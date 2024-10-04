ما الذي يجعل أفراد العائلة المالكة خصمًا خطيرًا لـ ALCS بالنسبة لليانكيز

كان هناك وقت منذ ما يقرب من نصف قرن مضى حيث كان فريق يانكيز بالنسبة إلى أفراد العائلة المالكة هو ما كان عليه فريق أستروس الحالي بالنسبة إلى يانكيز – جبل ALCS الذي لم يتمكنوا من تسلقه.

خسر فريق George Brett Royals أمام يانكيز في ALCS في أعوام 1976 و77 و78. لقد حصلوا على مباراة ALCS الرابعة بعد ذلك بعامين، حيث أخذ بريت بشكل لا يُنسى Goose Gossage عميقًا، وأنهى تلك المباراة السداسية وذهب إلى أول بطولة عالمية لهم.

لم يحصل فريق يانكيز، الذي خسر ALCS أمام أستروس في 2017 و19 و22، على مباراة العودة في فترة ما بعد الموسم. وبدلاً من ذلك، حصلوا على قرعة الأحلام. تم القضاء على Astros وOrioles وانتقل Tigers and Royals للانضمام إلى Guardians كثلاثة أعداء AL Central جنبًا إلى جنب مع Yankees يتنافسون على الراية – ويمتلك Yanks هذا القسم، خاصة في أكتوبر منذ عام 2017.

لذا فإن الطريق إلى الظهور الأول في بطولة العالم منذ عام 2009 أصبح مفتوحًا على نطاق أوسع أمام فريق يانكيز. ولكن كما قال أحد المسؤولين التنفيذيين في AL في إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بنتيجة أي سلسلة ما بعد الموسم بسبب العينة الصغيرة، “هل لدى KC ماذا – فرصة 40 بالمائة للفوز بهذه السلسلة؟ وبطبيعة الحال، يمكنهم التغلب على يانكيز. ومن الأرجح أنهم لا يفعلون ذلك.

كيف ستدور حول بداية ممتازة وجدول زمني غريب وسرعة مثيرة للأعصاب.

بمساعدة اثنين من الكشافة ومسؤول تنفيذي واحد، كانت هذه هي المجالات الرئيسية للعائلة المالكة:

الدوران

تريد طريقًا نحو المفاجأة، فالأمر يبدأ من البداية: هناك ضغط شديد على فريق يانكيز للفوز بالمباراة الافتتاحية خلف جيريت كول لأن ميزة البداية تنتقل إلى مدينة كانساس سيتي للمبارتين 2 و3 مع كول راجانز وسيث لوغو، اللذين قد ينتهي كلاهما في المراكز الخمسة الأولى لـ AL Cy Young.

Ragans هو نوع اليسار الذي قام بفصل يانكيز طوال الموسم. كان عمر فريق يانكيز 21-23 فقط ضد المبتدئين اليساريين هذا العام. كان 1.240 OPS لـ Aaron القاضي هو الأفضل للشركات الكبرى ضد Southpaws. كان خوان سوتو مثيرًا عند 0.966. لكن الأمريكيين سيحتاجون حقًا إلى جليبر توريس وجيانكارلو ستانتون لإحداث بعض الضرر أيضًا.

وفقًا لنتيجة مباراة Baseball Reference، كانت نزهة Seth Lugo في 10 سبتمبر في ذا برونكس – سبع أدوار، وثلاث ضربات، ولا ركض، ولا مشي، و10 ضربات – هي الأفضل في عام 2024 ضد يانكيز.

تم دمج ثنائي Ragans / Lugo في 10 جولات ¹ / ₃ في اكتساح البطاقات البرية المكونة من لعبتين للأوريولز.

والبدء في المباراة الأولى هو مايكل واشا، الذي لم يواجه يانكيز هذا الموسم. لكنه فعل ست مرات في الفترة من 2021 إلى 23 وسمح بـ 18 إصابة وستة أشواط (خمسة حصل عليها) في 36 جولة مقابل 1.25 عصرًا لتستمر مع تسعة مناحي و38 ضربة. أربع من تلك البدايات كانت في استاد يانكي وكان لديه 1.88 عصرًا. سيبدأ واشا أول مباراة له في فترة ما بعد الموسم منذ أن كان كاردينالًا في عام 2015.

قال الكشاف 1: “هؤلاء الثلاثة متعلمون للغاية ويلتزمون بالخطة”. “البطاقة الجامحة في تلك المجموعة هي راجان لأنه رجل قوي. سوف يحاول التنمر عليك. ومع ذلك فهو يشعر ويعرف ما يفعله. يمكنه رفع الكرة السريعة والنزول بانحناءها وتغييرها. ليست ضربة سهلة.”

