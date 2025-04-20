ما الذي حدث حقًا لـ Criss Angel بعد إلغاء برنامجه التلفزيوني؟

في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، عندما انفجرت نظرة مظلمة ومنفعلة وقوطية وشخصية سائدة في نفس الوقت الذي انفجرت فيه ثقافة لاس فيجاس الاستفزازية وتلفزيون الكابل مع برامج الواقع ، شريطة أن تصبح المناخ المثالي ل Criss Angel ليصبح أحد أشهر الأشخاص على هذا الكوكب. من عام 2005 إلى عام 2010 ، قام Angel ، الذي يضم بحساسية كاريزمية فريدة ومجموعة معينة من المهارات ، ببطولة سلسلة A&E التي شاهدتها “Criss Angel: MindFreak”. من خلال إجراء في مكان ما بين Stuntman ، وفنان الأداء ، والكوميدي الإجمالي ، والساحر في الشارع ، فإن أوهام الملاك ، التي غالباً ما تديم ضد المارة المطمئنين ، المفاجئين ، السعادة ، المذهلة ، وغير المستقرة.
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إنها جزء من معظم قصة أي ترفيه ، وخاصة قصة Criss Angel ، أن الشهرة والرؤية يمكن أن تختفي بنفس السرعة التي وصلت بها. لم يكن Angel على شاشات التلفزيون لسنوات عديدة حتى الآن ، لكنه لا يزال يعمل بجد للترفيه والطير على حد سواء من المعجبين والمشككين. إليكم ما كان عليه Criss Angel منذ أيام “Criss Angel: MindFreak”.
قام Criss Angel ببعض البرامج التلفزيونية الإضافية
بعد ثلاث سنوات فقط من بث الحلقات الأخيرة من “Criss Angel Mindfreak” في عام 2010 ، كان الساحر الفخري مستعدًا بالفعل لإحضاره على ما يبدو مستحيلًا ومتطرفًا إلى التلفزيون. في عام 2013 ، قفز من A&E إلى Spike مع “Criss Angel Believe”. تركزت سلسلة الخلف ، التي تركزت بشكل أقل على أداء السحر ، مقاربة وثائقية للوثاق في Angel ، تصوره في عملية تصميم وتنفيذ مشاريع مختلفة. تم إلغاء “Criss Angel Believe” بعد 10 حلقات.
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سيستغرق الأمر عقدًا آخر لاستعادة Angel على شاشة التلفزيون ، وفعلت CW ذلك في عام 2022 مع “Criss Angel’s Magic with the Stars”. أكثر من 10 حلقات ، شارك Angel وغيره من الوهم المحترمين الحقيقة وراء الحيل السحرية الشهيرة مع المطربين والرياضيين والممثلين ونجوم تلفزيون الواقع ، وساعدوهم في تنظيم مآثرهم من العجائب أمام الجماهير. كان “Criss Angel’s Magic With the Stars” أحد الأقل عرضًا لموسم التلفزيون 2022-2023 ، وتم إلغاؤه لاحقًا.
لا يزال Criss Angel يستمتع بالحشود في لاس فيجاس
في منتصف فترة الخمس سنوات التي جعلت فيها المسلسل التلفزيوني “Criss Angel: Mindfreak” من Criss Angel نجمًا ، افتتح الساحر “Las Vegas Theatrical” المذهل “Believe” في The Luxor في أكتوبر 2008. يعيش!” بحلول عام 2016. بعد ذلك بعامين ، أصبح هذا العرض ، أحد أكثر العروض شعبية على قطاع لاس فيجاس ، مظلمًا.
