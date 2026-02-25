ما الذي يجعل قرار شركة Jets Breece Hall معقدًا للغاية

تقام مسابقة NFL Scouting Combine في إنديانابوليس هذا الأسبوع، والمتوقعون ليسوا الوحيدين الذين يحاولون تأمين مستقبلهم.

هذا هو الأسبوع الذي يجتمع فيه وكلاء اللاعبين مع الفرق ويجرون مناقشات حول الوكالة المجانية. بدأت الصورة تصبح واضحة بالنسبة للوكلاء الأحرار المعلقين حول الشكل الذي ستبدو عليه أسواقهم عند افتتاح الوكالة المجانية الشهر المقبل.

بالنسبة للطائرات، الوكيل المجاني رقم 1 لديهم هو Breece Hall. قال المدير العام لشركة Jets دارين موجي يوم الثلاثاء إن خطة Jets هي الاحتفاظ بـ Hall – إما عن طريق توقيعه على تمديد أو باستخدام الامتياز أو علامة الانتقال عليه.

من المنطقي أن يتمسك الطائرات بهول، لكنني لا أعتقد أن هذا القرار لا يحتاج إلى تفكير.