ما الذي يجب تجنبه لضمان زيارة طيور الطنان طوال الخريف

نعلم جميعًا أن الملقحات أمر حيوي لحدائقنا وللوكوكب. عندما تميل إلى الفناء الخاص بك ، فأنت تلعب يد مباشرة في رفاهية هذه الكائنات المهمة. من السهل إجراء أماكن إقامة عندما تكون هذه الملقحات ساحرة مثل الطيور الطنانة. يلعب هؤلاء الأصدقاء الريش دورًا كبيرًا في التلقيح ويجعلون ملاذ الفناء الخلفي الخاص بك أكثر هدوءًا. هناك الكثير من الطرق لرسم الطيور الطنانة في فناءك. ولكن إذا كنت ترغب في الترحيب بهذه الطيور الصغيرة في فناءك هذا الخريف ، فيجب عليك التفكير في ما يجب تجنبه أيضًا. من الأهمية بمكان الحفاظ على تغذية الطائر الطنان الخاص بك. إذا لم تقم بتنظيفها بانتظام ، فقد تنمو العفن الأسود ويضر زوارك بالريش.

خلال الخريف ، تبدأ العديد من أنواع الطائر الطنان في جميع أنحاء أمريكا الشمالية على هجرتها الجماعية جنوبًا لفصل الشتاء. مع اقتراب موسم التكاثر ، تعود أنواع مثل الطائر الطنان الحلق إلى الياقوت والطيور الطنان السوداء إلى المناطق الأكثر دفئًا. تبدأ رحلتهم الطويلة في أغسطس وتنتهي في حوالي شهر أكتوبر. خلال ذلك الوقت ، يتمتع عشاق الطيور بفرصة إلقاء نظرة على الطيور الطنانة التي لا تقضي عادة الكثير من الوقت في عنقهم من الغابة. إذا كنت ترغب في المساعدة في رحلتهم الطويلة جنوبًا ، فتأكد من إبقاء مغذياتهم تنظيفها وتخزينها باستخدام الرحيق الطازج.