مايك تايسون يجعل اعتراف المخدرات الصادم من مهنة الملاكمة الأسطورية

قدم أسطورة الملاكمة مايك تايسون مؤخرًا اعترافًا مذهلاً بأنه استخدم الفنتانيل للتعامل مع الألم خلال مسيرته الشهيرة.

وقال تايسون في حلقة من “كاتي ميلر بودكاست” التي نشرت يوم الثلاثاء: “لقد كان مسكنًا للألم ، وكنت اعتدت على استخدامه لتصحيح إصبع قدمي”. “لقد كان مثل الهيروين-بمجرد أن ينفجر وتنقل الإسعافات الأولية ، تبدأ في الانسحاب ، والرمي ، تمامًا كما لو كنت على الهيروين.

“لقد كان غير قانوني إذا كان (كان) قد وقع في مجرى دمي. لقد كان مخدرًا ، أخبرني صديقي. لقد كان جديدًا. أخبرت صديقي ، هل يمكنني استخدام هذا؟” لم يسمع به أحد من قبل. “

الفنتانيل هو أفيونيات اصطناعية قوية معتمدة في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء لاستخدامها كتخفيف من الألم ، ولكن يمكن أن تكون مميتة في جرعات صغيرة إذا تم أخذها غير الموصوف.

خاض صديق تايسون المقرب أرتورو جاتي ، الذي توفي في عام 2009 ، معركة طويلة الأمد مع المواد الأفيونية ، كما قام بالتفصيل في مقابلة سابقة مع The Post.

مشاريع مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) التي توفي 48،422 شخص العام الماضي نتيجة للفنتانيل المستهلكة بشكل غير مشروط.

الفنتانيل أكثر قوة 100 مرة من المورفين و 50 مرة أكثر قوة من الهيروين.

الإدمان هو شيء تعامل معه تايسون لفترة طويلة ، وهذه ليست المرة الأولى التي تسمع فيها الجماهير عن الألم الشديد في قدميه.

حتى أنه صفع جيك بول عبر وجهه خلال تراكم معركتهم في نوفمبر 2024 بعد أن صعد بول على إصبع قدمه خلال وزنه.

الآن في الخمسينيات من عمره ، شارك تايسون بشكل كبير في أعمال الماريجوانا الخاصة به كبديل لمزيد من الأدوية التقليدية التي تتعامل مع الألم.

يعود الرجل الأكثر خوفًا من الملاكمة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى الحلبة لمباراة معرض ضد فلويد مايويذر في أوائل عام 2026.

لقد خسر أمام بول في معركتهم المفرطة التي جذبت الكثير من الانتقادات في الخريف الماضي.