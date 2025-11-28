مايك سوليفان لاعب رينجرز على حق في عدم الضغط على زر الذعر في عيد الشكر

مايك سوليفان لاعب رينجرز على حق في عدم الضغط على زر الذعر في عيد الشكر

بوسطن – بالنسبة للمدرب الرئيسي لفريق رينجرز مايك سوليفان، فإن معيار عيد الشكر ليس كل ما يمكن أن يكون.

بالنسبة لفريق Blueshirts، الذي قضى العطلة في المركز الأخير في قسم Metropolitan وفي المركز 21 في NHL، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك.

يشير التاريخ إلى أن مدرب البدلاء المخضرم ليس مخطئًا في مقاومة وضع الكثير من الأسهم في أول 25 مباراة لفريق Blueshirts تحت قيادته. لقد تم تنفيذ بطولة ما بعد الموسم في أبريل بعد الجلوس في الخارج والنظر إلى صورة التصفيات في نوفمبر من قبل عدة مرات.

لا يمكن أن يغيب عن بال رينجرز ذلك أثناء تعاملهم مع 57 مباراة متبقية في الموسم العادي.

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

