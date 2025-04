ما الذي حدث حقًا لـ Criss Angel بعد إلغاء برنامجه التلفزيوني؟

بعد ثلاث سنوات فقط من بث الحلقات الأخيرة من “Criss Angel Mindfreak” في عام 2010 ، كان الساحر الفخري مستعدًا بالفعل لإحضاره على ما يبدو مستحيلًا ومتطرفًا إلى التلفزيون. في عام 2013 ، قفز من A&E إلى Spike مع “Criss Angel Believe”. تركزت سلسلة الخلف ، التي تركزت بشكل أقل على أداء السحر ، مقاربة وثائقية للوثاق في Angel ، تصوره في عملية تصميم وتنفيذ مشاريع مختلفة. تم إلغاء “Criss Angel Believe” بعد 10 حلقات.

سيستغرق الأمر عقدًا آخر لاستعادة Angel على شاشة التلفزيون ، وفعلت CW ذلك في عام 2022 مع “Criss Angel’s Magic with the Stars”. أكثر من 10 حلقات ، شارك Angel وغيره من الوهم المحترمين الحقيقة وراء الحيل السحرية الشهيرة مع المطربين والرياضيين والممثلين ونجوم تلفزيون الواقع ، وساعدوهم في تنظيم مآثرهم من العجائب أمام الجماهير. كان “Criss Angel’s Magic With the Stars” أحد الأقل عرضًا لموسم التلفزيون 2022-2023 ، وتم إلغاؤه لاحقًا.