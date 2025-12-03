ما الذي قد يحدد ما إذا كان ماثيو شيفر من سكان الجزيرة سيشارك في فريق كندا في الألعاب الأولمبية

قد تعود فرص ماثيو شيفر في الانضمام إلى فريق كندا إلى مسألة إيمانية بسيطة.

قال مدرب فريق كندا جون كوبر، الموجود في المدينة لتدريب Lightning ضد Islanders يوم الثلاثاء، إنه فيما يتعلق بالثلاثي الكندي من النجوم الشباب الذين يسعون للانضمام إلى الفريق الأولمبي – شايفر وكونور بيدارد وماكلين سيليبريني – فإن السؤال الأكبر هو السؤال الذي لا يمكنهم ببساطة الإجابة عليه: كيف سيتعاملون مع القفزة في السرعة والكثافة التي كانت معروضة في مواجهة الأمم الأربعة العام الماضي وستلعب في ألعاب ميلانو.

وقال كوبر: “هناك أشياء كثيرة تدخل في هذا الأمر. يمكنك استخدام الأمم الأربع كمقياس”. “ما تفعله على مستوى NHL لا يترجم بالضرورة إلى ما يحدث على هذا المستوى. لم أعتقد أبدًا أنني سأشاهد لعبة الهوكي التي تحدث بشكل أسرع من لعبة NHL. وكان ذلك أسرع بشكل كبير. يجب أن تعرف، هل يستطيع اللاعبون اتخاذ هذه الخطوة التالية؟ “

بالطبع لا توجد إجابة لذلك. لم يلعب شيفر وسيليبريني وبيدارد مطلقًا في التصفيات – وهذا ليس خطأً من جانبهم – وهذه هي المقارنة الأقرب للمستوى الذي سيتم عرضه في ميلانو.

مع احتمال تعيين ثمانية مدافعين في القائمة الأولمبية المكونة من 26 لاعبًا، يجب أن يكون لدى شيفر فرصة معقولة لتحقيق ذلك، لكنه يحتاج إلى إقناع مجموعة إدارة فريق كندا – التي حضرت بشكل متكرر ألعاب Islanders، مع كل من Bruins GM Don Sweeney وLightning GM Julian BriseBois في UBS الثلاثاء – أنه يستطيع التعامل مع هذه القفزة.

لا يقوم كوبر بتقييم فريق كندا خلال المباريات التي يدربها بشكل نشط، لكنه اعترف بأنه سيولي القليل من الاهتمام الإضافي لشايفر، الذي لم يره بعد على الهواء مباشرة على مستوى NHL.

قال كوبر: “لقد رأيت شايفر يلعب في إدمونتون في صفقة تحت 17 عامًا عندما كان يلعب ضد فئته العمرية. لقد كان جيدًا حقًا”. “الآن تريد أن ترى كيف سيلعب ضد الرجال.”

ومن الجدير بالذكر أن القرار لا يعود في المقام الأول إلى كوبر، بل إلى مجموعة من المديرين تضم دوج أرمسترونج وكايل دوباس بالإضافة إلى بريسيبوا وسويني.

وقال كوبر: “إنه لأمر جيد جدًا أن نتحدث عنهم في ديسمبر/كانون الأول. وهذا أمر مثير للإعجاب للغاية”.

عاد جان غابرييل باجو إلى سكان الجزيرة للتزلج صباح الثلاثاء للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الجزء العلوي من الجسم قبل 10 أيام، مرتديًا قميصًا برتقاليًا غير ملامس.

قال باجو قبل أن يهزم سكان الجزيرة تامبا بنتيجة 2-1: “التقدم”. “أشعر بالتحسن كل يوم. وآمل أن أعود عاجلاً وليس آجلاً.”

كان المدير العام ماتيو دارش قد قال سابقًا إن الجدول الزمني لباجو سيكون على الأرجح 2-3 أسابيع وأنه من المتوقع عودته إلى التشكيلة بحلول عيد الميلاد. ستكون علامة الأسبوعين على إصابته هي مباراة السبت في مباراة تامبا في تامبا.