ما الذي حدد كارلوس ميندوزا في السنة الأولى كمدير لفريق ميتس

كان من الممكن أن تؤدي إقالة باك شوالتر من منصب المدير الفني في ختام الموسم الماضي إلى ترك ندبة في نادي ميتس.

كان فرانسيسكو ليندور وبيت ألونسو وبراندون نيمو من أبرز اللاعبين الذين كانت لديهم علاقة عمل ممتازة مع شوالتر، الذي لم تتح له فرصة واقعية للبقاء في منصبه بمجرد تعيين ديفيد ستيرنز لقيادة المكتب الأمامي.

ولكن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإقالة شوالتر يوم الثلاثاء، من الصعب القول إن مالك الفريق ستيف كوهين اتخذ أي شيء سوى القرار الصحيح بالسماح لستيرنز باختيار مديره الخاص.

والأهم من ذلك، يبدو أن ستيرنز قد نجح في تعيينه بشكل صحيح.