مايك فرانشيسكا ينزع أحشاء الطائرات لتدمير آرون رودجرز في صخب ملحمي

لقد دمرت الطائرات آرون رودجرز إذا سألت مايك فرانشيسا.

هذه على الأقل هي الطريقة التي رأى بها أسطورة الحديث الرياضي في نيويورك في البودكاست الخاص به بعد خسارة أخرى للطائرات، هذه المرة على يد الوطنيين.

انطلقت فرانسيسا على متن الطائرات في وقت ما قائلة إن الامتياز كان سيجد طريقة للحصول على Hall of Famer Jim Brown وكان سيحوله إلى “ظهير ثالث”.

“لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن ليس آرون رودجرز،” بدأت فرانسيسا بالقول. “إنه شخص آخر في هذا الجسد. لقد كان هذا كله خدعة سيئة أخرى. لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أنه إذا تم تداول الطائرات مقابل جيم براون في أوج عطائه لكانوا قد جعلوه يتراجع إلى المركز الثالث. يمكنهم تدمير أي لاعب!

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أنهى رودجرز خسارة يوم الأحد 25-22 أمام باتس مع 233 ياردة في 17 عملية إتمام وتمريرتين للهبوط.

كان هذا أقل عدد ياردات تمريرة في مباراة ألقاها رودجرز منذ خسارة جيتس أمام برونكو في 29 سبتمبر ورمى رودجرز مسافة 225 ياردة.

“لم أكن أعتقد أنك يمكن أن تدمر آرون رودجرز! لقد فعلوا! صرخت فرانسيسا بينما واصل صراخه. “لقد حولوه إلى متشرد. وهؤلاء المدربون الرئيسيون، توجهوا إلى المنسق الهجومي (المتصل تود داونينج) وبدا وكأنه ينتظر الحافلة.

في مرحلة ما، انفجرت فرانشيسا في الضحك بينما واصل البحث عن خسارتهم الأخيرة للطائرات.

وصل موسم 2024 بسرعة إلى الكتلة الحرجة بعد أن نقلت الخسارة الأخيرة فريق Jets إلى 2-6 في الموسم ووضعتهم في نفس الرقم القياسي الذي حققه باتريوتس المتواضع بعد سبعة أسابيع من الموسم.

وأعرب رودجرز عن أسفه بعد المباراة قائلاً: “إن دوري كرة القدم الأميركي صعب”. “من الصعب الفوز. أصعب عندما تصعب الأمر على نفسك. هجوميًا، لا يمكننا القلق بشأن ما سيحدث أيضًا. علينا أن نكون فعالين. علينا الاستفادة القصوى من الفرص. مرة أخرى، كانت هناك ياردات متروكة هناك، وفرص متروكة هناك. لا يمكننا ترك الأمر متروكًا لـ — علينا أن نسجل نقاط الهبوط.