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لم يختفي من مشهد فيغاس الترفيهي لفترة طويلة. بعد حوالي ثلاثة أشهر من إغلاق “Mindfreak Live!” في The Luxor ، بدأ Angel في القيام بالأعمال المثيرة على المسرح مرة أخرى في يناير 2019 مع “Criss Angel: MindFreak”. هذه المرة ، كان مسرح إقامته مسرحًا ملاكًا مصممًا لهذا الغرض في منتجع وكازينو Planet Hollywood. اعتبارًا من عام 2025 ، يقوم Angel Stars في عرض 75 دقيقة في خمس ليال في الأسبوع.
لقد تحمل اثنين من الحوادث القبيحة على خشبة المسرح
يقوم Criss Angel بإجراء عروضه السحرية المعقدة بانتظام ، ودائماً ما يذهبون وفقًا للخطة. في منتصف شهر مارس 2017 من “Mindfreak Live!” ، فقد Angel وعيه لفترة وجيزة. كان الساحر يحاول أحد أجزاء توقيعه ، حيث خرج من اثنين من المضيقين أثناء معلقه رأسًا على عقب. بعد توقف أنجيل فجأة ، قام المنتجون بإسقاط الستار وأسعوا ما تبقى من الأداء. وقال لصحيفة هوليوود ريبورتر: “أتذكر أنني وضعت في المضيق ، والجر على الأرض ، والرفع في الهواء والشيء التالي الذي أتذكره هو الاستيقاظ على الأشخاص الذين يضعون الإبر بين ذراعي وأسلاك على صدري ومناشف الباردة على جسدي”. “كانت التجربة سريالية.” لكن هذا لم يكن الوقت الوحيد الذي حدث خطأ.
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إنه انتهاك لقواعد المنزل لاستخدام الهاتف الخلوي أثناء عروض “Mindfreak” لـ Criss Angel في Planet Hollywood في لاس فيجاس ، وعندما شوهد الحاضر براندون ماكدونالد وهو يفعل ذلك في عرض في ديسمبر 2023 ، أمره حارس أمن بوضع الهاتف بعيدًا. ثم حاول ماكدونالد لكمة الحارس ، الذي أزاله من المسرح لانتظار الشرطة ، ساعد في مهمة أنجيل التي جاءت إلى دفاع موظف المسرح. ومع ذلك ، خلال تفاعله القصير مع Angel ، زعم ماكدونالد ، أن الساحر يخنقه بعنف. تم القبض على ماكدونالد بتهمة البطارية. تجنب الملاك التدخل القانوني.
لقد حدث الكثير في الحياة الشخصية لـ Criss Angel
يستغرق صنع التلفزيون الكثير من الوقت ، وفي العقد والنصف منذ أن انتهى الإنتاج على “Criss Angel: Mindfreak” ، أتيحت لـ Criss Angis الفرصة للتقليل من شأن حياته المهنية لصالح تعزيز علاقاته الشخصية وبناء أسرة. بعد طلاق عام 2006 وعلاقة موجزة مع نجمة الواقع “The Girls Next Door” هولي ماديسون ، قابلت أنجيل ساندرا غونزاليس واقترحت في عام 2011. تزوجت Angel و Benson في فبراير 2015 ولكنها حافظت على سر الزفاف لعدة أشهر. وصل الزواج إلى نهاية مؤقتة في عام 2016 ، قبل التوفيق بين الزوجين ، وطلب أنجيل جعل الأمور رسمية مرة أخرى ، واقترح في عام 2023.
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أنجيل وبنسون لديهما ثلاثة أطفال معًا. تلقى الابن جوني كريسستوفر ، الذي ولد في عام 2014 ، تشخيص سرطان الدم اللمفاوي الحاد في سن الثانية وتلقى علاجات لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. وصل طفل أنجيل وبنسون الثاني ، الابن Xristos Yanni ، في يناير 2019 ، وجاء طفل ثالث ، ابنة illusia Angelina ، في نوفمبر 2021. مرة أخرى ، احتاج أحد أطفال الملاك إلى اهتمام طبي – وُلد الطفل قبل خمسة أسابيع وقضى الجزء الأول من حياتها في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.