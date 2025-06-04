ما الذي تكشفه نفسية من يحبون اقتناء النباتات في منازلهم؟

هل فكرت يومًا في ما الذي قد تكشفه النباتات في منزلك عن شخصيتك؟ بعض الدراسات تشير إلى أن حبك للنباتات قد يكون أكثر من مجرد ذوق في الديكور، فقد يكون مؤشرًا على قيمك الشخصية وأسلوب حياتك.

النباتات كإضافة ديكورية: أكثر من مجرد زينة

من الشائع أن نزين منازلنا بالنباتات: نباتات الزينة التي تزين الزوايا، والصبار الصغير على المكتب، والأوراق الكبيرة التي تعطي لمسة طبيعية في الصالونات. ولكن هل كنت تعلم أن هذه النباتات قد تحمل أكثر من مجرد لمسة جمال؟ دراسات عديدة أظهرت أن هذه النباتات يمكن أن تكشف عن جوانب من شخصياتنا.

النباتات تعكس قيمنا

وفقًا لدراسة قام بها باحثتان روسيتان، يُعتقد أن الأشخاص الذين يقيمون علاقة عاطفية مع نباتاتهم يظهرون أيضًا قيمًا أخلاقية عميقة مثل العدالة الاجتماعية و اللاعنف و الاهتمام بالنظام. بمعنى آخر، الأشخاص الذين يعتنون بنباتاتهم يظهرون أيضًا استعدادًا أكبر للاهتمام بالعالم من حولهم، سواء كان هذا في تفاعلهم مع البيئة أو مع الآخرين.

الدراسة التي شملت 257 طالبًا في موسكو توصلت إلى أن الذين يعتنون بنباتاتهم هم الأشخاص الذين يظهرون التعاطف مع البيئة والحيوانات والناس. هذا الرابط بين حب الطبيعة والضمير الأخلاقي يعتمد على ما يعرفه علماء النفس بـ “المعنوية التوسعية”.

النباتات والصحة النفسية: العلاج الطبيعي

بالإضافة إلى كونها مؤشرًا على القيم الأخلاقية، فإن للعناية بالنباتات أيضًا تأثيرات علاجية على صحتنا النفسية والجسدية. في هولندا، أظهرت الباحثة مارجولين إلينغز أن الرعاية الخضراء تعزز الصحة العامة، خاصة لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية. النباتات تساعد على تقليل التوتر وزيادة السيروتونين في الدماغ، مما يعزز النوم الجيد وتحسين المزاج.

هل تحتاج حديقة ضخمة؟

لا تحتاج إلى حديقة ضخمة مثل حديقة ماجوريل في مراكش لتشعر بتأثير النباتات الإيجابي. نبات صغير على حافة نافذة قد يكون كافيًا لإضفاء لمسة من الهدوء والراحة. العناية بالنباتات تساهم في إبطاء الوقت، كما تمنحنا فرصة للاستماع إلى أنفسنا.

النباتات: أكثر من مجرد زينة

بغض النظر عن حجم الحديقة أو نوع النباتات التي تختارها، فإن الرغبة في العناية بها تُظهر إحساسًا بالمسؤولية و الارتباط بالعالم الطبيعي. قد تكون نبتتك المنزلية أكثر من مجرد إضافة جمالية، فهي قد تكون مرآة لشخصيتك وقيمك وطريقة تواصلك مع العالم من حولك.

إذا كنت قد لاحظت أنك تميل لشراء المزيد من النباتات وتعتني بها بحب، فهذا ليس مجرد اهتمام بالديكور، بل هو انعكاس لاهتمامك بالبيئة والنمو الشخصي.