مايك فرانشيسا يتساءل عن تفاني ترافيس كيلسي وسط الركود

قال مايك فرانشيسا إنه سيكون “سخيفًا” بالنسبة لفريق تشيفز والمدرب الرئيسي آندي ريد ألا يشككوا في تفاني ترافيس كيلسي لكرة القدم بينما “يتجول حول العالم” مع صديقته تايلور سويفت.

خلال الحلقة الأخيرة من “بودكاست مايك فرانشيسا”، ناقش المضيف كيف انخفض أداء لاعب خط الوسط في فريق تشيفز بشكل كبير، وأشار إلى أنه قد يكون مشغولاً بالشهرة في موسمه الثاني عشر في دوري كرة القدم الأميركي.

“كمنظمة وكمدرب، يجب أن تتساءل عن مدى تفاني كيلسي في الرياضة في الوقت الحالي”، قالت فرانشيسا. “هناك الكثير من الأشياء الجارية في حياته. لقد تغيرت حياته جذريًا. تراه في الإعلانات التجارية، تراه في فرص التصوير، تراه الآن مدركًا تمامًا لكيفية ارتدائه للملابس… وأين يتواجد المصورون وكل شيء آخر.

“لقد غيرت حياته. وأنت تتساءل، أين كرة القدم وأين تدخل الاستعدادات لكرة القدم في هذا الأمر.”

بدأ كيلسي وسويفت، وكلاهما يبلغ من العمر 34 عامًا، في المواعدة في الصيف الماضي، وأعلنا عن علاقتهما عندما خرجا معًا ممسكين بأيدي بعضهما البعض في مدينة نيويورك في أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، شارك كيلسي في عدد من الإعلانات التجارية وحصل على أدوار تلفزيونية، كما ظهر على غلاف مجلة WSJ. ومن المقرر أن يستضيف المسلسل القادم “هل أنت أذكى من المشاهير؟” على أمازون.

لكن كيلسي لم يكن ناجحًا على أرض الملعب في بداية موسم دوري كرة القدم الأميركي لعام 2024.

لقد حصل الآن على ثماني تمريرات لمسافة 69 ياردة وصفر هبوط قبل الأسبوع الرابع.

“عندما ترى لاعبي الأمان يسحبون الكرة من يديه في أماكن كبيرة، عندما ترى نمطًا خاملًا يركض منه، عندما تراه يصبح غير مؤثر لعبة بعد لعبة، وهو أمر محير – ولكن مرة أخرى، ما مقدار ذلك الذي يقع عليه؟” قالت فرانشيسا.

“ما مقدار ما يعود إلى استعداداته وتفانيه؟ وهل من العدل أن نكمل هذه الدائرة ونذكر ذلك؟”

“من الواضح أنه في هذه المرحلة من حياته المهنية، يتساءل المرء عن مدى تفانيه واستعداده، لأن أداءه تراجع بشكل كبير. والأمر لا يقتصر على القول “أوه، سيرحل كلسي عن فريق تشيفز”. بل الأمر أكثر من ذلك.

“… إنه أمر إنساني للغاية. لقد تغيرت حياته. إنه الآن يتجول حول العالم برفقة أحد أشهر الأشخاص في العالم. حياته عبارة عن فرصة لالتقاط الصور.”

وواصلت فرانشيسا شرحها بأن الأخ الأكبر لنجم تشيفز جيسون كيلسي انتظر حتى بعد اعتزاله في دوري كرة القدم الأميركي في مارس/آذار للتركيز على فرصه خارج الملعب.

في أغسطس/آب، وقع الأخوان صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع أمازون لاستضافة بودكاست “نيو هايتس” الخاص بهما.

“ما يفعله هو موضوع للحديث. إنه يقوم بإعلانات تجارية مع شقيقه الذي لم يعد في الرياضة. يمكن لشقيقه الآن أن يقلق بشأن كونه شخصية ويقوم بإعلانات تجارية وظهوره في البودكاست لأنه لم يعد يلعب”، قالت فرانسيسا.

