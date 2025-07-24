ما الذي دمر شعبية لولابالوزا في التسعينيات؟

قد يبدو الأمر كما لو أن مهرجانات الموسيقى اليوم هي أكثر الطرق ربحًا لتحقيق الربح في مشهد وسائل الإعلام التي يهيمن عليها البث وندرة المبيعات المادية. ولكن الحقيقة هي أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تكلف الكثير من المال إذا لم يتم تمويلها بشكل صحيح. وكان الشيء نفسه صحيحًا في التسعينيات ، حيث سرعان ما تجد Lollapalooza نفسه في مشكلة مالية على الرغم من أنه قد أثبت نفسه كمؤسسة ثقافية بديلة مبدعة في بضع سنوات قصيرة.

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بعد جذب الانتقادات في كل من 1996 و 1997 ، كافح الحدث لتأمين أعمال ذات اسم كبير على استعداد لتصنيف التجسد لعام 1998. “كان يعتقد ذات مرة أنه امتياز لا يطاق ، لم يتمكن المهرجان الصيفي البالغ من العمر سبع سنوات من تأمين ما يكفي من الأعمال العليا من الدرجة الأولى لجعل الطريق الذي يستحق الطريق هذا العام ، لذلك لن يخرج على الإطلاق” ، ذكرت رولينج ستون في ذلك الوقت. وكان من بين هؤلاء الذين رفضوا فتحات الخضرة ، وقمامة ، ومقاتلي فو ، ومارلين مانسون ، وراديوهيد ، وحتى إدمان الفرقة المؤسسة جين.

لن يعود لمدة خمس سنوات أخرى. ومع ذلك ، منذ عام 2005 ، تمتعت Lollapalooza بفترة طويلة من الاستقرار كمهرجان غير تاجر في شيكاغو. يجذب حوالي 200000 زائر كل عام ، مع أحداث الامتياز التي تقام في جميع أنحاء العالم.

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