ما الذي حدث بالفعل لرجل الكهف Geico؟

ماذا يعني بالضبط عندما يكون المحك الثقافي المشترك بمثابة رجل يضع مكياج رجل الكهف لإعلان لشركة تأمين على السيارات؟ ليس لدينا أدنى فكرة. ليس لدينا أي فكرة عن أي شخص في أي مكتب فكر في الحملة الإعلانية لرجل الكهف Geico بأكملها جنبًا إلى جنب مع شعارها، “من السهل جدًا حتى أن رجل الكهف يمكنه القيام بذلك”. لكننا نعلم أن الإعلانات كانت مفيدة في إعطاء شركة التأمين – وهي واحدة من أكثر أنواع الشركات مملة – بريقًا رائعًا. أيضًا، للعلم، كان البشر في عصور ما قبل التاريخ أكثر ذكاءً مما يمنحهم الناس الفضل. من اكتشف كل تلك الأشياء المتعلقة بالنار وظل على قيد الحياة في الكهوف في الشتاء دون تدفئة مركزية، حسنًا؟
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على أي حال. كان هناك رجل حديث تحت الأطراف الاصطناعية لرجل الكهف في تلك السلسلة من إعلانات Geico المتطورة باستمرار – في الواقع عدد لا بأس به من الرجال. لكل أخبار رياضية، لعب كل من جون لير وبن ويبر وبن ويلسون وجيف دانيال فيليبس وجيم روز دور رجل الكهف إلى حد ما على مر السنين. لكن ماكمانوس وودند هو الذي لعب معه أطول فترة، من 2009 إلى 2018.
ولإظهار أنه لا يمكن لأي شخص أن يرتدي حواجب رجل الكهف المشعرة والأقفال الملتوية، يوضح وودند في مقابلة عام 2022 مع جامعة جنوب إنديانا أنه تغلب على 1000 متنافس آخر أثناء الاختبار. تسأل لماذا أجرى مقابلة مع جامعة جنوب إنديانا؟ مفاجأة، مفاجأة: إنه مدرس هناك. ليس مجرد مدرس قديم، ولكن في البداية مدرس لغة إنجليزية يركز على البلاغة والتأليف، ثم مدرس وسائط رقمية.
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“هل تريد أن تكون رجل الكهف؟”
لمتابعة مسار حياة ماكمانوس وودند بالكامل ومعرفة كيف انتهى به الأمر بالانتقال من رجل الكهف إلى المعلم، علينا العودة إلى البداية. نعني بداية غزوات وودند المهنية، وليس عصور ما قبل التاريخ. بدأت حفلة Geico Caveman – التي بدأت في عام 2008 – بعد أن أنهى درجتين جامعيتين في جامعة Full Sail تتعلقان بصناعة الأفلام والدراسات الإعلامية، ولكن قبل أن يحصل على درجة الماجستير في ديفيد لينش في السينما (نعم، إنه شيء) من جامعة مهاريشي للإدارة. .
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خلال هذه الفترة بأكملها، ساعدت الفترة التي قضاها وودند بصفته Geico Caveman في دفع الفواتير إلى جانب الأعمال المستقلة الأخرى في هذا المشروع وذاك المتعلق بالفيلم. كانت إحدى تلك العربات تعمل كجهة اتصال للتواصل مع صناعة الأفلام، حيث تقوم بإجراء اتصالات بين شركة Full Sail وشركات إنتاج الأفلام. بغض النظر عن نجاحاته الأخرى في هذا الدور، فمن المؤكد أنه شق طريقته الخاصة للتألق في العديد من الإعلانات التلفزيونية.
وفقا لجامعة جنوب إنديانا، رأى السؤال “هل تريد أن تصبح رجل الكهف؟” على الموقع الإلكتروني لمكتب فيرجينيا السينمائي وأرسلت “أسوأ سيرة ذاتية تمثيلية في العالم”. حصل على رد، وقام بأول اختبار له في بالتيمور، وفي النهاية تم اختياره من بين مجموعة نهائية مكونة من ستة مرشحين، والباقي، كما يقولون، هو ما قبل التاريخ. استنادًا إلى موقع Woodend، فقد قام بإجمالي 22 إعلانًا تجاريًا لـ Geico.