“ولكن لم يتوقع أحد أن يتوقف (ترافيس) كيلسي عن اللعب. وفي الوقت الحالي، لا يقدم أداءً جيدًا، وهذا يثير أسئلة مشروعة للغاية”.

وأضاف فرانشيسا أنه “سيكون من الجنون” الاعتقاد بأن حياة كيلسي خارج الملعب لم تؤثر على لعبه، على الرغم من أنه ليس قريبًا بما يكفي من الوضع لمعرفة ذلك على وجه اليقين.

“ولكن ما مدى أهمية ذلك بالنسبة لفريق Chiefs الذي يواصل إيجاد طريقة (للفوز بمباريات متقاربة ضد فريق Ravens وفريق Bengals)”، كما قال.

لم يكن كيلسي عاملاً مؤثراً في فوز تشيفز الثالث على التوالي في بداية الموسم.

أنهى بطل السوبر بول ثلاث مرات، والذي كان محدودًا في لعبة التمريرات في أول انتصارين لفريق كانساس سيتي، المباراة بأربع تمريرات من أصل خمس أهداف لمسافة 30 ياردة في فوز تشيفز 22-17 على فالكونز في أتلانتا مساء الأحد.

وأوضح باتريك ماهومز، لاعب الوسط في فريق تشيفز، والذي يعد أفضل صديق لكيلسي خارج الملعب، أن اللاعب الذي شارك في بطولة برو بول تسع مرات لم يكن منفتحًا كثيرًا لأن الفرق تؤكد على تغطيتها لكيلسي.

وقال ماهومز بعد فوز فريقه على أتلانتا يوم الأحد: “إنه أمر جنوني لأن الفرق لا تزال تحترم ترافيس بشكل لا يصدق. إنه يستحق ذلك بجدارة. نحن نطالب بالكثير من المسرحيات لصالح ترافيس ويبدو الأمر وكأن اثنين أو ثلاثة لاعبين سيذهبون إليه. إنه يفهم – وهذا هو الشيء الرائع فيه أنه يريد إحداث تأثير على المباراة ولكنه يريد الفوز في نهاية المطاف.

“سأحاول بذل قصارى جهدي لمواصلة إطعامه الكرة كلما كان هناك، كلما كان مفتوحًا. أعتقد أنه كلما زاد عدد المسرحيات التي يقوم بها (الجناح الواسع في عامه الثاني) راشيه (رايس)، كلما تمكنا من إدارة الكرة بشكل أفضل، وكلما تمكنا من إشراك (المستقبل زافيير) وورثي، أعتقد أن هذا سيفتح المجال أمام ترافيس أكثر. يركز الناس حقًا على محاولة إبعاده وهذا يفتح المجال أمام لاعبين آخرين.”

كما تناول كيلسي بدايته البطيئة في البودكاست الخاص به “New Heights” بعد الأسبوع الثاني.

قال كيلسي يوم الأربعاء الماضي: “كنت أشعر بالغضب الشديد وفقدان هدوءي في كثير من الأحيان بسبب عدم تحقيق هذا النجاح، مع العلم أنني أطالب بذلك من نفسي وأحب أن ألعب اللعبة بمستوى عالٍ من المساءلة لدرجة أنه من الصعب بالنسبة لي التعامل مع كوني متوسطًا أو لدي إحصائيات تمثل ذلك”.

“لسبب ما، لم تسر الأمور على هذا النحو في المباراتين الماضيتين بالنسبة لي، وهذه هي كرة القدم. لن أجلس هنا وأشعر بالإحباط بسبب ذلك”.

وافق كيلسي على تمديد عقده مع فريق تشيفز في أبريل حتى عام 2025، مما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في دوري كرة القدم الأميركية.

وتُعد هذه الصفقة بمثابة إضافة لمدة عامين إلى صفقته الحالية مقابل 34.25 مليون دولار، وفقًا لما ذكره توم بيليسيرو من NFL Media.

ويواجه فريق تشيفز (3-0) فريق تشارجرز (2-1) في لوس أنجلوس في 29 سبتمبر/أيلول.