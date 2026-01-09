ما الذي يعنيه تلبية متطلبات اتحاد كرة القدم الأميركي بالنسبة للبحث عن تدريب العمالقة

اتصل مدرب واحد، وزار مدرب واحد، وتناول مدرب واحد العشاء، وهناك آخرون على وشك تسجيل الوصول.

هذا يلخص أحدث التقلبات والانعطافات في بحث تدريب العمالقة.

باستثناء أي تغييرات غير متوقعة، أجرى العمالقة مقابلة افتراضية مع منسق دفاع برونكو فانس جوزيف، واستضافوا المدرب السابق للصقور والقراصنة رحيم موريس لإجراء مقابلة شخصية، وتناولوا العشاء مع الامتياز العظيم أنطونيو بيرس قبل مقابلته الشخصية يوم الجمعة، وفقًا لتقارير مختلفة.

كل ذلك أثناء إجراء مقابلة افتراضية مع منسق فرق برونكو الخاصة دارين ريزي – الذي كان المدير الفني المؤقت لفريق Saints لثماني مباريات (3-5) في عام 2024 – وإبداء الاهتمام بالتحدث إلى مدرب لاعبي الوسط في برونكو ديفيس ويب.

كان ويب البالغ من العمر 30 عامًا أحد اختيارات العمالقة في عام 2017 وبدأ نهائي الموسم العادي لعام 2022 قبل تقاعده المبكر.

لماذا نكهة البرونكو الثقيلة؟ لأنه، بموجب قواعد اتحاد كرة القدم الأميركي، فإن المساعدين فقط لفريق Broncos وSeahawks – المصنفان رقم 1 في تصفيات AFC وNFC، على التوالي – متاحان هذا الأسبوع لإجراء المقابلات (جميعها افتراضية) من المشاركين في فترة ما بعد الموسم.

عمل جوزيف (2016) ورزي (2009-16) مع المدير العام للعمالقة جو شوين أثناء وجوده في مكتب Dolphins الأمامي. Webb هو وكيل حر سابق لـ Schoen، وأحد تلاميذ فريق Bills and Giants الذي تم طرده مؤخرًا من Brian Daboll.

ريزي وموريس من سكان نيوجيرسي الأصليين.

من خلال جلب موريس، الذي تم طرده يوم الأحد من قبل الصقور على الرغم من سلسلة انتصاراته في أربع مباريات لينتهي بسجلات متتالية 8-9، وبيرس، سيكون العمالقة قد استوفوا متطلبات قاعدة روني لإجراء مقابلتين شخصيتين مع المرشحين الخارجيين.

تم طرد بيرس من منصب مدرب فريق Raiders في نهاية موسم 2024 – بعد 26 مباراة قضاها تضمنت التغلب على العمالقة في أول ظهور له – وقضى الكثير من الوقت في التسكع حول إيست روثرفورد هذا الخريف. إنه على دراية تامة بعملية العمالقة منذ البداية ولا يخشى أبدًا التعبير عن رأيه، بما في ذلك تقديم موقف عدائي.

أحد أفضل التعاقدات الحرة في تاريخ العمالقة بصفته لاعب وسط، كان بيرس العقل المدبر وراء قرار اللاعبين بارتداء اللون الأسود بالكامل في الرحلة إلى Super Bowl 42.

بدلاً من أن تكون “جنازتهم”، أزعج العمالقة فريق باتريوتس الذي لم يهزم في إحدى مباريات اتحاد كرة القدم الأميركي الكلاسيكية.

إن الالتزام بقاعدة روني يعني أن العمالقة لديهم الحرية في التعاقد بحلول نهاية يوم الجمعة.

هذا لا يعني أن البحث قد اقترب من الاكتمال في أي مكان نظرًا لأن المرشح الرئيسي جون هاربو لم يحدد موعدًا لإجراء مقابلة حتى الآن، ولا يزال العمالقة يعتزمون مقابلة مدرب فريق Cowboys and Packers السابق مايك مكارثي بالإضافة إلى منسق دفاع كولتس لو أنارومو ومنسقون آخرون من الفرق التي تلعب عطلة نهاية الأسبوع.