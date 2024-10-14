ما الذي حدث بالفعل لرجل الكهف Geico؟

ماذا يعني بالضبط عندما يكون المحك الثقافي المشترك بمثابة رجل يضع مكياج رجل الكهف لإعلان لشركة تأمين على السيارات؟ ليس لدينا أدنى فكرة. ليس لدينا أي فكرة عن أي شخص في أي مكتب فكر في الحملة الإعلانية لرجل الكهف Geico بأكملها جنبًا إلى جنب مع شعارها، “من السهل جدًا حتى أن رجل الكهف يمكنه القيام بذلك”. لكننا نعلم أن الإعلانات كانت مفيدة في إعطاء شركة التأمين – وهي واحدة من أكثر أنواع الشركات مملة – بريقًا رائعًا. أيضًا، للعلم، كان البشر في عصور ما قبل التاريخ أكثر ذكاءً مما يمنحهم الناس الفضل. من اكتشف كل تلك الأشياء المتعلقة بالنار وظل على قيد الحياة في الكهوف في الشتاء دون تدفئة مركزية، حسنًا؟

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على أي حال. كان هناك رجل حديث تحت الأطراف الاصطناعية لرجل الكهف في تلك السلسلة من إعلانات Geico المتطورة باستمرار – في الواقع عدد لا بأس به من الرجال. لكل أخبار رياضية، لعب كل من جون لير وبن ويبر وبن ويلسون وجيف دانيال فيليبس وجيم روز دور رجل الكهف إلى حد ما على مر السنين. لكن ماكمانوس وودند هو الذي لعب معه أطول فترة، من 2009 إلى 2018.

ولإظهار أنه لا يمكن لأي شخص أن يرتدي حواجب رجل الكهف المشعرة والأقفال الملتوية، يوضح وودند في مقابلة عام 2022 مع جامعة جنوب إنديانا أنه تغلب على 1000 متنافس آخر أثناء الاختبار. تسأل لماذا أجرى مقابلة مع جامعة جنوب إنديانا؟ مفاجأة، مفاجأة: إنه مدرس هناك. ليس مجرد مدرس قديم، ولكن في البداية مدرس لغة إنجليزية يركز على البلاغة والتأليف، ثم مدرس وسائط رقمية.

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