون أولوية حتى بعد أن تمكن المفوض آدم سيلفر والدوري من التفاوض بنجاح على صفقات حقوق ضخمة مع ديزني وإن بي سي يونيفرسال وأمازون.

يرغب برين في أن يتوصل الدوري وشركاؤه في البث المباشر إلى اتفاق للسماح للمذيعين المحليين بالعودة، لكنه أدرك أن ذلك غير مرجح.

قال برين: “بطريقة ما، إذا كان هناك أي طريقة يمكنهم من خلالها التوصل إلى نوع من التسوية، فأنا لست متفائلًا بذلك، ولكن سيكون من الرائع الحصول عليها لأن هذا هو البث التلفزيوني الأخير لهذا الموسم”.

تحدث برين عن هذا الأمر عدة مرات أثناء بثه على موجات MSG، حيث يأمل نيكس في خوض جولة فاصلة طويلة بعد الوصول إلى نهائيات المنطقة الشرقية الموسم الماضي.

لقد وجد الدوري نفسه في مكان صعب في عدد من القضايا مؤخرًا.

بين المخاوف المتعلقة بالخزان والموسم الطويل للغاية، كان بعض النقاد يطالبون بموسم أقصر.

ومع ذلك، من المؤكد أن شركاء البث سيكونون غاضبين بشأن فقدان المخزون.