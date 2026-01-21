ما الذي يجب على نتس فعله في الشوط الثاني لتحقيق أحلامه التي يغذيها اليانصيب؟

لقد وصلت بروكلين بحمد الله إلى منتصف الطريق في هذا الموسم المرتبط باليانصيب.

من المناسب أن يبدأ فريق Nets النصف الثاني من ليلة الأربعاء في الحديقة، مع الكثير من عمليات إعادة البناء التي تعتمد على تقصير نيكس، والمصرفية على اختيارات المسودة التي انتزعوها من منافسهم اللدود ميكال بريدجز.

كما هو الحال مع أي موسم خزانات، هذا الموسم طويل وشاق إلى ما لا نهاية. أنهى نتس الشوط الأول بنتيجة 12-29، وهو خامس أسوأ سجل في الدوري الاميركي للمحترفين. أو بالأحرى، مع خامس أفضل احتمالات في مشروع اليانصيب الأكثر أهمية.

لكن ما هي أهدافهم في الشوط الثاني؟ من مدرب بروكلين جوردي فرنانديز الذي يحاول تشكيل فريقه إلى المدير العام شون ماركس الذي يقوم بتعديل القائمة التي سيقدمها لفرنانديز، ما الذي يأمل النيتس في تحقيقه على مدار هذا الموسم؟