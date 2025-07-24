ما الذي دمر شعبية لولابالوزا في التسعينيات؟

لا يوجد شيء يلفت ازدهار الثقافة البديلة في أوائل التسعينيات مثل Lollapalooza. تشكل مهرجان الموسيقى لأول مرة في عام 1991 كجولة وداع لإدمان جين وجمع بعضًا من أكبر الفرق الموسيقية في العصر. تميزت المدى المكون من 20 مدينة في الولايات المتحدة وكندا بتسعة بوصات ، وفرقة هنري رولينز ، ومغني الراب آيس ت ، بالإضافة إلى العديد من الأعمال ومناطق الجذب الأخرى.
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أصبح Lollapalooza أسطورة فورية وعاد في العام التالي في شكل موسع مع مرحلة ثانية. في السنوات التي تلت ذلك ، أصبحت الجولة منصة بارزة لأعمال الروك والهيب هوب ، مع أداء Snoop Dogg و Ice Cube على نفس الفاتورة التي يتصرف بها Alt-Rock بطريقة لم يرها الجماهير من قبل. ولكن في وقت مبكر من عام 1998 ، بدأ مهرجان السفر في النضال ، مما أدى إلى توقف طويل استمر حتى عام 2003. في ذلك الوقت ، كافح Lollapalooza للحفاظ على هويته وسط أذواقه ، وتواجه قضايا مالية يمكن أن تكون قاتلة لأي حدث واسع النطاق.
شهدت مشهد موسيقي وتغيير التعب Lollapalooza تفقد حافة
في السنوات الأولى من Lollapalooza ، تميز الحدث بأنه ينتمي إلى طليعة موسيقى العقد. لكن نقرة الرؤية التي دفعت أولاً إدمان جين بيري فاريل لوضعها معًا تهدد أيضًا بزعزعة استقرارها. وقفت الصخور البديلة في أوائل التسعينيات ، وخاصة الجرونج ، على عكس معدن الشعر الذي سيطر على الثمانينيات. مع هذا التحول ، كان فاريل غير مرتاح مع بعض العناوين الرئيسية على مشروع القانون ، مثل فرقة Macho Thrash Band Metallica ، التي قامت في عام 1996. وسط ارتفاع أسعار التذاكر ، يعتقد البعض أن الحجز يمثل وفاة المشهد البديل. حاول المنظمون محور Lollapalooza في اتجاه إلكتروني أكثر في عام 1997 ، لكنه لم يجلس بشكل جيد مع الحاضرين المتشددين.
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في الوقت نفسه ، يبدو أن العصابات بدأت تتعب من جدول جولة Lollapalooza وتكرارها وبدأت في التصرف. في حديثه إلى NPR ، قال توم بوجور ، المؤلف المشارك لـ “Lollapalooza: The Inconserted Story of Beality Rock’s Tirtival ، قصة تغليف هذا النوع من التعب. وقال “أعتقد أن أغرب ما حدث كان في عام 1994 ، عندما تعاونت الفرقة L7 ، التي كانت فرقة موسيقى الروك الشرير في الإناث ، مع نيك كايف والبذور السيئة”. “لقد شعروا بالملل لدرجة أنهم قرروا إنشاء سيارات وشعر مستعار من الورق وأعادوا عملية اغتيال كينيدي … في دالاس … هذا نوعًا ما يظهر حقًا هذا النوع من الحكم السيئ وحمى المقصورة التي يمكن أن تحدث عندما تقضي ثمانية أسابيع في الحافلة.”
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الضغط المالي والصراعات للعثور على عناوين رئيسية تضرب بشدة
قد يبدو الأمر كما لو أن مهرجانات الموسيقى اليوم هي أكثر الطرق ربحًا لتحقيق الربح في مشهد وسائل الإعلام التي يهيمن عليها البث وندرة المبيعات المادية. ولكن الحقيقة هي أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تكلف الكثير من المال إذا لم يتم تمويلها بشكل صحيح. وكان الشيء نفسه صحيحًا في التسعينيات ، حيث سرعان ما تجد Lollapalooza نفسه في مشكلة مالية على الرغم من أنه قد أثبت نفسه كمؤسسة ثقافية بديلة مبدعة في بضع سنوات قصيرة.
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بعد جذب الانتقادات في كل من 1996 و 1997 ، كافح الحدث لتأمين أعمال ذات اسم كبير على استعداد لتصنيف التجسد لعام 1998. “كان يعتقد ذات مرة أنه امتياز لا يطاق ، لم يتمكن المهرجان الصيفي البالغ من العمر سبع سنوات من تأمين ما يكفي من الأعمال العليا من الدرجة الأولى لجعل الطريق الذي يستحق الطريق هذا العام ، لذلك لن يخرج على الإطلاق” ، ذكرت رولينج ستون في ذلك الوقت. وكان من بين هؤلاء الذين رفضوا فتحات الخضرة ، وقمامة ، ومقاتلي فو ، ومارلين مانسون ، وراديوهيد ، وحتى إدمان الفرقة المؤسسة جين.
لن يعود لمدة خمس سنوات أخرى. ومع ذلك ، منذ عام 2005 ، تمتعت Lollapalooza بفترة طويلة من الاستقرار كمهرجان غير تاجر في شيكاغو. يجذب حوالي 200000 زائر كل عام ، مع أحداث الامتياز التي تقام في جميع أنحاء العالم.
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