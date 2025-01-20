ما الذي يفعله الورم الحبيبي الكوليسترول في أذنيك؟

عندما تسمع عن الكوليسترول، فغالبًا ما يشير ذلك إلى المادة الشمعية التي تنتشر عبر مجرى الدم. ومع ذلك، فإن الأورام الحبيبية الكولسترولية شيء مختلف تمامًا. هذه عبارة عن زوائد صغيرة تشبه الكيس يمكن أن تتشكل على العظم المجاور لأذنك الوسطى (وتسمى القمة الصخرية) بسبب الالتهاب. يوجد داخل هذه الأورام الحبيبية بلورات الكوليسترول والسوائل الأخرى.
على الرغم من أن الورم الحبيبي الصغير للكوليسترول قد لا يسبب أي أعراض، إلا أن أحد الأعراض الأكثر شيوعًا هو فقدان السمع في الأذن المصابة. يمكن أن تسبب هذه الآفات أيضًا طنينًا في الأذنين (طنين الأذن) أو دوارًا. قد تشعر أيضًا بارتعاش أو تنميل في الوجه لأن العديد من الأعصاب تحيط بالعظم الصخري. يمكن أن تتسبب الأورام الحبيبية الأكبر حجمًا التي تُترك دون علاج في فقدان العظام أو تلف الأعصاب أو فقدان السمع الدائم.
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لا تتطور الأورام الحبيبية الكولسترولية إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يعرضك للخطر. بدلاً من ذلك، من المحتمل أن تتشكل بسبب التهابات الأذن الوسطى المزمنة أو بعض الصدمات في هذا الجزء من رأسك. يمكن أن يؤدي انسداد تدفق الهواء إلى تراكم الضغط في هذه المنطقة، مما يسبب نزيفًا بسيطًا والتهابًا يتشكل في كيس.
كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالورم الحبيبي للكوليسترول
شيء واحد يجب ملاحظته هو أن الأورام الحبيبية الكولسترولية لا تظهر على الجلد أو تحته مثل الثآليل أو البثور. إذا كانت لديك أعراض مثل الدوخة أو تنميل الوجه أو فقدان السمع، فقد يقوم طبيبك بإلقاء نظرة داخل طبلة الأذن ثم يطلب التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية للحصول على تشخيص دقيق.
إذا كان كيسك صغيرًا أو لم تكن لديك أعراض حادة، فقد يوصي طبيبك بمراقبة تلك المنطقة فقط لمعرفة مدى سرعة نموها. في بعض الأحيان يمكن تصريف الورم الحبيبي الكوليسترولي من خلال الأنف أو الأذن باستخدام المنظار. هذا الإجراء لا يتطلب شقًا. في بعض الحالات التي تكون فيها الآفة كبيرة أو لم يتم تصريفها بشكل صحيح، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.
الأورام الحبيبية الكولسترولية نادرة جدًا، لكنها واحدة من أكثر أنواع الأكياس شيوعًا الموجودة في القمة الصخرية. سلط مقال نُشر عام 2022 في مجلة Radiology Case Reports الضوء على رجل جاء إلى عيادة الأعصاب يشكو من نوبات صداع وصداع وطنين في الأذن وإغماء وألم على جانب واحد من وجهه. كانت خلفيته الطبية صحية نسبيًا بصرف النظر عن التهابات الأذن المزمنة. أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود ورم حبيبي من الكوليسترول على القمة الصخرية، لكنه نما بشكل كبير لدرجة أنه ضغط على جذع دماغه والمخيخ.
كيفية الوقاية من الورم الحبيبي الكولسترول
لا تنتج الأورام الحبيبية من الكوليسترول عن مستويات الكوليسترول في الدم، أو النظام الغذائي، أو عادات ممارسة الرياضة، لذا فإن إدارة هذه العوامل لن تساعد في الوقاية منها. ومع ذلك، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق معالجة التهابات الأذن الوسطى، والتي غالبًا ما ترتبط بالأورام الحبيبية للكوليسترول. يمكن أن تنتج التهابات الأذن الوسطى عن البكتيريا مثل العقدية أو تتطور أثناء نزلة البرد، خاصة عندما يتورم الأنبوب الذي يربط أنفك بالأذن الوسطى (قناة استاكيوس) بسبب الحساسية أو الاحتقان. يمكن لهذا التورم أن يحبس السوائل، مما يخلق بيئة للعدوى.
لتقليل فرص الإصابة بالتهابات الأذن، ركز على الوقاية من نزلات البرد عن طريق غسل يديك بشكل متكرر والحفاظ على نظافة الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. يمكن أن يساعد تنظيف الممرات الأنفية بمحلول ملحي أو وعاء نيتي أيضًا في التخلص من مسببات الحساسية والمخاط الذي قد يؤدي إلى الاحتقان. لنظافة الأذن، تجنب استخدام أعواد القطن، لأنها يمكن أن تدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن. بدلًا من ذلك، دع شمع الأذن يغسل بشكل طبيعي أثناء الاستحمام ثم امسح أذنيك بلطف باستخدام منديل بعد ذلك. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الأذن التي قد تساهم في الإصابة بالأورام الحبيبية الكولسترولية.