بهذه الطريقة، من الممكن الاعتقاد بأن أرولديس تشابمان لا يزال بإمكانه إيذاء فريق يانكيز في أكتوبر. في 30 يونيو 2023، استبدلت مدينة كانساس سيتي تشابمان بتكساس مقابل راجان. لقد عانى اليسار بالفعل من عمليتين جراحيتين لتومي جون وتساءل الرينجرز عن متانته. ولكن منذ أن بدأ أول مباراة له مع كانساس سيتي في 15 يوليو 2023، حقق Ragans المركز الخامس عشر من حيث عدد الأدوار في البطولات الكبرى مع ثالث أفضل FanGraphs يفوز فوق الاستبدال.

في بدايته الوحيدة ضد يانكيز في ذلك الوقت، الشهر الماضي في ذا برونكس، سمح راجان بثلاث ضربات وجريتين في ستة أدوار.

الجدول الزمني

من خلال طرد الأوريولز في مباراتين، كان لدى أفراد العائلة المالكة يومين إجازة قبل المباراة الأولى. ثم هناك يوم عطلة بين المباراتين 1 و2. ثم مرة أخرى بين المباراتين 2 و3. ثم مرة أخرى بين – إذا لزم الأمر – المباريات 4. و 5.

هذا يعني أن أفراد العائلة المالكة يحتاجون فقط إلى ثلاثة لاعبين رئيسيين. برادي سينجر جيد. لكن واحدة من أسوأ بداياته لهذا العام جاءت في 11 يونيو عندما سمح بسبعة أشواط (ستة حصلوا عليها) في 5 ²/₃ أدوار ضد يانكيز.

ضد اللاعبين الثلاثة الرئيسيين في مدينة كانساس سيتي، آرون جادج هو 1 مقابل 28، جاز تشيشولم جونيور 1 مقابل 18، أنتوني فولبي 0 مقابل 11 وجليبر توريس 4 مقابل 29.

النجم

يكاد يكون من المؤكد أن بوبي ويت جونيور سيحتل المركز الثاني بعد القاضي في جائزة AL MVP. آخر مرة كانت هناك مواجهة ما بعد الموسم بين اللاعبين الذين سينتهون بنتيجة 1-2 لجائزة أفضل لاعب؟ كان ذلك عام 1980 عندما فاز بريت واحتل ريجي جاكسون المركز الثاني.

هناك حجة قوية جدًا بأن ويت هو أفضل لاعب شامل في اللعبة – الضرب والقوة والسرعة والدفاع في نقطة التوقف القصيرة.

ومن المؤكد أنه لم يذبل في أول مباراة فاصلة له. في القضاء على الأوريولز، حصل ويت على RBI الحائز على اللعبة في كل من أول مباراتين له بعد انتهاء الموسم. اللاعب الآخر الوحيد الذي فعل ذلك كان جيمي فوكس لفريق فيلادلفيا أ في المباراتين 1 و 2 من بطولة العالم عام 1929.

وقال سكاوت 2: “في كل عام، يبدو الأمر وكأنه يبطئ اللعبة أكثر”. “لقد كنت أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كانت أولى لحظاته الكبيرة (في التصفيات) تخيفه. وكان من الواضح جدًا ضد بالتيمور أنه كان هادئًا وليس خائفًا.

لقد وصل ويت إلى .338 في 17 مباراة في مسيرته ضد فريق يانكيز، والتي تتضمن سلسلة ضربات حالية مكونة من 12 مباراة (20 مقابل 49، وستة ضربات أساسية إضافية).

Witt هو المحرك لمجموعة ثقيلة وصفها Scout 2 بهذه الطريقة: “إنهم في وضع التشغيل منذ البداية. إنهم يدخلون إلى منطقة الجزاء ويطاردون الكرات السريعة.

هناك قواسم مشتركة بين تشكيلتي يانكيز ورويالز ومدى اعتمادهما على أفضل لاعبيهما. قم بإزالة ويت وسلفادور بيريز (آخر رابط لمدينة كانساس سيتي بلقبها لعام 2015) من نتائج الموسم العادي لفريق رويالز والخط المائل هو .232/.290/.368. قم بإزالة القاضي وخوان سوتو من يانكيز وسيكون الخط المائل هو .233/.302/.375.

لذلك سيكون هناك فضول حول من يمكنه الحد من النجوم بشكل أفضل وإلى أي مدى لا يسمح كل فريق ببساطة لهؤلاء النجوم بالتغلب عليهم، وبالتالي، من يرتفع عدد الممثلين الداعمين لهم. وهو ما يقودنا إلى…

البطاقات البرية

تعرض فيني باسكوانتينو لكسر في إبهامه الأيمن في 29 أغسطس. ومنذ ذلك الحين، بلغ متوسط ​​كانساس سيتي 2.9 نقطة في MLB في المباراة الواحدة لبقية الموسم العادي. تعافى باسكوانتينو ذو التأرجح الأيسر بشكل أفضل من المتوقع وكان هو DH مقابل الأوريولز – ولكن حتى في الفوز، تمكن أفراد العائلة المالكة من تحقيق ثلاثة أشواط فقط في مباراتين.

