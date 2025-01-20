ما الذي يفعله الورم الحبيبي الكوليسترول في أذنيك؟

عندما تسمع عن الكوليسترول، فغالبًا ما يشير ذلك إلى المادة الشمعية التي تنتشر عبر مجرى الدم. ومع ذلك، فإن الأورام الحبيبية الكولسترولية شيء مختلف تمامًا. هذه عبارة عن زوائد صغيرة تشبه الكيس يمكن أن تتشكل على العظم المجاور لأذنك الوسطى (وتسمى القمة الصخرية) بسبب الالتهاب. يوجد داخل هذه الأورام الحبيبية بلورات الكوليسترول والسوائل الأخرى.

على الرغم من أن الورم الحبيبي الصغير للكوليسترول قد لا يسبب أي أعراض، إلا أن أحد الأعراض الأكثر شيوعًا هو فقدان السمع في الأذن المصابة. يمكن أن تسبب هذه الآفات أيضًا طنينًا في الأذنين (طنين الأذن) أو دوارًا. قد تشعر أيضًا بارتعاش أو تنميل في الوجه لأن العديد من الأعصاب تحيط بالعظم الصخري. يمكن أن تتسبب الأورام الحبيبية الأكبر حجمًا التي تُترك دون علاج في فقدان العظام أو تلف الأعصاب أو فقدان السمع الدائم.

(اقرأ ما قد يحدث إذا لم يتم علاج فقدان السمع.)

لا تتطور الأورام الحبيبية الكولسترولية إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يعرضك للخطر. بدلاً من ذلك، من المحتمل أن تتشكل بسبب التهابات الأذن الوسطى المزمنة أو بعض الصدمات في هذا الجزء من رأسك. يمكن أن يؤدي انسداد تدفق الهواء إلى تراكم الضغط في هذه المنطقة، مما يسبب نزيفًا بسيطًا والتهابًا يتشكل في كيس.