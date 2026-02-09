ما الذي تحاول رائحة البلاستيك المحترق في غسالة الأطباق أن تخبرك به (ومتى تتصل بالمحترف)

هناك بعض الروائح في مطبخك ربما لا تريد تجاهلها. من روائح الثلاجة الفاسدة إلى مغسلة المطبخ ذات الرائحة الكريهة، هناك بعض الروائح التي يجب الانتباه إليها، لأنها من المحتمل أن تكون علامات على وجود خطأ ما أو يحتاج إلى نظرة فاحصة. في حين أن بعض الروائح قد تكون غير ضارة وسهلة الإصلاح، مثل انسكاب بسيط في الثلاجة أو كيس قمامة ممتلئ، إلا أن البعض الآخر قد يشير إلى وجود خلل ما في مطبخك. على سبيل المثال، إذا بدأت تلاحظ رائحة بلاستيكية مشتعلة تنبعث من غسالة الأطباق، فقد تحتاج إلى إجراء المزيد من التحقيق لمعرفة السبب المحتمل. لا يمكن أن يكون هذا علامة على فقدان جهازك لقدرته على القيام بعمله فحسب، بل قد يكون أيضًا تحذيرًا من وجود خطر على السلامة. تتراوح أسباب رائحة البلاستيك المحروق من المشكلات الكهربائية إلى استخدام غسالة الأطباق لتنظيف الأواني البلاستيكية غير الآمنة في غسالة الأطباق.
تحتوي غسالة الأطباق القياسية لديك على أجزاء متحركة متعددة، بما في ذلك لوحة التحكم وأذرع الرش والمضخة والمحرك والفلتر. بمجرد تحديد أن رائحة الاحتراق تأتي من غسالة الأطباق وليس من جهاز آخر في مطبخك، يمكنك البدء في فحص كل قسم لتحديد المصدر. في حين أن بعض المشكلات يمكن حلها بأسلوب DIY، إلا أن بعضها الآخر قد يتطلب مساعدة احترافية. إذا استبعدت الاحتمالات الأخرى وقررت أن الرائحة تنبع من الأسلاك الكهربائية، وبدت الأسلاك تالفة أو متآكلة، فيجب عليك الاتصال بمتخصص بدلاً من محاولة إصلاحها بنفسك.
أسباب أخرى تجعل رائحة غسالة الأطباق تشبه رائحة البلاستيك المحترق
من المشكلات الكهربائية إلى تحميل العناصر غير الآمنة لغسالة الأطباق، هناك بعض الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى انبعاث رائحة بلاستيكية مشتعلة من غسالة الأطباق. قبل البدء في فحص الجهاز، تأكد من فصله عن مصدر الطاقة الخاص به. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لرائحة البلاستيك هو ارتفاع درجة حرارة غسالة الأطباق. أثناء دورة الغسيل، تقوم غسالة الأطباق بتسخين الماء لتعقيم العناصر الموجودة بالداخل، ويمكن أن تؤدي درجة الحرارة المرتفعة جدًا إلى ظهور هذه الرائحة. قد تكون الرائحة أيضًا ناجمة عن خلل في المضخة. إذا كنت تشك في وجود مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، فحدد موقع عنصر التسخين في غسالة الأطباق وافحصه، والذي يوجد عادةً أسفل الرف السفلي. تأكد دائمًا من فصل الجهاز تمامًا وإيقاف تشغيله قبل القيام بذلك.
ربما تكون قد وضعت أيضًا أشياء بلاستيكية في غسالة الأطباق وهي ليست آمنة للغسل في غسالة الأطباق. يجب غسل بعض حاويات تناول الطعام في الخارج، وزجاجات المياه، وأدوات المائدة البلاستيكية، وغيرها من حاويات التخزين البلاستيكية يدويًا، لأن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى حرقها أو ذوبانها. من الممكن أيضًا أن تتعامل مع انسداد التهوية، وهو عندما يحبس الحطام أو تراكم الطعام الحرارة من الهروب من الجهاز. يعد تنظيف نظام التهوية طريقة سهلة لاستبعاد ما قد يسبب الرائحة. إذا قمت بفحص الوظائف الأساسية بدقة وأكملت بعض التنظيف العميق ولكنك لا تزال تلاحظ رائحة احتراق، فستحتاج إلى الاتصال بمتخصص لتحديد السبب.