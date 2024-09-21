ما الذي يجب أن نتعلمه من عملاء Fixer To Fabulous غير الراضين

يعد برنامج “Fixer to Fabulous” الذي تقدمه قناة HGTV أحد البرامج الشهيرة في عالم تجديد المنازل نظرًا لأساليب التصميم الإبداعية. يتضمن ديف وجيني مارز ميزات تصميم خفية ذكية لجعل المنازل لا تبدو مريحة فحسب، بل وأيضًا شخصية قدر الإمكان. بالطبع، هذه أشياء يرغب أي شخص في تحقيقها من خلال تجديدها، ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين إنشاء منزل الأحلام والواقعية. نظرًا لأن عائلة مارز تواجه دعوى قضائية أخرى من قبل عملاء زعموا أن منازلهم لم يتم الانتهاء منها أبدًا، فيمكننا أن نتعلم الحفاظ على توقعات وجداول زمنية واقعية مع مشاريع المنازل.
في عام 2023، رفع أحد العملاء دعوى قضائية ضد نجوم مسلسل “Fixer to Fabulous” زاعمًا أن إصلاحات منزلهم لم تتم أبدًا. وشمل ذلك تغيير حوض المطبخ وتوسيع الأرضيات الخشبية إلى غرف النوم. وفي عام 2018، رفع عميل آخر دعوى قضائية ضدهم زاعمًا أن منزلهم لم يكتمل أبدًا، ولكن تم رفض هذه القضية في عام 2022، وفقًا لقناة KNWA-TV وFOX24 News. إن عدم الرضا وعدم تلبية التوقعات أمر شائع في عالم البناء والتصميم، لذا فمن الأهمية بمكان أن نستبق هذه المشكلات منذ البداية.
لا تكن طموحا للغاية
من الدروس المهمة التي تعلمتها من هذا أنه لا ينبغي أن تكون طموحًا للغاية عند التخطيط لمشروع منزلي. قد يكون هناك العديد من الأشياء التي تريد إنشاؤها أو تغييرها، ومن السهل أن تنجرف في محاولة ملاءمة كل شيء، ولكن من الأفضل أن تبدأ صغيرًا وتتصرف بحذر. إحدى النصائح هي التفكير في بناء أجزاء مختلفة في وقت واحد بدلاً من القيام بكل شيء في وقت واحد. يمكن أن يوفر لك ذلك المال والجهد المبذول للانتقال إلى مكان آخر حيث يمكنك شغل جزء أو بعض أجزاء المنزل أثناء انتظارك لإكمال كل شيء.
للقيام بذلك، قم أولاً بإدراج ما هو مطلوب حسب الأهمية والضرورة. هذا النوع من التخطيط هو أحد النصائح لتجديد المنزل بنجاح. يجب أن تكون الأولوية القصوى للسلامة، لذلك فإن أي مشاكل هيكلية لها الأولوية. الوظيفة مهمة أيضًا، لذا فإن بعض الأماكن التي يجب معالجتها أولاً في تجديد المنزل هي المطبخ والحمام. افعل ذلك، وقد تجد قريبًا أن بعض الأشياء يمكن أن تصمد لفترة من الوقت. على الرغم من أن العمل على مراحل يعني جدولًا زمنيًا أطول، إلا أنه سيجعل المشروع أفضل لإدارة بشكل عام.
لديك جداول زمنية واقعية
إن التصرف بحذر والتباطؤ يمنحك جدولًا زمنيًا واقعيًا. سواء كان الأمر يتعلق ببناء جديد أو تجديد، فإن الإثارة يمكن أن تخلق ميلًا إلى التفاؤل بشأن المدة التي سيستغرقها الأمر لأنك لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي وتستقر. تميل مشاريع المنزل إلى أن تستغرق وقتًا أطول من المخطط لها، لذا عليك إدارة توقعاتك. على سبيل المثال، قد يستغرق تجديد منزل بالكامل عمومًا ما يصل إلى عام.
عند رسم الجدول الزمني الخاص بك، عليك أن تدرك أن العثور على المقاولين والحصول على التصاريح وتوريد المواد أمر لا يمكن التنبؤ به – وهذا قبل بدء العمل الفعلي. عندما يبدأ العمل، يمكن لأي شيء من الطقس إلى العطلات أن يخلف دمارًا في الجدول الزمني للمشروع. قد ينفد المال لديك وتحتاج إلى التوقف لبعض الوقت. لهذا السبب، قم بتضمين وقت إضافي في الجدول الزمني الخاص بك للمشاكل غير المتوقعة وحافظ على موقف مرن حتى لا تشعر بخيبة الأمل.