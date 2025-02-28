ما الذي يحدث في قرار CAM الذي يغير امتياز العمالقة

إنديانابوليس – كان من المقرر أن يكون العمالقة في سياتل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ، ولذا كان من المنطقي أن يستكشف جو شوين على الساحل الغربي في نهاية هذا الأسبوع. لقد أراد إلقاء نظرة على لاعب الوسط في ميامي كام وارد ولذا فقد حضر المباراة ضد كاليفورنيا في بيركلي.

رأى شوين ، المدير العام للعمالقة ، وارد ترمي اعتراضًا في الستة ، حيث تخلفت ميامي عن 35-10. ثم رأى شوين وارد يقود الأعاصير إلى الهبوط على أربعة محركات متتالية في فوز برية 39-38. ألقى وارد تمريرة تسجيل مع 26 ثانية متبقية للنقاط الفوز.

وقال شوين هذا الأسبوع في اتحاد كرة القدم الأميركي الكشفي: “كان بعضها ، لقد كانوا في حفرة بسببه ، لكنه تمكن أيضًا من إخراجهم منه ، وفازوا في اللعبة بسببه”.

“هذه هي السمات التي تبحث عنها. لحظات فلدي-إنها لحظات … لإعادة فريق. عندما يعرف الجميع في المبنى أنك سترميها ، يمكنك رميها. هناك العديد من قورتربك في هذه المسودة مثل هذا ، وليس فقط كام. “