قال المسؤول التنفيذي: “بالنسبة لي، أحد العوامل X الكبيرة هو (رجل القاعدة الثاني والضارب الأيسر مايك) ماسي”. “لقد كان لاعبًا أساسيًا للغاية مع خروج باسكوانتينو من التشكيلة. يجب أن يسدد الكرة بشكل صحيح حتى يكون لديهم تشكيلة أعمق.

اتفق كل من الكشافة والمدير التنفيذي على أهمية لعبة الجري في العائلة المالكة – ولا سيما دور مايكل جارسيا فيها.

الكشاف 1: “هل يدخل إلى القاعدة؟ هذا ليس بالأمر المؤكد. إنه معرق للغاية. ولكن إذا فعل ذلك، فإنه يسبب مشاكل”.

كان ويت 31 من أصل 43 في السرقة. كان جارسيا 37 من 39 – و14 مقابل 14 يسرق المركز الثالث. تعادل مدينة كانساس سيتي مع تامبا باي في صدارة AL في المركز الثالث (كان Royal Dairon Blanco هو 10 من 14 يفعل ذلك). ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا قامت مدينة كانساس سيتي بوضع بعض الضربات لاختبار تشيشولم، الذي لا يزال مبتدئًا ثالثًا.

قال المسؤول التنفيذي: “إنهم يستطيعون حقًا الترشح، وهو أمر أراهم يحاولون استغلاله مع فريق يانكيز”.

على العكس من ذلك، فإن إضافة تشيشولم إلى فولبي ووجود جون بيرتي وجيسون دومينغيز يمنح يانكيز سرعة أكبر مما كان عليه في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، سمح أفراد العائلة المالكة بسرقة 58 قاعدة من قواعد MLB المنخفضة بأقل معدل نجاح مقابل (67 بالمائة).

القلم

كان عصر الثيران 4.27 في مدينة كانساس سيتي هو 22 حتى يوليو. لذلك، في الموعد النهائي للتجارة، استحوذت مدينة كانساس سيتي على Lucas Erceg من A’s وHunter Harvey من Nationals. كان هارفي سيئًا ثم ذهب إلى IL بسبب إصابة في الظهر. على الرغم من ذلك، يتمتع Erceg بأفضل حرب راحة في الدوريات الكبرى منذ 1 أغسطس، حيث استقر مع اقتراب العائلة المالكة.

بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لسلسلة Division هذه، مع الأخذ في الاعتبار مشكلات يانكيز ضد اليساريين، ظهر كل من Southpaws Kris Bubic وSam Long كأسلحة رئيسية، بما في ذلك مساعدة العائلة المالكة على إنتاج 7 ²/₃ أدوار إغاثة بدون أهداف ضد بالتيمور. وكانساس سيتي لديه اثنين آخرين من المخففين اليساريين: دانييل لينش، الذي ألقى 20 ²/₃ أدوار بدون أهداف منذ عودته إلى الفريق في أواخر أغسطس، وأنجيل زيربا، الذي لم يسجل أهدافًا في مبارياته التسع الأخيرة.

منذ 3 سبتمبر، ومن خلال التصفيات، فقط الأوصياء ومجموعتهم الرائعة لديهم قلم ERA أفضل (2.29) من أفراد العائلة المالكة (2.52).

العقلية

خسر The Royals امتيازًا قياسيًا في 106 مباراة العام الماضي. إنه أكبر عدد على الإطلاق قبل إجراء التصفيات في الموسم التالي. تستحق المنظمة الثناء على إضافة كشوف المرتبات واتخاذ خطوات ذكية للحصول على 86 فوزًا وظهورها الأول بعد انتهاء الموسم منذ فوزها بكل شيء في عام 2015.

لم يقبلوا ذلك كوقت للانحناء فحسب. ثم تغلبوا على الأوريولز، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق ذو 100 خسارة بسلسلة فاصلة في العام التالي.

ولكن هل كان هذا يتعلق بالتيمور؟ كان الأوريولز 36-40 منذ 5 يوليو وكانوا بلا حياة في المباراتين على أرضهم ضد العائلة المالكة. هل هناك شيء أكبر يحدث هنا مع بالتيمور، التي لعبت 45 جولة من كرة ما بعد الموسم خلال العامين الماضيين – وتقدمت في واحدة بينما كانت النتيجة 0-5؟

هل سيمثل فريق يانكيز خطوة للأمام في فئة الوزن التي تؤدي أخيرًا إلى إلغاء العائلة المالكة الناشئة، الذين كانوا فقط 2-5 ضد يانكيز هذا الموسم؟

أم أن البداية والجدول الزمني الغريب والسرعة تجعل مدينة كانساس سيتي بمثابة ألم ملكي لليانكيز؟