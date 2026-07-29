ما الذي سيكشفه المعسكر التدريبي عن الطائرات؟

لقد انتهى موسم الإجازة الطويل. يبدأ فريق Jets معسكره التدريبي صباح الأربعاء بالتدريب الأول للفريق.

في ما يزيد قليلاً عن ستة أسابيع، ستفتتح الطائرات موسم 2026 ضد العمالقة. قد يكون من المبالغة في تقدير الأمور أن نقول إن التوقعات عالية بالنسبة لفريق جيتس، ولكن هناك أمل في أن الفريق قد تحسن عن العام الماضي. بعض المحاربين القدامى الذين أضافهم الفريق، بالإضافة إلى أفضل الاختيارات، هم سبب للاعتقاد بأن هذه الطائرات يمكن أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مما كانت عليه قبل عام.

مع بدء المعسكر، هذه هي أكبر خمسة أسئلة تحيط بالفريق:

1️⃣ ما مدى اختلاف آرون جلين؟