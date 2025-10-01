ما الذي يجب تجنبه لضمان زيارة طيور الطنان طوال الخريف

نعلم جميعًا أن الملقحات أمر حيوي لحدائقنا وللوكوكب. عندما تميل إلى الفناء الخاص بك ، فأنت تلعب يد مباشرة في رفاهية هذه الكائنات المهمة. من السهل إجراء أماكن إقامة عندما تكون هذه الملقحات ساحرة مثل الطيور الطنانة. يلعب هؤلاء الأصدقاء الريش دورًا كبيرًا في التلقيح ويجعلون ملاذ الفناء الخلفي الخاص بك أكثر هدوءًا. هناك الكثير من الطرق لرسم الطيور الطنانة في فناءك. ولكن إذا كنت ترغب في الترحيب بهذه الطيور الصغيرة في فناءك هذا الخريف ، فيجب عليك التفكير في ما يجب تجنبه أيضًا. من الأهمية بمكان الحفاظ على تغذية الطائر الطنان الخاص بك. إذا لم تقم بتنظيفها بانتظام ، فقد تنمو العفن الأسود ويضر زوارك بالريش.
خلال الخريف ، تبدأ العديد من أنواع الطائر الطنان في جميع أنحاء أمريكا الشمالية على هجرتها الجماعية جنوبًا لفصل الشتاء. مع اقتراب موسم التكاثر ، تعود أنواع مثل الطائر الطنان الحلق إلى الياقوت والطيور الطنان السوداء إلى المناطق الأكثر دفئًا. تبدأ رحلتهم الطويلة في أغسطس وتنتهي في حوالي شهر أكتوبر. خلال ذلك الوقت ، يتمتع عشاق الطيور بفرصة إلقاء نظرة على الطيور الطنانة التي لا تقضي عادة الكثير من الوقت في عنقهم من الغابة. إذا كنت ترغب في المساعدة في رحلتهم الطويلة جنوبًا ، فتأكد من إبقاء مغذياتهم تنظيفها وتخزينها باستخدام الرحيق الطازج.
التغذية النظيفة وخالية من العفن ضرورية
الطيور الطنانة في هذه الخطوة باستمرار ، والأجنحة ترفرف من 720 إلى 5400 مرة في الدقيقة في حوم. كل ما تم إنفاقه يتطلب التغذية المتكررة. الطائر الطنان له نظام غذائي متنوع بما في ذلك الحشرات والزهور الرحيق ، لكن المغذيات تقدم طعامًا إضافيًا يحتاجون إليه بشدة في رحلتهم الطويلة جنوبًا. ومع ذلك ، لا يمكنك تعيين وحدة التغذية دون الالتزام بالصيانة المنتظمة. إذا سمحت لها بالجلوس لفترة طويلة ، فقد يصبح طبقًا من البكتيريا من العفن والبكتيريا الضارة. العفن الأسود ضار بشكل خاص لطيور الطنان ، مما تسبب في مرض يسمى داء المبيضات. يمكن أن يتسبب داء المبيضات في تضخم لسان الطائر الطنان ، مما يجعل من المستحيل أن يتغذى. قد يتم وضع جراثيم العفن السوداء أيضًا في رئتيها مما تسبب في مرض تنفسي قاتل يسمى داء الرشاشيات.
للحفاظ على صحة الزوار الريش ، والتنظيف ، والتطهير ، والتجديد مع الرحيق الطازج كل 3 إلى 4 أيام في درجات حرارة خفيفة ، أو حتى مرة واحدة يوميا عندما يكون الطقس حارا. ابدأ بإفراغ وحدة التغذية الخاصة بك وتنظيفها بالماء الساخن. يجب تجنب استخدام صابون الأطباق ، ولكن الخل الأبيض المخفف أو بيروكسيد الهيدروجين آمن للغسيل. استخدم فرشاة صغيرة لتنظيفها بجد للوصول إلى المناطق. لتعقيم ، نقع المغذي في جزء واحد تبييض إلى 9 أجزاء من الماء أو في محلول واحد من الخل إلى ماء جزأين لمدة ساعة تقريبًا (لا تخلط أبداً من التبييض والخل). بدلاً من ذلك ، يمكنك تشغيله عبر غسالة الصحون قبل إعادة التعبئة باستخدام الرحيق الطازج. شنق وحدة التغذية في مكان ظليل لتجنب تسريع عملية نمو القالب. إذا رأيت أي علامات على العفن مثل البقع السوداء ، فقم بإزالة وتنظيف وحدة التغذي على الفور.
اختر المغذيات والوصفات الغذائية التي تسمح بصحة جيدة
نوع الرحيق الذي تقدمه الأمور أيضًا. هناك مجموعة متنوعة من الرحيق التي تم شراؤها من المتاجر في السوق ، لكنها ليست مواتية مثل الرحيق محلي الصنع ، وقد تحتوي على الكثير من السكر أو الإضافات الأخرى. لحسن الحظ ، فإن حل الحل الخاص بك أمر سهل للغاية. ما عليك سوى إحضار 4 أكواب من الماء إلى الغليان ، ثم أضف كوبًا من السكر وحلها. يمكن أن تؤدي إضافة الكثير من السكر إلى زيادة فرصة نمو العفن. اسمح للحل أن يبرد تمامًا قبل ملء وحدة تغذية الطائر الطنان الخاص بك ، وتخزين أي رحيق بقايا في الثلاجة ، ودفعه إلى درجة حرارة الغرفة مرة أخرى قبل تقديمه لطيورك.
لا تميل إلى إضافة أي شيء إضافي إلى الحل الخاص بك. المحليات الأخرى مثل العسل والسكر البني أو السكر غير المعالج غير مناسبة للطيور الطنانة – التمسك بنسبة 4: 1 من الماء إلى السكر الأبيض المكرر. ربما تكون قد سمعت أيضًا أن تلوين الطعام الأحمر يمكن أن يجذب المزيد من الزوار لمغذيتك ، ولكن هذا غير ضروري. بصرف النظر عن كونها ضارة بالطيور ، يمكن أن تجعل الصبغة الحمراء من الصعب أيضًا ملاحظة أي قالب ينمو داخل السفينة. أفضل مغذيات الطائر الطنان هي تلك التي يمكن تنظيفها ومراقبتها بسهولة. يمكن أن يؤدي اختيار مغذيات الطائر الطنان الفريد إلى إضافة نزوة إلى أي ساحة ، ولكن يجب أن تأتي صحة وسلامة الطيور أولاً ، وستكون الطيور السعيدة أكثر عرضة للعودة إلى تغذيتك في العام المقبل.