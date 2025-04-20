ما الذي حدث حقًا لـ Criss Angel بعد إلغاء برنامجه التلفزيوني؟

في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، عندما انفجرت نظرة مظلمة ومنفعلة وقوطية وشخصية سائدة في نفس الوقت الذي انفجرت فيه ثقافة لاس فيجاس الاستفزازية وتلفزيون الكابل مع برامج الواقع ، شريطة أن تصبح المناخ المثالي ل Criss Angel ليصبح أحد أشهر الأشخاص على هذا الكوكب. من عام 2005 إلى عام 2010 ، قام Angel ، الذي يضم بحساسية كاريزمية فريدة ومجموعة معينة من المهارات ، ببطولة سلسلة A&E التي شاهدتها “Criss Angel: MindFreak”. من خلال إجراء في مكان ما بين Stuntman ، وفنان الأداء ، والكوميدي الإجمالي ، والساحر في الشارع ، فإن أوهام الملاك ، التي غالباً ما تديم ضد المارة المطمئنين ، المفاجئين ، السعادة ، المذهلة ، وغير المستقرة.

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إنها جزء من معظم قصة أي ترفيه ، وخاصة قصة Criss Angel ، أن الشهرة والرؤية يمكن أن تختفي بنفس السرعة التي وصلت بها. لم يكن Angel على شاشات التلفزيون لسنوات عديدة حتى الآن ، لكنه لا يزال يعمل بجد للترفيه والطير على حد سواء من المعجبين والمشككين. إليكم ما كان عليه Criss Angel منذ أيام “Criss Angel: MindFreak”.