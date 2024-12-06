ما الذي دفع مات لافلور إلى الدخول في مشاجرة ساخنة مع مشجع ليونز

كانت هذه المرة الأولى بالنسبة لمات لافلور.

كشف مدرب باكرز عما أثار غضبه خلال مشاجرة قبل المباراة مع أحد مشجعي الأسود في الملعب قبل فوز ديترويت المثير 34-31.

قال لافلور في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: “لم أكن أبدًا جزءًا من شيء كهذا”. “لقد كان يتحدث بشكل غير لائق مع لاعبينا، ويعطيهم علامة قطع الحلق. تحاول التخفيف من حدة الأمر، ثم يواجهني”.

كان المشجع الذي يرتدي قميص بريان برانش واحدًا من العديد من المشجعين الذين تواجدوا في الملعب أثناء النشيد الوطني للمساعدة في رفع العلم الأمريكي عندما قام بالإيماءات المزعومة.

بدا لافلور منزعجًا بشكل واضح، وهو يسير نحوه بغضب وينبح قائلاً: “أغلق الباب”، قبل أن يتم فصله والذهاب في النهاية إلى جولة ثانية.

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كما دعا لافلور أيضًا أمن Ford Field للسماح بتصعيد الموقف.

“اعتقدت أن الأمر كان غير رياضي إلى حد ما. لم يسبق لي أن رأيت ذلك. لقد كنت في العديد من المجالات. قال لافلور: “عادةً ما يقومون بالشرطة بشكل أفضل بكثير”. “اعتقدت أنه كان مشجعًا متعجرفًا أراد المشاركة في جزء من الحدث. أود أن أرى الأمن أو أي شيء يتدخل هناك ويخرجه من هناك. لأنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك.”

كان الحادث هو الأول الذي أدى إلى خروج لافلور، حيث كان أكثر انزعاجًا أثناء المباراة من المعتاد.

وشوهد لافلور وهو يصرخ في وجه الحكام في الربع الرابع بينما كان الأسود يتجهون لتحقيق الهدف الميداني الفائز بالمباراة.

يمكن رؤية LaFleur وهو يقول “Bull-f–king s–t” أثناء القيادة النهائية للأسود.

تكهن الكثيرون في X بأن LaFleur كان منزعجًا لأن Lions أداروا لعبة بديلة تمت معاقبة الحزم عليها سابقًا، مما أدى إلى إلغاء هبوط Green Bay الذي كان سيضعهم في المقدمة، 35-31.

لم تتم معاقبة الأسود على المسرحية المذكورة.

ساعد عدم الاتصال فريق الأسود على التقدم في الملعب في مباراة 31-31 وركل الملعب الفائز بالمباراة مع انتهاء الوقت.

أصبحت ديترويت الآن 12-1 وهي المرشحة المفضلة للمراهنة على Super Bowl، في حين أنه من المحتمل أن يضطر فريق Packers إلى الاستقرار في مكان البطاقة البرية بعد اجتياحه من قبل منافسيهم في الدرجة.