ما الذي يجب أن نتعلمه من عملاء Fixer To Fabulous غير الراضين

يعد برنامج “Fixer to Fabulous” الذي تقدمه قناة HGTV أحد البرامج الشهيرة في عالم تجديد المنازل نظرًا لأساليب التصميم الإبداعية. يتضمن ديف وجيني مارز ميزات تصميم خفية ذكية لجعل المنازل لا تبدو مريحة فحسب، بل وأيضًا شخصية قدر الإمكان. بالطبع، هذه أشياء يرغب أي شخص في تحقيقها من خلال تجديدها، ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين إنشاء منزل الأحلام والواقعية. نظرًا لأن عائلة مارز تواجه دعوى قضائية أخرى من قبل عملاء زعموا أن منازلهم لم يتم الانتهاء منها أبدًا، فيمكننا أن نتعلم الحفاظ على توقعات وجداول زمنية واقعية مع مشاريع المنازل.

في عام 2023، رفع أحد العملاء دعوى قضائية ضد نجوم مسلسل “Fixer to Fabulous” زاعمًا أن إصلاحات منزلهم لم تتم أبدًا. وشمل ذلك تغيير حوض المطبخ وتوسيع الأرضيات الخشبية إلى غرف النوم. وفي عام 2018، رفع عميل آخر دعوى قضائية ضدهم زاعمًا أن منزلهم لم يكتمل أبدًا، ولكن تم رفض هذه القضية في عام 2022، وفقًا لقناة KNWA-TV وFOX24 News. إن عدم الرضا وعدم تلبية التوقعات أمر شائع في عالم البناء والتصميم، لذا فمن الأهمية بمكان أن نستبق هذه المشكلات منذ البداية.