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حصل وودند على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا الأوروبية
بدأت أنشطة McManus Woodend بعد Geico بينما كان لا يزال يصور الإعلانات التجارية. وهي الحصول على درجة الدكتوراه على مدى 10 سنوات من 2014 إلى 2024. نعم، يمكن أن تستغرق هذه الأشياء وقتًا طويلاً، بدوام جزئي. وبالنظر إلى أن فترة وودند كرجل الكهف انتهت في عام 2018، فقد حصل على ما يقرب من نصف درجة الدكتوراه قبل تعليق الأنف الاصطناعي.
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من خلال متابعة مسار دراساته الإعلامية، حصل وودند على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا الأوروبية (EGS)، المتخصصة في الفكر الأدبي والموسيقي والبصري (LMVT). وفقًا لاسمها، تمتلك EGS حرمين جامعيين في أوروبا، أحدهما في سويسرا والآخر في مالطا. في حين أن الموقع الإلكتروني للبرنامج يقول إن الدرجات العلمية تتطلب فترات زمنية مدتها 24 يومًا، في وحدات في الموقع، فليس لدينا أي معلومات حول ما إذا كان وودند قد قضى أي وقت في الانغماس في مناظر الجبال و/أو الجزر المورقة أثناء إكمال دراسته. ليس لدينا أيضًا أي معلومات عن أطروحته أو التخصص الذي اختار التركيز عليه. ومع ذلك، لدى EGS سيرة ذاتية صغيرة لخريجي Woodend على موقعهم الإلكتروني توضح بعضًا من إنجازاته المهنية البارزة.
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أثناء حصوله على درجة الدكتوراه من بعيد أو غير ذلك، حصل وودارد على وظيفتين مساعدتين في هيئة التدريس، واحدة في كلية ولاية فلوريدا-ماناتي-ساراسوتا من 2019 إلى 2022 والأخرى في كلية رينغلينغ للفنون والتصميم من 2020 إلى 2022. بشرت هذه الوظائف بدور وودارد الحالي في التدريس في جامعة جنوب إنديانا. وبين ذلك ظهر كل شيء هنا وهناك على الشاشة الكبيرة.
(الصورة المميزة بواسطة Néstor Buendía عبر Wikimedia Commons | تم اقتصاصها وتحجيمها | CC BY-SA 4.0)
قام وودند بإلقاء القبض على بعض الأدوار الصغيرة على الشاشة الكبيرة
من المحتمل أن مشاهدي الشاشة الكبيرة ربما شاهدوا رجل الكهف Geico بدون مكياج، McMahon Woodend، في بعض الأفلام الكبيرة بشكل مدهش. “جون ويك: الفصل الثاني”؟ يفحص. “قصص ميرويتز” التي تم التغاضي عنها إجراميًا؟ يفحص. “بلاك كلانسمان”؟ يفحص. “جون ويك: الفصل 3 – بارابيلوم”؟ يفحص. لكن أبعد من ذلك، هناك بسهولة دوره الكوميدي الأكثر فخرًا في “The Incredible Jessica James” بدور “The Manspreader”. ومن الواضح أن وودند قام أيضًا ببعض أعمال التصوير في أحد أفلام مارتن سكورسيزي الكبيرة الأخيرة، وهو فيلم The Irishman. من المؤكد أن كل هذه الأدوار لم يتم اعتمادها وربما استلزمت الظهور في موقع التصوير لمدة نصف يوم أو أي شيء آخر، لكنها لا تزال رائعة جدًا.
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باستثناء فيلم “Slashening: The Final Beginning” لعام 2021، تم تقديم جميع أدوار فيلم وودند ضمن الفترة الزمنية من 2017 إلى 2019. وذلك بالتحديد قبل أن يبدأ وودند حفلاته التدريسية المذكورة أعلاه، وبعد حصوله على درجة الماجستير، وكحفلته مع كانت Geico تقترب من نهايتها – توقيت جيد. كان هذا عندما نشر وودند مقطعه التمثيلي وصناعة الأفلام على Vimeo، والذي يتكون إلى حد كبير من أجزاء رجل الكهف Geico ولكنه يمنحنا أيضًا فرصة لرؤية The Manspreader في مترو الأنفاق. وفقط لإثبات شرعيته في مجالات السينما والتمثيل، تقول السيرة الذاتية لوودند على موقعه على الإنترنت أنه عضو في SAG/AFTRA، أي النقابة العمالية للممثل المتمركزة في هوليوود والتي يعود تاريخها إلى الثلاثينيات.
