مايلز غاريت يعقد العقد الرقم القياسي بعد براونز ساغا

وصل الملحمة بين Myles Garrett و Browns إلى نهاية مربحة.

حبرت نهاية دفاع النجم البارزة تمديدًا لمدة أربع سنوات يوم الأحد.

يبلغ متوسط ​​الصفقة 40 مليون دولار سنويًا وتضمنت 123 مليون دولار من الأموال المضمونة ، وفقًا لـ ESPN ، مما يجعله أعلى ربح في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

أخبر غاريت الشهر الماضي المراسلين أنه لن يوقع على تمديد مع الفريق وطلب من قبل التجارة.

وقال غاريت لـ “NFL Countdown” قبل ساعات من Super Bowl 2025: “التحدث مع الإدارة في The Browns ، لا أشعر أن مستقبلنا يتماشى مع الفوز الآن.

ولكن يبدو أنه غير رأيه ، أو ترك دون خيار.

بعد تعليقات غاريت ، أصر أندرو بيري المدير العام لبراونز على أن الفريق ليس لديه أي خطط لتبادله.

وقال بيري لـ Cleveland.com: “مايلز ، كما سمعتم جميعًا يا رفاق يقولون ، إنه جزء كبير من منظمتنا ، شخص جيد حقًا ، إنه لاعب رائع”. “أفهم طلب التجارة وكل شيء ، لكن موقفنا لم يتغير حقًا. لا يمكننا أن نتخيل موقفًا يكون فيه عدم وجود مايلز كجزء من المنظمة هو الأفضل للبني.

وأضاف بيري: “لن أتطرق حقًا إلى أي محادثات لدي مع فرق أخرى ، فقط باحترام”. “لا أعتقد أن هذا مناسب فقط للأعمال الحالية والمستقبلية ، لكنه لا علاقة له بهذا الموقف لأننا لسنا مهتمين بتداول مايلز.”

ويأتي أيضًا بعد يومين من رفض المالك جيمي هاسلام طلبًا للقاء غاريت فيما يتعلق بطلب التجارة.

يمتد امتداد Garrett خلال موسم 2030.

غاريت البالغ من العمر 29 عامًا هو أول فريق من فريق All-Pro أربع مرات ، والفريق الثاني All-Pro مرتين وكان لاعب دفاعي في اتحاد كرة القدم الأميركي العام قبل عامين.

لقد سجل 72 كيسًا خلال المواسم الخمسة الماضية.