مايك فرانسيسا يمسح فيلم “سوبرمان” الجديد باسم “تعذيب خالص”

ذهب مايك فرانسيسا الأرض المحروقة على رجل الصلب.

مزقت شخصية الإذاعة الرياضية الأسطورية فيلم “Superman” الذي تم إصداره حديثًا خلال صخب مدته 15 دقيقة يوم الاثنين على بودكاسته الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا ، واصفًا بـ James Gunn “Pure Tborture”.

وقال فرانشيسا: “بالنسبة إلى شخص قديم ، كان رجل تلفزيوني” سوبرمان “يحاول الترفيه لبضع ساعات ، ويريد أن يرى سوبرمان ، كان هذا الفيلم تعذيبًا خالصًا للجلوس”.

“… إذا كان اسمي على الاعتمادات ، فسأخفيها ، وهذا هو مدى سوء الأمر … لقد تم عدم توزيع القمامة.”

حقق الفيلم ، الذي قام ببطولته ديفيد كورنسويت ، ببطل تايم ، أن حقق 125 مليون دولار محليًا في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

حتى مع وجود درجة طماطم من الطماطم الفاسدة البالغة 83 في المائة ، استثناء فرانسيسا من ظهور رفيق الكلاب في سوبرمان ، كريبتو ، في الفيلم.

“هناك Superdog ، الذي توصل إلى Superdog؟ كلنا نحب الكلاب ، حسنًا ، ولم يعجبني الكلب الذي تغلب عليه في الفيلم ، لقد أزعجني. من الذي جاء مع كلب مع رأس؟” قال.

من الآمن أن نقول إن فرانسيسا لن يعطي الأبطال الخارقين فرصة ثانية.

وقال فرانسيسا: “هذا الفيلم سيء لدرجة أنه إذا طلبت مني أن أذهب مرة أخرى ، فأنا أرغب في الحصول على أموال كبيرة وكبيرة قبل أن أتمكن من القيام بذلك”.

“… لقد كان الأمر ساعتين من الألم. لقد كان أسوأ شيء رأيته على الإطلاق.

“… كنت أفكر في إلحاق الألم بنفسي لمجرد أن أبقي نفسي مستيقظًا. هذا هو مدى سوء الأمر. كان هذا الفيلم مروعًا.”

قام فرانسيسا ، البالغ من العمر 71 عامًا ، بأسماء لنفسه مع المونولوجات الملحمية على مر السنين ، حيث أسقط فرقًا مثل The Learsing 2024 Jets ، و Yankees لاكتساحهم على يد Mets في يوليو الماضي ، وعدد لا يحصى من الآخرين.

لكن “سوبرمان” لفرانشيسا كان مفتاحًا جديدًا.

لم يوافق الناقد الترفيهي في بوست ، جوني أوليكنسكي ، بوضوح مع فرانسيسا ومنح الفيلم ثلاثة من أصل أربعة نجوم.