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صنع وودند فيلمًا روائيًا طويلًا
قد يلاحظ الأشخاص الذين يشاهدون تمثيل McManus Woodend وصناعة الأفلام على Vimeo مجموعة من المشاهد من فيلم لم نذكره بعد: “Rocksteppy”. هذا الفيلم الطويل هو فيلم أصلي من Woodand، كتبه وأخرجه وقام ببطولته Woodend مع شخص يُفترض أنه صديقه أو على الأقل زميله في العمل، Jake Dilley.
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في فيلم “Rocksteppy” الذي صدر عام 2017، يشرع وودند وديلي (يلعبان دور الأخوين كولن وفيل بيفرلي، على التوالي) في رحلة إلى الجنوب بالجنوب الغربي (SXSW) في أوستن، تكساس بحثًا عن الشهرة والإشادة ومجد موسيقى الروك أند رول. ، وكل تلك الأعمال. بصفتهما “أخوين غير كفؤين من بلدة صغيرة ولهما أحلام كبيرة”، وفقًا لصفحة الفيلم على موقع IMDb، يتبعهما صانعو الأفلام بأسلوب وثائقي ساخر. كما تقول صفحة IMDb، كان النص بأكمله مرتجلًا على طول الطريق، وحتى الأحداث مثل اصطدام عربة Colin و Phil’s RV بغزال وتحطمها كانت حقيقية. تم وصفه بأنه إنتاج من كلية ديفيد لينش للدراسات العليا للفنون السينمائية – تذكر جامعة وودند MA – لينش نفسه يظهر في الفيلم. ليس هناك أي معلومات حول ما إذا كان لينش قد مرر أي نصيحة في مجال صناعة الأفلام إلى وودارد.
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على الرغم من أننا لا نملك أي معلومات عن مصدر إلهام فيلم “Rocksteppy”، أو المدة التي استغرقها الإنتاج، أو تكلفة إنتاجه، إلا أننا نعلم أن تكلفة الأفلام بشكل عام أكثر بكثير مما يتوقعه الناس. وغالبًا ما يدفع صانعو الأفلام المستقلون من جيوبهم ما لم يحصلوا على تمويل من نوع ما. لا يحتوي الفيلم على تقييمات على موقع Rotten Tomatoes، ولكن إذا كان لديك Amazon Prime، فيمكنك مشاهدته.
أستاذ رجل الكهف
أخيرًا، نصل إلى حالة طريق ماكمانوس وودند الغريب والمتعرج لعام 2024، وهو الطريق الذي ينتهي في مكان لم يتوقع وودند أن يصل إليه أبدًا: الأوساط الأكاديمية. في الوقت الحاضر، هناك المزيد من المقالات على الإنترنت حول وودند – رجل الكهف السابق لجيكو – الذي أصبح مدرسًا بدوام كامل أكثر من أي جانب آخر من حياته المهنية، مما يشير إلى أن الكثير من الناس يبدون مندهشين من هذا التناقض الواضح بين الرجل الغبي والرجل الذكي. لكن مرة أخرى، هذا هو ما يدور حوله التمثيل، أليس كذلك؟ لا يكون نفسه.
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الآن في وضع يسمح له بتقديم الكثير من النصائح الحكيمة بأثر رجعي للجيل القادم، يفعل وودند هذا بالضبط في مقابلة مع جامعته، جامعة جنوب إنديانا. يقول: “لا تتوقف أبدًا عن التعلم”، و”كن صبورًا”. ويواصل قائلاً: “لقد عرفت الكثير من الأشخاص الذين هم أكثر موهبة مني والذين لم يحصلوا على فترات الراحة التي يستحقونها، بطريقة ما، أو شكلهم أو شكلهم. ابقِ مثابرًا … لأنه إذا لم تكن كذلك ، سوف تفوت تلك الفرصة التي يمكن أن تغير حياتك بالكامل.” نصيحة رائعة لأي شخص.
قام وودند بالتدريس في جامعة جنوب إنديانا في عدة أدوار مختلفة قبل أن يتحول إلى منصبه الحالي مؤخرًا في أغسطس 2024. أولاً، قام بتدريس اللغة الإنجليزية 101 و 201 من 2022 إلى 2023، ثم أصبح مدرسًا للوسائط الرقمية من 2023 إلى عام 2024. ثم حصل على ترقيته من “مدرس” إلى “أستاذ مساعد”. سواء أطلق عليه أي شخص لقب “البروفيسور رجل الكهف” أم لا، فهذا أمر لا يمكن تخمينه.
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